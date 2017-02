Ultima ora

19:45Calcio: Pescara, Zeman impone i gradoni alla squadra

(ANSA) - ROMA 21 FEB - Dopo il 5-0 sul Genoa, per i giocatori del Pescara ecco i temuti gradoni. Alla ripresa degli allenamenti in vista della trasferta di domenica contro il Chievo, Zdenek Zeman, al suo ingresso sul campo centrale del Poggio degli Ulivi, è stato applaudito dagli oltre 200 tifosi presenti. Il tecnico, dopo mezz'ora di corsa a bordo campo, ha sottoposto i suoi ragazzi all'ormai noto saliscendi sui gradoni della tribuna. Una forma di preparazione fisica che mette a dura prova la resistenza dei giocatori, ma che Zeman ritiene fondamentale. Alla seduta odierna erano assenti i nazionali Biraghi e Caprari, oltre agli infortunati Gilardino, Bahebeck e Campagnaro che stanno svolgendo un lavoro differenziato.

19:44Aggressioni acido: 20 anni a Martina per tutti i blitz

(ANSA) - MILANO, 21 FEB - La Corte d'appello di Milano ha condannato Martina Levato a 20 anni applicando la continuazione tra la condanna definitiva a 12 anni per l'aggressione con l'acido a Pietro Barbini e quella di primo grado a 16 anni per gli altri blitz. La pena di 20 anni, dunque, comprende tutti gli episodi contestati alla ex bocconiana e la Corte ha ridotto il cumulo di pene complessivo che era di 28 anni. Confermata invece la condanna a 9 anni e 4 mesi per il presunto basista Andrea Magnani.

19:37Presta 1000 euro e ne pretende 182mila, arrestato usuraio

(ANSA) - CASERTA, 21 FEB - E' finito in carcere con l'accusa di usura ed estorsione Antonio Di Vico, 56 anni, titolare di un mobilificio di Maddaloni (Caserta), arricchitosi nel corso degli anni prestando a "colleghi" imprenditori e persone in difficoltà somme esigue che poi, grazie ad elevati interessi usurai, sono diventate cifre "mostruose": in un caso mille euro prestati nel 2006 sono diventati 182mila euro, nel 2011. Alcune delle vittime, nel frattempo, sono anche finite sul lastrico. Oltre all'arresto, il gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) ha disposto, nei suoi confronti, anche un sequestro di beni da 180mila euro. Due gli episodi accertati dalla Procura della Repubblica sammaritana, guidata da Maria Antonietta Troncone, e dai carabinieri della Compagnia di Maddaloni, per i quali sono state determinanti le denunce delle vittime, tra cui figurano anche un vigile urbano e due sorelle titolari di un negozio di prodotti casalinghi di Maddaloni.

19:31Trump: giro di vite sulle espulsioni dei clandestini

(ANSA) - WASHINGTON, 21 FEB - Giro di vite sulla sicurezza interna: stando ai documenti che danno attuazione all'ordine esecutivo di Donald Trump sull'immigrazione illegale, la nuova amministrazione americana cambia le regole sulle espulsioni di immigrati illegali imponendo una stretta anche per gli illegali macchiatisi di reati meno gravi. Il dipartimento per la Homeland Security indica inoltre l'assunzione di 10mila agenti per la sicurezza di frontiera.

19:25Calcio: serie B, tre turni a Casasola (Trapani)

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - Tre giornate di squalifica per Casasola del Trapani, due a Fabbrini dello Spezia e un turno di stop per altri undici giocatori. Sono le decisioni prese dal Giudice sportivo della Serie B dopo la 26/a giornata di campionato. Il difensore argentino della formazione siciliana è stato squalificato "per avere, al 35' del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito per due volte con un calcio alla schiena un avversario che giaceva a terra"; l'attaccante del club ligure "per avere, al 35' del secondo tempo, a giuoco fermo, reagito ad un fallo di giuoco, spingendo con veemenza un avversario". Gli altri squalificati per una giornata sono: Ammari (Entella), Coppola, Falletti (Ternana), Insigne (Latina), Signori (Vicenza), Zaccagni (Verona), Cassata (Ascoli), Lucioni (Benevento), Mora (Spal), Ndoj (Brescia), Troest (Novara).

19:22Bombe carta mandano in frantumi vetri vicino Montecitorio

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - I vetri di tre appartamenti e di una ex banca sono andati in frantumi, nei pressi di piazza Montecitorio, a causa dell'esplosione di tre bombe carta durante la manifestazione degli ambulanti che protestano contro contro la direttiva Bolkestein e i tassisti contrari al decreto Milleproroghe. Sul posto i vigili del fuoco che stanno rimuovendo i frammenti di vetro. In attesa che termini l'incontro tra i sindacati e il ministro Graziano Delrio, una piazza di tassisti molto accesa intona l'Inno d'Italia scandito da bombe carta. In molti lanciano fumogeni colorati di rosa e intonano lo slogan 'Chi non salta Lanzillotta è'. "Non ce ne andremo - spiega Daniele da Milano - finché non avremo una risposta certa sul nostro futuro e su quello del servizio pubblico".

19:08Calcio: Genoa, primo allenamento con Mandorlini

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - Primo allenamento diretto dal nuovo tecnico del Genoa Andrea Mandorlini nel pomeriggio al campo sportivo Signorini di Pegli, dove una cinquantina di tifosi assiste in silenzio: nessuna contestazione, ma neanche nessun applauso per la compagine rossoblù e per il tecnico arrivato a Genova accompagnato dalle polemiche di molti supporter genoani a causa dei trascorsi antigenoani dell'allenatore. Un solo striscione, fatto appendere però all'esterno della struttura, recita: "Ma 'n do vai se Gasp non ce l'hai". Dopo l'incontro fiume di ieri tra Mandorlini e la società, oggi il neoallenatore del Grifone ha ricevuto la visita del presidente Enrico Preziosi, che poi ha lasciato la struttura prima dell'arrivo dei giocatori.