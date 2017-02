Ultima ora

21:47Calcio: Fiorentina-Borussia, attesi 4mila tifosi tedeschi

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - Sono circa 4mila i tifosi tedeschi attesi a Firenze per la gara di Europa League Fiorentina-Borussia Moenchengladbach, giovedì sera al Franchi. Il prefetto Alessio Giuffrida ha emesso un'ordinanza che vieta la vendita per asporto di alcolici di qualsiasi gradazione e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro o lattine, nel centro storico cittadino e nell'area circostante lo stadio. Il provvedimento, viene spiegato dalla prefettura, fa seguito alle segnalazioni della polizia tedesca, secondo cui i supporter del Borussia "sono soliti intrattenersi nelle piazze consumando alcolici anche in quantità elevata". Ciò, viene aggiunto nell'ordinanza, ha portato a ritenere che sussista "una potenziale situazione di rischio per le possibili conseguenze pregiudizievoli per l'ordine pubblico connesse sia al consumo di bevande alcoliche e superalcoliche, sia alla prevedibile dispersione di un numero elevato di bottiglie di vetro o lattine e soprattutto per l'uso delle stesse come corpi contundenti o armi improprie".

21:42Crolla cornicione, bimba di 7 anni muore nel Biellese

(ANSA) - BIELLA, 21 FEB - Una bambina di sette anni è morta travolta da un pezzo di cornicione mentre giocava in cortile col fratello più grande. Si tratta della figlia del custode della Malpenga, antica dimora sulle colline di Vigliano, nel Biellese. L'incidente sotto gli occhi del padre. Il genitore ha chiesto l'intervento del 118, ma una volta trasportata in ospedale non c'è stato nulla da fare. A villa Malpenga di Vigliano, sulla strada per Ronco, è una delle dimore storiche più prestigiose del Biellese. Il papà della bimba morta è da vent'anni il factotum della villa: abita con la famiglia nella casa all'ingresso del parco e si occupa degli orti e del giardino. L'incidente si è verificato poco dopo le 17, a pochi passi dal viale d'ingresso della villa, mentre l'uomo stava eseguendo alcuni lavori nel meleto. Per accedervi occorre superare un cancello, sostenuto da due colonne di cemento. Secondo quanto appreso, la bimba è stata colpita da un blocco di mattoni e cemento che si è staccato dalla struttura.

21:42Antimafia: giovedì 23/2 audizione Procuratore Figc

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - Il procuratore della Figc, Giuseppe Pecoraro, sarà ascoltato giovedì prossimo alle ore 14,30 dal comitato "Mafia e sport" della Commissione parlamentare antimafia presieduto da Marco di Lello (Pd) e Angelo Attaguile (Ln). Il comitato nelle scorse settimane ha ascoltato i pm titolari dell'indagine Alto Piemonte che ha sfiorato la Juventus, Monica Abbatecola e Paolo Toso. Al termine di quell'audizione numerosi parlamentari e il vicepresidente della Commissione, Claudio Fava, hanno chiesto che venga convocato in Antimafia anche il presidente della società bianconera, Andrea Agnelli. Ma su questo - ha fatto sapere Di Lello - si deciderà dopo l'audizione di Pecoraro e comunque collegialmente in Ufficio di presidenza. "Quella di giovedì è una audizione attesa - spiega Di Lello - si cercheranno riscontri rispetto a quanto abbiamo ascoltato dai magistrati e chiederemo conto delle sanzioni previste dall'ordinamento sportivo".

