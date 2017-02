Ultima ora

11:17Omicidio a Bari, arrestate cinque persone

(ANSA) - BARI, 21 FEB - I presunti responsabili, a vario titolo, di un agguato nel quale, il 31 ottobre del 2016, venne gravemente ferito un uomo, Luigi Luisi, che poi morì in ospedale 14 giorni dopo, sono stati fermati, su disposizione della Direzione distrettuale antimafia, dagli agenti di polizia della Questura di Bari. Le persone individuate dagli investigatori, tutte con precedenti di polizia, dovranno rispondere, a vario titolo, di omicidio premeditato, porto abusivo di armi da fuoco in concorso ed evasione. Il provvedimento è già sostituito - rendono noto dalla Questura - dall'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, in sede di convalida. Le indagini degli investigatori della Sezione criminalità organizzata della Squadra Mobile, supportate da attività tecniche, dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia e da numerose audizioni testimoniali, hanno fatto anche ritenere la vicinanza degli arrestati al clan Strisciuglio.

11:16Mo: Arab Idol, in finale palestinese e arabo-israeliano

(ANSA) - TEL AVIV, 21 FEB - C'è un clima di attesa in Israele e in Cisgiordania in vista della finalissima della maggiore competizione musicale araba, 'Arab Idol', che avra' luogo fra una decina di giorni: fra i tre finalisti uno - Amir Dandan - e' originario del villaggio di Majdel Krum (Galilea), un altro - Yaakub Shahin - e' un palestinese di Betlemme, mentre il terzo cantante - Amar al-Azaki - viene dallo Yemen. Nel villaggio di Majdel Krum, scrive Yediot Ahronot, l'attesa e' febbrile e la popolazione progetta di organizzare una grande festa se Dandan (che vive e lavora negli Stati Uniti) sara' proclamato vincitore. A Betlemme, aggiunge il giornale, Shahin gode di vasta popolarita' anche perche' in passato si e' gia' aggiudicato una competizione televisiva locale. Nei Territori molti citano inoltre il precedente del cantante palestinese Muhammad Assaf che trionfo' nella edizione di Arab Idol del 2013 e che in seguito lascio' la striscia di Gaza per dedicarsi ad una attivita' artistica internazionale.

11:13‘Ndrangheta: operazione Ros contro i Piromalli, 12 arresti

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 21 FEB - I carabinieri del Ros hanno eseguito un'operazione contro la cosca Piromalli della 'ndrangheta arrestando 12 persone e sequestrando il consorzio Copam di Varapodio (Reggio Calabria) costituito da oltre 40 aziende e cooperative agricole operanti nella Piana di Gioia Tauro, in Sicilia e nel basso Lazio. Arresti e sequestro sono stati fatti in esecuzione di un'ordinanza emessa dal Gip di Reggio Calabria su richiesta della Dda. I reati contestati vanno dall'associazione per delinquere di tipo mafioso al concorso esterno, all'intestazione fittizia di beni, alla truffa e ad altri reati aggravati dalle finalità mafiose. L'operazione del Ros, denominata "Provvidenza 2", segue il fermo, eseguito sempre dai carabinieri, nel gennaio scorso di 33 persone appartenenti alla stessa cosca e testimonia il livello di infiltrazione nel tessuto economico. Tra i destinatari dell'odierno provvedimento ci sono gli anziani boss Giuseppe ed Antonio Piromalli, da molti anni al vertice della cosca.(ANSA).

11:07Trump: migliaia in piazza per protesta ‘Not My President’

(ANSA) - WASHINGTON, 21 FEB - Nella giornata dedicata a celebrare la figura del presidente degli Stati Uniti, festa federale fissata in commemorazione della nascita di George Washington il terzo lunedi' di febbraio, il 'President's Day', migliaia di persone sono scese in piazza in diverse citta' degli Usa per contestare Donald Trump. Non una marea umana come in occasione della 'marcia delle donne' all'indomani dell'insediamento del presidente, ma manifestazioni e cortei si sono registrati da New York a Chicago, da Washington Dc a Los Angeles, fino a Portland in Oregon nel nordovest, al grido di 'Not My President'.

10:59Taxi: presidio in centro a Torino, duecento autisti a Roma

(ANSA) - TORINO, 21 FEB - Sono sempre fermi i taxi a Torino in attesa dell'incontro di oggi pomeriggio a Roma con il ministro dei Trasporti, Graziano Delrio. Un nuovo presidio autorizzato è in corso in piazza Castello. Circa 200 autisti raggiungeranno Roma da Torino. Saranno tre i rappresentanti torinesi della categoria al tavolo nazionale. (ANSA).

10:58Mafia: sei arresti in blitz Ps, in manette boss Alcamo

(ANSA)- PALERMO, 21 FEB - La Polizia di Stato e la Direzione investigativa antimafia (Dia) di Trapani stanno eseguendo sei arresti nell'ambito di una indagine sulla famiglia mafiosa di Alcamo (Trapani). Arrestato insieme ad altri cinque uomini d'onore il capo mandamento Ignazio Melodia. Sarebbe stato affiliato a Cosa nostra dal boss latitante Matteo Messina Denaro. Associazione mafiosa, estorsioni a imprenditori e condizionamento delle elezioni comunali di Alcamo sono i reati contestati.

10:57‘Ndrangheta: arresti e sequestri in quattro regioni

(ANSA) - L'AQUILA, 21 FEB - Un'operazione antimafia diretta e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di L'Aquila e condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo Provinciale di Chieti, è in corso dalle prime luci dell'alba di oggi. In esecuzione 28 ordinanze applicative di misure cautelari di cui 10 in carcere, 9 agli arresti domiciliari e 9 non detentive e interdittive, nei confronti di soggetti calabresi e abruzzesi indagati di associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico di stupefacenti, usura ed altro. L'operazione, che ha disarticolato un sodalizio riconducibile alla 'ndrangheta reggina, è tuttora in corso in varie Provincie dell'Abruzzo, Lombardia, Calabria e Campania. Oltre 100 i militari dell'Arma impiegati e supportati da unità cinofile ed elicotteri. Sequestrati beni per svariati milioni di euro. (ANSA).