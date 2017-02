Ultima ora

00:06Tennis: Karin Knapp ancora operata al ginocchio

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - Karin Knapp è stata operata con successo al ginocchio destro, ma i tempi per il suo rientro sono ancora da valutare: si parla di almeno un paio di mesi. La zona interessata è l'articolazione femoro-rotulea e si è trattato della quinta operazione allo stesso ginocchio. Lo si legge sul sito della Federtennis, dove viene precisato che l'intervento è stato effettuato ieri dal professor Claudio Zorzi presso l'ospedale Sacro Cuore di Negrar, a Verona. A gennaio la 29enne tennista altoatesina, che non giocava dagli Us Open, era rientrata agli Australian Open, ma era stata eliminata al primo turno. Il primo aprile, ricorda ancora la Fit, sposerà il fidanzato-allenatore Francesco Piccari.

00:02Calcio: Pioli, Roma forte ma lo è anche l’Inter

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - "Stiamo facendo bene, ma ovviamente dobbiamo alzare il livello perché la Roma è una squadra forte. Ma siamo forti anche noi": lo dice il tecnico dell'Inter Stefano Pioli al canale tematico del club, in occasione dell'anteprima italiana del film "The Great Wall", a cui hanno partecipato squadra e staff tecnico. "Ci fa piacere essere qui e trascorrere una serata insieme - racconta Mauro Icardi - Siamo molto uniti, è una caratteristica del nostro gruppo. Siamo una famiglia".

23:22Calcio: Inter, Zhang Jindong da giovedì a Milano

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - Zhang Jindong torna a Milano per assistere alla sfida contro la Roma, domenica a San Siro. Il proprietario dell'Inter è atteso in Italia giovedì e, nei giorni precedenti alla partita, incontrerà probabilmente Stefano Pioli e la squadra. Il numero 1 di Suning farà anche il punto sulla gestione del club con il figlio Steven e con i dirigenti nerazzurri. Il presidente Erick Thohir, invece, arriverà a Milano nella giornata di sabato. Domenica sera, quindi, i vertici della società nerazzurra saranno tutti al Meazza. La società, intanto, ha scelto Giuliano Giorgetti per l'incarico sulla parte Digital Media e sul canale tematico del club.

23:00Basket: Sassari perde ma passa ai quarti di Champions

(ANSA) - SASSARI, 21 FEB - Una Dinamo Banco di Sardegna Sassari eroica riesce a strappare il biglietto per i quarti di finale di Champions League nonostante la pesantissima sconfitta per 84-63 rimediata sul campo del Cez Nymburk. La vittoria con 22 punti di scarto conquistata due settimane fa a Sassari (94-72 il punteggio finale al PalaSerradimigni) consente ai ragazzi di Federico Pasquini di festeggiare comunque per lo storico risultato in questa prima edizione della manifestazione continentale organizzata dalla Fiba. Dopo aver tenuto testa agli avversari nella prima parte della gara, Sassari ha rischiato seriamente di crollare per via di un terzo quarto disastroso, concluso con un parziale di 30-17 con cui i cechi hanno tentato di spianarsi la strada verso una clamorosa rimonta. Con un finale di grandissimo carattere e nervi d'acciaio, il Banco ha invece recuperato il -31 fissato al 38' sul 76-45 per i padroni di casa, trasformando la clamorosa batosta in una festa. Sassari ha sicuramente pagato la stanchezza: tra Coppa Italia e Champions, quella di oggi era la quarta partita in cinque giorni. Sugli scudi ancora Trevor Lacey, miglior marcatore biancoblù con 17 punti, ma migliore anche alla voce rimbalzi (6) e assist (5).

22:50Due profughi trovati morti in Alta Versilia

(ANSA) - STAZZEMA (LUCCA), 21 FEB - Due profughi nigeriani di 21 e 23 anni sono stati trovati morti nella loro camera nell'agriturismo Le Poiane a Retignano in Alta Versilia. Sarà l'autopsia a chiarire le cause. Stando alle testimonianze di chi era all'interno della struttura che ospita un gruppo di giovani stranieri, quasi tutti nigeriani, richiedenti asilo politico, nell'ambito di un progetto con la prefettura di Lucca ieri sera sono stati visti giocare a tennis tavolo, stamani erano vivi, nel pomeriggio sono stati trovati, privi di vita, nel letto a castello nella stanza dell'agriturismo. E' stata esclusa l'intossicazione da monossido di carbonio, in bocca avevano saliva e sangue. Un'ipotesi più attendibile, secondo quanti si apprende, potrebbe essere quella di un avvelenamento: il medico legale ha preso dei campionamenti, ma sarà l'autopsia a fare luce sull'episodio. I carabinieri, intervenuti sul posto, insieme ai mezzi del 118, escludono che ci siano stati segni di violenza sui corpi.

22:20Autonomia: sì consiglio Veneto a modifiche legge referendum

(ANSA) - VENEZIA, 21 FEB - Il cammino del referendum consultivo sull'autonomia del Veneto fa un altro passo avanti. Il consiglio regionale del Veneto ha approvato stasera a maggioranza le modifiche alla legge regionale del 19 giugno 2014 riguardante la consultazione popolare. L'assemblea regionale veneta, dopo un lungo confronto tra i diversi gruppi consiliari, ha approvato le modifiche alla legge regionale con 38 voti (Lega Nord, Gruppo Zaia Presidente, Forza Italia, FdI-An Mcr, SiamoVeneto, Veneto Civico, Lista Tosi, veneto del fare, M5S). Otto gli astenuti, (consiglieri Pd e Amp), un contrario (Graziano Azzalin del Pd). Per il governatore Luca Zaia il referendum si farà forse già in primavera e sarà una consultazione "dei veneti"; "non è un referendum per un plebiscito personale, ma per dare autonomia ai veneti".

21:47Calcio: Fiorentina-Borussia, attesi 4mila tifosi tedeschi

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - Sono circa 4mila i tifosi tedeschi attesi a Firenze per la gara di Europa League Fiorentina-Borussia Moenchengladbach, giovedì sera al Franchi. Il prefetto Alessio Giuffrida ha emesso un'ordinanza che vieta la vendita per asporto di alcolici di qualsiasi gradazione e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro o lattine, nel centro storico cittadino e nell'area circostante lo stadio. Il provvedimento, viene spiegato dalla prefettura, fa seguito alle segnalazioni della polizia tedesca, secondo cui i supporter del Borussia "sono soliti intrattenersi nelle piazze consumando alcolici anche in quantità elevata". Ciò, viene aggiunto nell'ordinanza, ha portato a ritenere che sussista "una potenziale situazione di rischio per le possibili conseguenze pregiudizievoli per l'ordine pubblico connesse sia al consumo di bevande alcoliche e superalcoliche, sia alla prevedibile dispersione di un numero elevato di bottiglie di vetro o lattine e soprattutto per l'uso delle stesse come corpi contundenti o armi improprie".