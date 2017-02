Pubblicato il 20 febbraio 2017 da redazione

CARACAS – Il lanciatore venezuelano Martín Pérez sta scaldando i muscoli per la stagione 2017 dove ha due obiettivi: stabilirsi tra gli starter dei Texas Rangers ed onorare la maglia della vinotinto nel World Baseball Classic (WBC). Nella scorsa stagione, il lanciatore mancino in 33 gare disputate ha ottenuto 10 vittorie ed 11 sconfitte con un average di 4.39.

“Mi sto preparando per disputare con il miglior stato di forma questo nuovo campionato con Texas. Non ho limiti, lavoreró sodo per far si che questa sia la mia stagione. Questa é una meta non solo per noi ma anche per i tifosi, vi garantisco che lotteremo per raggiungere grandi obiettivi” ha commentato Pérez.

Sull’aspetto fisico, il lanciatore nato 25 anni fa a Guanare confessa che ha lavorato in palestra con un personal training, questo gli ha permesso di perdere peso e tonificare i muscoli. “Fisicamente mi sento al top, ho lavorato tanto per irrobustire i muscoli, mi sento pronto per affrontare questa stagione e per essere súbito a disposizione del manager. I risultati si raggiungono poco a poco. Il cambiamento é stato notato”.

Nel mese di marzo, Pérez si appresta ad affrontare il suo primo World Baseball Classic con la casacca della nazionale venezuelana dove é stato designato come starter nella sfida contro l’Italia.

“Non ho ancora studiato il roster della nazionale italiana. Riconosco che hanno ottimi giocatori come lo sono Chris Colabello, Daniel Descalso o Alex Liddi, senza dimenticarsi del compagno venezuelano Francisco Cervelli. Saró pronto per affrontarli. Assumo questa responsabilitá con molta maturitá, con impegno per rappresentare nel migliore dei modi il Venezuela”.

Il mancino di Guanare, a differenza di altri peloteros della Vinotinto, non ha nessuna restrizione da parte dei Rangers per il World Baseball Classic.

“Prima di finire la scorsa stagione ho parlato con il direttore dei Rangers, gli ho comunicato che volevo lanciare con il Venezuela. La sua risposta è stata positiva e mi detto che era un’ottima idea che indossassi la maglia della nazionale. Mi ha anche detto di prepararmi bene per non subire nessun tipo di infortuni e che aiutassi al massimo la squadra. Fino ad oggi non ho nessuna restrizione da parte di Texas per il Clásico”.

Nell’edizione 2017, che prenderà il via il prossimo 9 marzo, il Venezuela è stato inserito nel Gruppo D é sfiderá Porto Rico (10 marzo), Italia (11) e Messico (12). Questo girone avrá come scenario lo Stadio Panamericano dalla città di Guadalajara, in Messico.

(Fioravante De Simone)