Ultima ora

16:23Calcio: Gabigol, sarebbe un onore vestire maglia 10 Inter

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - "Sarebbe un onore vestire la maglia numero 10 dell'Inter e spero di giocare un po' di più per conquistare la Seleçao". E' il sogno di Gabriel Barbosa, uomo partita della vittoria nerazzurra sul Bologna con il suo primo gol in serie A. Le emozioni di quella prestazione non sono ancora esaurite: "Sono molto contento, felice. Ho lavorato tanto per questi momenti, è stato un giorno speciale. Ma voglio fare di più". Gabigol non si immaginava di fare cosi' bene nonostante in qualche tweet, scritto nella notte, avesse ricordato dell'esordio proprio contro il Bologna nella partita d'andata. "La verità - spiega l'attaccante brasiliano - è che ero pronto e preparato per giocare. E quando sei pronto, tutto può succedere. Sono andato tranquillo, con i miei amici dicevo che poteva essere un giorno particolare. Dopo ho anche segnato, nello stadio del primo gol di Ronaldo e per questo ho esultato tanto con i compagni e i tifosi".

16:12Calcio: Fiorentina, Sousa “contro Borussia servirà impresa”

(ANSA) - FIRENZE, 22 FEB - "Hanno una squadra costruita per la Champions e noi dobbiamo trovare maggiori motivazioni. Dobbiamo giocare con qualità collettiva e singola. Ci serve ancora una volta l'impresa, la partita perfetta". Così Paulo Sousa, alla vigilia della partita di ritorno tra Fiorentina e Borussia Moenchengladbach, che vale l'accesso agli ottavi di finale di Europa League. Domani sera al Franchi si riparte dall'1-0 del Borussia Park. E torna anche la coppia formata da Bernardeschi e Chiesa, che in Germania non c'era per squalifica. "Ho detto già tanto su di loro - aggiunge Sousa -. Sono per prima cosa della nostra città. Spero che domani possano regalare il massimo che serve per vincere".

16:03Incidenti montagna: disperso in crepaccio, trovato corpo

(ANSA) - AOSTA, 22 FEB - E' stato trovato dal Soccorso alpino valdostano il corpo del diciottenne scialpinista scandinavo finito ieri dentro un crepaccio sul Monte Rosa. Era rimasto sepolto dopo il crollo di un 'ponte' di neve. Le guide hanno dovuto scavare a lungo per trovarlo e recuperarlo. L'incidente si è verificato a circa 3.800 metri di quota, sopra la Capanna Gnifetti. A dare l'allarme era stato il padre, che sciava con lui. Sull'accaduto indaga la guardia di finanza. (ANSA).

15:48Morti Lugo: la Corte dispone perizia su cause morte paziente

(ANSA) - RAVENNA, 22 FEB - Una perizia medico legale sulle cause della morte della paziente. Dopo un'ora e mezza di camera di consiglio, e' quanto ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Bologna nel processo che vede imputata l'ex infermiera 44enne Daniela Poggiali, condannata in primo grado all'ergastolo per l'omicidio di una sua paziente 78enne compiuto all'ospedale di Lugo, nel Ravennate, l'8 aprile 2014 con una iniezione letale di potassio. Soddisfatte le difese, che avevano chiesto questo supplemento dibattimentale. Udienza aggiornata al 9 marzo per il conferimento dell'incarico.

15:47Bimba muore per crollo pilastro, famiglia dona organi

(ANSA) - BIELLA, 22 FEB - Saranno donati gli organi di Giulia Gravellu. Lo ha deciso la famiglia della bimba morta nel meleto di Villa Malpegna, a Vigliano, dopo essere stata travolta dal crollo di un pilastro mentre giocava con il fratello e il padre, che della dimora sulle colline biellesi è il custode. La procura, intanto, ha avviato le indagini sull'incidente, senza escludere nessuna ipotesi, anche quella colposa. La struttura in cemento, alta circa due metri, è caduta colpendo la bambina al capo e al torace. L'incidente è avvenuto mentre il padre, Massimo Gravellu, stava eseguendo alcuni lavori nel meleto. Sotto choc la comunità sarda di Su Nuraghe, all'interno della quale la famiglia originaria dell'isola era attiva. "Troppo piccola per morire, ma già grande per partecipare coi genitori alle nostre attività - dice il presidente Battista Saiu - Giulia era sempre presente alle nostre feste in abiti tradizionali".(ANSA).

15:42Stadio Roma: Bonafede, annullamento è un’ipotesi in campo

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - "L'annullamento della delibera comunale sullo Stadio della Roma è un'ipotesi in campo: ma è semplicemente stata avviata una procedura in via cautelativa per vedere le possibili soluzioni. Al momento non cambia nulla". Lo ha detto il deputato M5s Alfonso Bonafede uno dei due 'tutor' di Virginia Raggi, arrivando ad incontrare Beppe Grillo insieme a Riccardo Fraccaro. "La sindaca ha a cuore l'interesse del Comune", ha aggiunto il deputato.

15:40Calcio: frasi libro, Icardi patteggia multa con procura Figc

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Mauro Icardi ha patteggiato con la procura Figc una multa di 13.500 euro per le frasi del suo libro autobiografico che inneggiavano a condotte violente contro i tifosi. L'attaccante dell'Inter ha concordato la sanzione pecuniaria con la giustizia sportiva che ha informato la procura generale del Coni, e non ha ricevuto opposizione dal presidente federale Carlo Tavecchio. Per l'Inter patteggiata una sanzione di 6.500 euro.