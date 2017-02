Ultima ora

14:32Disabili: Pif con manifestanti a presidenza Regione Sicilia

(ANSA) - PALERMO, 21 FEB - C'è anche il regista Pif, Pier Francesco Diliberto, in un gruppo di disabili che sta manifestando alla Presidenza della Regione siciliana. Alcune associazioni hanno organizzato la protesta sull'onda del caso che ha travolto l'assessore regionale al lavoro Gianluca Micciché, costretto a dimettersi per avere lasciato per ore due fratelli disabili in anticamera. Le associazioni, che hanno portato una cinquantina di persone in sala giunta a palazzo d'Orleans, chiedono un incremento dei fondi regionali perché sia assicurato il "diritto a vivere una vita all'altezza delle proprie aspirazioni e desideri". "E' finita la pazienza", ha incalzato Pif chiamando in causa il presidente della Regione, Rosario Crocetta. "Non ci sono più margini di trattativa. Se non è capace di trovare i fondi si dimetta". "Si dimetta" ha insistito, in un post su Facebook, Selima Giuliano, figlia del vice questore ucciso dalla mafia. Vincenzo Sidotti, sempre su Facebook, ha scritto: "Diamo vitalizi ai disabili e togliamoli ai politici".

14:30Calcio: dito medio a tifosi, Ancelotti assolto

(ANSA) - BERLINO, 21 FEB - Il procedimento aperto dalla Federcalcio tedesca (Dfb) contro Carlo Ancelotti per il dito medio mostrato ai tifosi dell'Hertha Berlino dopo la partita di sabato scorso è stato archiviato. In compenso l'allenatore donerà spontaneamente una somma di 5.000 euro in beneficenza alla fondazione di Dfb. Lo ha reso noto il Bayern Monaco con un comunicato, come riporta Bild online. Ieri la Dfb aveva aperto un'indagine nei confronti di Ancelotti chiedendogli di fornire la sua versione dei fatti in una dichiarazione scritta. Ancelotti aveva spiegato che il gesto era stata una reazione agli sputi ricevuti al termine del turbolento incontro, finito 1-1 grazie al pareggio del Bayern al 96'.

14:24Taxi: protesta compatta a Napoli, deserti i parcheggi

(ANSA) - NAPOLI, 21 FEB - E' compatto della protesta dei tassisti a Napoli dove le auto bianche si sono fermate nella mattinata di ieri. Deserti i principali parcheggi. Alla Stazione centrale ci sono quattro-cinque taxi ma si tratta - come spiegano i conducenti - di un picchetto per controllare l'eventuale presenza di abusivi, pronti a soffiare clienti ai tassisti regolari. "Molti di noi sono a Roma per sostenere i colleghi delle altre città - dice un tassista - per noi c'è una sola soluzione, stracciare il decreto sulla proroga alle limitazioni per Uber e le auto Ncc. Paghiamo una licenza tra i 20 ed i 30 mila euro - aggiunge un altro - 55 mila il costo fissato dal Comune di Napoli e ci ritroviamo la concorrenza degli Ncc, e domani di Uber che non hanno oneri, non pagano tasse e lavorano quando vogliono".(ANSA).

14:21Calcio: Oriali esalta stage azzurri

(ANSA) - FIRENZE, 21 FEB - "Rispetto al primo stage abbiamo già notato dei grossi miglioramenti e questo ci soddisfa molto: l'esempio di Gagliardini è lampante. C'è chi aveva storto il naso quando fu chiamato la prima volta, e ora tutti vedono cosa sta facendo". Così il team manager della Nazionale Gabriele Oriali introducendo al secondo stage organizzato da Ventura con i calciatori emergenti al via da oggi a Coverciano. Tra questi c'è anche l'attaccante del Sassuolo Domenico Berardi, uno dei più attesi. "A novembre aveva un infortunio serio - ha ricordato Oriali - altrimenti avrebbe già lavorato con noi. E' uno degli emergenti di maggiori prospettive, ma ovviamente dipende da lui".

14:21Mo: soldato Israele condannato a 18 mesi carcere

(ANSAmed) - TEL AVIV, 21 FEB - Un anno e mezzo di carcere effettivo di carcere militare: è la pena a cui è stato condannato oggi il soldato israeliano Elor Azaria che nel marzo del 2016 sparò ad Hebron ad un assalitore palestinese già ferito a terra dopo aver compiuto un attentato. La pena è stata pronunciata dal Tribunale militare di Tel Aviv in base alla condanna delle settimane scorse per omicidio colposo. La pubblica accusa aveva chiesto tra 3 e cinque anni. La vicenda ha suscitato dibattito in Israele e le proteste della destra.

14:19Calcio: azzurri, al via secondo stage emergenti

(ANSA) - FIRENZE, 21 FEB - E' iniziato con il primo dei quattro allenamenti in programma il secondo stage voluto e organizzato dal ct azzurro Gian Piero Ventura dedicato ai calciatori emergenti. Ventidue i convocati, che si sono radunati da ieri sera a Coverciano dove resteranno fino a domani: gli ultimi ad aggregarsi Meret e Bonifazi, reduci dalla gara di campionato Verona-Spal. Nel pomeriggio è prevista un'altra seduta a porte chiuse, doppio allenamento anche domani prima del rompete le righe: a conclusione del raduno parleranno i ct e alcuni giocatori.

14:15Tajani, non accettiamo insulti, Malloch non gradito

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - "Siamo disponibili ad ascoltare tutti i consigli e tutte le critiche, ma non siamo sottomessi a nessuno, non prendiamo ordini da nessuno, non siamo disposti ad accettare insulti da persone che probabilmente non conoscono l'Unione Europea e che il parlamento europeo ha dichiarato non gradite". Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani ad un forum dell'ANSA, rispondendo ad una domanda sulle voci di una possibile candidatura di Ted Malloch come nuovo ambasciatore americano a Bruxelles.