21:36Calcio: Antimafia, giovedì l’audizione del procuratore Figc

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - Il procuratore della Figc Giuseppe Pecoraro sarà ascoltato giovedì alle 14:30 dal comitato "Mafia e sport" della Commissione parlamentare antimafia, presieduto da Marco di Lello (Pd) e Angelo Attaguile (Ln). Nelle scorse settimane il comitato ha ascoltato i pm titolari dell'indagine "Alto Piemonte", che ha sfiorato la Juventus, Monica Abbatecola e Paolo Toso. Al termine di quell'audizione, numerosi parlamentari e il vicepresidente della Commissione Claudio Fava, avevano chiesto che venisse convocato in Antimafia anche il presidente della società bianconera Andrea Agnelli. Ma su questo, ha fatto sapere Di Lello, si deciderà dopo l'audizione di Pecoraro e comunque collegialmente in Ufficio di presidenza. Sulle infiltrazioni mafiose nel calcio vuole far luce anche la Procura della Figc che, come si ricava dall'avviso di fine indagini, intende procedere con il deferimento di Agnelli, di tre fra dirigenti, ex dirigenti e funzionari, nonché della stessa Juventus a titolo di responsabilità diretta e oggettiva.

21:23Calcio: spuntino in panchina, il portiere si ritira

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - Lo spuntino in diretta tv si è rivelato alla fine indigesto: è stato lo stesso Wayne Shaw, secondo portiere del Sutton, ad annunciare di aver chiuso anzitempo la sua permanenza nel club di quinta divisione inglese, dopo aver saputo che la Federcalcio aveva aperto un'inchiesta sulla sua condotta. Quando lunedì sera le telecamere - sul finire della partita di Fa Cup persa 2-0 con l'Arsenal - avevano indugiato su Shaw, la scena aveva suscitato sorrisi e simpatia: Shaw, in panchina, era stato sorpreso mentre mangiava un tortino. A fine gara, il 45enne Shaw, di professione magazziniere, aveva cercato di minimizzare: "Perdevamo 2-0, tutti i cambi erano già stati fatti e così ho pensato di dare un po' di materiale su cui scherzare". Un'ironia non condivisa dalla Fa che, secondo il "Guardian", sta ora valutando eventuali provvedimenti disciplinari. Prima dell'incontro, infatti, l'agenzia Sun Bets aveva proposto come scommessa la possibilità che un calciatore mangiasse una torta durante la partita, quotata 8 a 1.

21:14Strangolata con filo pc: autopsia, morta per soffocamento

(ANSA) - GROSSETO, 21 FEB - E' morta per soffocamento dovuto a strangolamento: è questo il primo risultato dell'autopsia su Anna Edvige Costanzo, la donna di 69 anni uccisa dal marito Alberto Novembri, 70 anni, uccisa il 15 febbraio nel loro appartamento in località Pozzarello di Porto Santo Stefano (Grosseto). L'autopsia è stata compiuta oggi dall'equipe di medicina legale di Siena. Domani alle 15 nella chiesa di Santo Stefano, nell'omonima località dell'Argentario, i funerali. Il marito è attualmente ai domiciliari con l'accusa di omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela.(ANSA).

21:11Moto: Rossi, la maggior rivalità? È stata con Biaggi

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - "Cosa cambierei della mia carriera? Vincerei i due Mondiali di Valencia". Così Valentino Rossi in un'intervista con "Le Iene", durante la quale ha anche dichiarato che intende correre "ancora per due anni, perché ho un contratto", e che l'avversario che lo ha fatto più arrabbiare non è stato Lorenzo, e nemmeno Marquez, ma "Max Biaggi, con cui c'è stata grande rivalità". Rispondendo alle domande di Stefano Corti e Alessandro Onnis, che lo hanno sfidato in una gara di MotoGp su videogame, Rossi ha poi affermato di non poter barattare un Mondiale con uno scudetto dell'Inter, "perché è una cosa troppo grande", e di ricordare il primo vinto con la Yamaha come il più bello dei nove conquistati in carriera. Tra una battuta e l'altra dell'intervista, che andrà in onda domani sera su Italia 1, il campione marchigiano ha svelato che gli piacerebbe avere un figlio, ma "piano piano. Facendo questa vita, è sempre difficile".