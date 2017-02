Ultima ora

17:18Taxi: corteo in tangenziale a Bologna e assemblea spontanea

(ANSA) - BOLOGNA, 21 FEB - Nel giorno dell'incontro al Ministero, anche a Bologna manifestano i tassisti, con un corteo di vetture che ha percorso a passo d'uomo la tangenziale partendo dall'aeroporto e un'assemblea in corso a Parco Nord, una grande area in periferia dove si sono parcheggiate un centinaio di auto. L'iniziativa è partita in modo spontaneo da singoli tassisti, senza i sindacati e le cooperative.

17:14Calcio: torneo Viareggio, apre Juve-Dukla Praga

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 21 FEB - Il 6 marzo alle 11 nella sala Belvedere del Gran Teatro del Festival Pucciniano di Torre del Lago si terrà la cerimonia di presentazione del calendario della 69/a edizione della Viareggio Cup, che si svolgerà dal 13 al 29 marzo. La gara inaugurale vedrà di fronte la Juventus, vincitrice l'anno scorso, e il Dukla Praga.

17:11Trump: un giorno senza immigrati, scattati i licenziamenti

(ANSA) - NEW YORK, 21 FEB - Decine di persone hanno perso il lavoro negli Stati Uniti per aver preso parte alla protesta 'un giorno senza immigrati'. Lo scorso giovedì, in tutto il paese, in particolare i dipendenti di ristoranti e di cantieri edili, per la maggior parte immigrati, hanno incrociato le braccia per manifestare il loro dissenso nei confronti delle politiche del presidente Trump in tema di immigrazione. Ma se in alcune delle principali città datori di lavoro hanno partecipato alla protesta insieme con i dipendenti, in altre sono invece scattati i licenziamenti in seguito all'iniziativa. "La pagheranno. - intima il proprietario di un'azienda edile citato dalla Cnn - Sono stati messi in guardia". Secondo Steve Deese, a capo di una catena di assemblaggio in North Carolina, la protesta ha danneggiato l'azienda. "Non tolleriamo violazioni - ha detto - chiunque siano i dipendenti. Se 21 persone si tirano fuori la nostra produzione viene seriamente danneggiata".

17:09Azerbaigian: moglie Aliev nominata vice presidente

(ANSA) - MOSCA, 21 FEB - Il presidente azero Ilkham Aliev punta a mantenere il potere nelle mani della sua famiglia: come primo vice presidente ha infatti nominato sua moglie, Mehriban Alieva. Lo stesso Ilkham Aliev, presidente dal 2003, ha praticamente "ereditato" la poltrona di capo dello Stato da suo padre Haydar Aliev, presidente dal 1993 al 2003 e primo segretario del Pcus azero dal 1969 al 1982. Le cariche di vice presidente e primo vice presidente dell'Azerbaigian sono state introdotte da Aliev con una riforma costituzionale approvata da un referendum il 26 settembre dello scorso anno. Con la stessa riforma Aliev ha anche allungato il mandato presidenziale da 5 a 7 anni.

17:05Migranti:Minniti,da 2700 Comuni ok piano accoglienza diffusa

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - "Sono circa 2.700 i Comuni che hanno aderito al Piano per l'accoglienza diffusa dei richiedenti asilo realizzato insieme all'Anci e mi auguro che questo numero possa ulteriormente crescere". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Marco Minniti, in audizione alla commissione Diritti umani, sottolineando che il piano "è volontario, non possiamo obbligare i Comuni a comportamenti virtuosi" ed assicurando che "sarà potenziato il principio di premialità e sostegno" ai Comuni che aderiscono, dopo i 100 milioni di euro stanziati nella passata Legge di stabilità. Minniti ha poi sottolineato l'importanza dei corridoi umanitari. "Noi - ha ricordato - abbiamo sviluppato due protocolli d'intesa: uno con la Comunità di Sant'Egidio, per mille persone da Libano e Marocco (già 522 sono arrivate in Italia) ed un altro con la Cei per 500 profughi provenienti dall'Eritrea".

17:01Kashmir: matrimoni, stop a sprechi, ora massimo 16 portate

(ANSA) - NEW DELHI, 21 FEB - Per mettere un freno agli sperperi di denaro e agli sprechi, comuni in tutta l'India, in occasione dei matrimoni, il governo dello Stato di Jammu & Kashmir ha ufficializzato una normativa che entrerà in funzione il primo aprile, e che pone precisi limiti alla quantità di cibo e al numero di invitati permessi. Lo riferisce oggi l'agenzia Ians. Rivolgendosi alla stampa a Srinagar il ministro per gli Affari dei consumatori, Zulfikar Ali, ha rivelato che i genitori di una ragazza che si sposa potranno invitare al ricevimento fino ad un massimo di 500 parenti ed amici, mentre quelli dello sposo dovranno limitarsi a 400. "Drastica" anche la riduzione per le portate del pranzo nuziale che saranno costituite da un massimo di 7 portate vegetariane, 7 non vegetariane e 2 dessert. Inoltre viene vietata la tradizione in base a cui insieme al biglietto di invito per il matrimonio, si inviava un piatto di dolci o frutta secca.

17:01Rapina in villa: armati minacciano proprietari e personale

(ANSA) - BUGGIANO (PISTOIA), 21 FEB - Prima hanno immobilizzato il badante e la cameriera di un anziano, legandoli con del nastro adesivo e minacciandoli di morte per farsi indicare la cassaforte. Poi, quando il padrone di casa è arrivato con la moglie, dopo una breve colluttazione, minacciandoli con una pistola si sono fatti consegnare un Rolex, 300 euro in contanti che aveva nel portafogli e la borsetta della moglie contenente 1.000 euro. Subito dopo sono fuggiti con la Lancia Y della donna. E' successo ieri sera, intorno alle 22.30 in una villa di Buggiano (Pistoia). I quattro malviventi, probabilmente di nazionalità albanese, hanno aggredito un connazionale 24enne, badante dell'anziano, che stava attendendo fuori dalla casa il rientro dei proprietari, una coppia di 62 e 59 anni, noti titolari di un albergo di Montecatini. Sul posto sono arrivati poco dopo i carabinieri che hanno avviato le indagini. Nessuna delle vittime ha riportato lesioni.