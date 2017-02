Ultima ora

19:31Minacciano e rapinano minore, 2 arresti e 3 denunce a Bari

(ANSA) - BARI, 22 FEB - Rapinatori minorenni circondano a Bari un altro minore nei pressi del liceo scientifico Scacchi e, con le minacce, lo costringono a dare lo scooter, il casco e le chiavi di casa. Ma l'intervento delle Volanti della Polizia, chiamate dalla vittima della rapina, consente di bloccare due dei quattro componenti della banda in corso Cavour e di arrestare Angelo De Virgilio, di 20 anni, con precedenti penali, e un ragazzo di 16 anni, evaso da una comunità di recupero. Gli altri due complici, entrambi 17enni, sono stati identificati e denunciati in stato di irreperibilità. Si tratterebbe di un gruppo noto per essere stato protagonista di numerosi episodi di bullismo e aggressioni in città.

19:20Calcio: Mandorlini, concentrato sul Bologna

(ANSA) - GENOVA, 22 FEB - "Nessuno ha la bacchetta magica ma farò di tutto per dimostrare a questi colori che li merito". Andrea Mandorlini dribbla le polemiche nel giorno della presentazione ufficiale e si concentra sulla sua nuova avventura alla guida del Genoa. "Sono un professionista ed ho sempre dato tutto per difendere i colori che allenavo - ha spiegato - posso solo dire che sono contento di essere qua e dell'opportunità che mi ha dato il presidente Preziosi". Il pensiero del neotecnico rossoblù è rivolto soprattutto alla gara con il Bologna. "Dobbiamo pensare alla prossima partita che per noi sarà importantissima. Non so spiegare cosa è successo in questi due mesi, ma so che dovremo cercare di mettere in piedi una squadra che dimostri di nuovo le caratteristiche che aveva prima della crisi Di certo non è un problema fisico - conclude Mandorlini - perché la squadra è ben allenata, spero solo di dare sicurezza, in questi momenti quello conta soprattutto è la testa".

19:17Taxi, convalidati due fermi

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Sono di nuovo liberi i due manifestanti bloccati ieri duranti gli scontri scoppiati nel centro di Roma a margine delle manifestazioni di tassisti e ambulanti. Il giudice del tribunale monocratico, nell'ambito del processo svolto per direttissima, ha convalidato il fermo per il leader romano di Forza Nuova Giuliano Castellino e Carlo Ciaburro senza disporre misura cautelare e ha poi rinviato il processo per la prima udienza. I due sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

19:10F.1: svelata la Force India 2017

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Ecco la nuova Force India. E' stata svelata oggi a Silverstone la VJM10, la vettura con la scuderia anglo-indiana affronterà il mondiale di Formula 1 del 2017. A togliere il velo sulla nuova livrea sono stati Sergio Perez ed Esteban Ocon, i due piloti che la guideranno nella prossima stagione. A un primo sguardo la nuova Force India presenta il musetto a formichiere e la pinna da squalo sul cofano motore.

19:05Calcio: Abodi, in programma Tavecchio le mie idee

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - "Ho ravvisato in tutto quello che è stato inserito nel programma di Carlo Tavecchio gli appunti che gli lasciai sul tavolo più di una volta, ma questo fa parte del gioco". Cosi Andrea Abodi, presidente della lega B e candidato alla presidenza Figc commenta a 'Tutti convocati' su Radio 24 il programma presentato dal presidente in carica per la sua ricandidatura. E sull'ipotesi Superlega aggiunge: 'sarà inevitabile. Il problema sarà soltanto se l'aspetteremo, cercando di resistere e allontanare quell'appuntamento, oppure se ci organizzeremo per farci trovare pronti a quell'appuntamento per evitare che dopo la Superlega continui tutto il resto. Io credo che la federazione, lungimirante, che ha gli strumenti culturali per affrontare questo tema e declinarlo anche in tutti i livelli della piramide sportiva - aggiunge Abodi - deve essere attiva e non soggetto passivo o semplicemente un membro Uefa con logiche che sono esclusivamente degli assetti attuali svolge quella funzione per rallentare il processo".

19:03Massoneria:arriva proposta legge, rafforza legge Anselmi

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Rafforzare la legge Anselmi aumentando le pene minime e massime, prevedendo l'utilizzo delle intercettazioni nelle indagini e aumentando il periodo di interdizione dai pubblici uffici. E soprattutto, stabilire l'incompatibilità tra l'appartenenza ad una associazione che comporti un vincolo gerarchico e solidaristico forte, come avviene per le logge massoniche, e lo svolgimento di una funzione pubblica quando si occupi una posizione apicale. E' quanto prevede una proposta di legge presentata oggi, nel corso di un convegno alla Camera, dal deputato Pd Davide Mattiello. Il vicepresidente della Commissione Antimafia, Claudio Fava, ha annunciato a sua volta la presentazione di un proprio testo che prevede un divieto di affiliazione alle logge per i militari, le forze di polizia e le forze armate; che entro tre mesi dalla proclamazione i membri del Parlamento depositino una dichiarazione sulla propria affiliazione o meno alle logge massoniche e che gli elenchi delle associazioni o delle società siano pubblici.

18:57Incidenti montagna: cade su piste,morto sciatore in Pi

(ANSA) - SCOPELLO (VERCELLI), 22 FEB - Uno sciatore è morto sulle piste dell'Alpe di Mera a Scopello. L'uomo e' caduto lungo la pista precipitando su alcune rocce, procurandosi un trauma cranico fatale. I sanitari dell'elisoccorso, intervenuti sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Con il 118 sono intervenuti il soccorso piste e una squadra del Soccorso Alpino per il recupero della salma.(ANSA).