CARACAS – Prima di tutto il Táchira, il suo Deportivo Táchira. Domenica, l’italo-venezuelano Edgar Pérez Greco ha segnato il momentano 1-0 per i gialloneri contro il Deportivo La Guaira (poi la gara é finita 2-2). Per l’attaccante di origine siciliana, é stata la prima rete stagionale, e sicuramente servirá per sbloccare la fase negativa.

La rete in palombella segnata contro il suo passato, il Deportivo La Guaira, é stata di una spettacolaritá che servirá come carica per i prossimi impegni. Adesso Pérez Greco dovrá prendere per mano il Táchira in questo tour de force durante il quale sfiderá Trujillanos (trasferta), Carabobo (in casa), JBL Zulia (a Maracaibo) e Deportivo Lara (a san Cristóbal).

Parlando della gara di domenica, il campione di origine italica, racconta: “Non ci siamo mai chiusi, anzi siamo riusciti a generare tante occasioni da gol e alla fine siamo riusciti a segnare. Nonostante giocavamo con un uomo in meno, abbiamo disputato un buon primo tempo. Nel secondo tempo abbiamo iniziato con lo stesso ritmo, abbiamo attaccato, però poi abbiamo decelerato l’intensità di gioco: stare in campo con uno in meno ti fa stancare di piú”.

L’attaccante di origine sícula, ha elogiato la prestazione dei suoi compagni sia a livello fisico che mentale: “La squadra ha cercato di fare la partita durante tutta la gara, potevamo anche vincerla: abbiamo lottato e dopo tutto quello che é sucesso portiamo a casa un pareggio importante”.

L’amore per la maglia giallonera è incondizionale da parte di Edgar Pérez Greco e ogni volta che scende in campo lotta per tutti i novanta minuti con il sogno di tornare a gridare la parola: Campeón! con i gialloneri. “Sono qui per vincere, per sacrificarmi. Ogni volta che gioco qui mi riempo d’orgoglio per dare tutto per questa maglia”.

Il prossimo impegno di Pérez Greco ed il suo Deportivo Táchira sará domenica sul campo del Trujillanos.

(Fioravante De Simone)