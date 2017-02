Ultima ora

22:06Papa: strage Dacca, moglie Rossi, oggi una “emozione forte”

(ANSA) - UDINE, 22 FEB - "E' stata un'emozione molto forte". E' con queste parole che Stefania Collavin, la moglie dell'imprenditore friulano Cristian Rossi, una delle vittime italiane dell'attentato terroristico di matrice islamica di Dacca, ha descritto l'incontro privato che questa mattina Papa Francesco ha dedicato ai familiari delle vittime. "Sono state ricordate le nostre vittime. Il Papa ha riconosciuto che da noi non si è sviluppato un sentimento di odio e rancore e ha ricordato che il percorso che stiamo intraprendendo, dall'odio all'amore, è molto importante e difficile", ha testimoniato Stefania, raccontando anche il momento di tenerezza in cui Papa Francesco si è avvicinato alle bambine e ha baciato le due gemelline Gaia e Camilla. In udienza c'era anche la figlia di Marco Tondat, l'altra vittima friulana di Cordovado. I familiari hanno fatto dono al Papa di nove piantine di ulivo in segno di pace, con una colombina in legno su cui sono stati incisi i nomi delle vittime.

22:01Atletica: a marciatrice Rigaudo bronzo Mondiali Daegu

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Consegnata ad Elisa Rigaudo (Fiamme Gialle) la medaglia di bronzo della 20 km di marcia dei Campionati Mondiali di Daegu nel 2011. La cerimonia ha avuto luogo a Torino, in occasione della cerimonia di premiazione del Comitato regionale Coni Piemonte, alla presenza del presidente del Coni, Giovanni Malagò, e della Fidal, Alfio Giomi. La medaglia arriva sei anni dopo la gara, dove la Rigaudo arrivò quarta, in seguito alla squalifica per doping della vincitrice, la russa Olga Kaniskina. L'azzurra è così l'unica atleta delle Fiamme Gialle nell'atletica leggera ad essere salita sul podio alle Olimpiadi (bronzo Pechino 2008), ai Mondiali e ai Campionati Europei (bronzo Goteborg 2006).

21:53Calcio: Yianjin tenta Bacca, 12 mln a stagione

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - Dopo il no di Nikola Kalinic, i cinesi del Tianjin Quanjian provano a virare su Carlos Bacca. A meno di una settimana dalla chiusura del mercato in Cina, il Tianjin, allenato da Fabio Cannavaro è alla ricerca di un centravanti e nelle ultime ore ha puntato sul trentenne colombiano del Milan. A Bacca sarebbe stato proposto un contratto da 12 milioni di euro a stagione, quasi quattro volte il suo attuale ingaggio. L'offerta arriva a pochi giorni di distanza dalla vittoria di domenica scorsa contro la Fiorentina, in cui l'attaccante è stato l'unico giocatore rossonero fischiato dai tifosi per una serie di errori. Al momento, secondo quanto filtra, il centravanti non sarebbe particolarmente convinto dall'idea di trasferirsi, in Cina, dove il mercato chiude il 28 febbraio. Se Bacca dovesse accettare, il Tianjin (disposto a pagare 45 milioni di euro alla Fiorentina per Kalinic) poi farà la sua offerta al Milan e si parla di una proposta di poco superiore ai 30 milioni di euro.

21:44Calcio: termina stage azzurri, tripletta Inglese

(ANSA) - FIRENZE, 22 FEB - E' finito con una partitella in famiglia il secondo stage organizzato a Coverciano dal ct della Nazionale, Gian Piero Ventura, dedicato ai giocatori emergenti di Serie A e B: gli unici che non sono scesi in campo sono stati il giocatore del Bologna Verdi e il difensore della Spal Bonifazi, entrambi affaticati. Di qui l'impiego di qualche elemento della formazione allievi dell'Empoli. Sugli scudi Inglese, autore di una tripletta: l'attaccante dell'Empoli è stato schierato insieme a Petagna e a Berardi, l'osservato speciale di questo stage. "Ha voglia di imparare e di diventare protagonista - ha detto Ventura dell'attaccante del Sassuolo - L'ho trovato molto ben disposto. Prima dell'infortunio aveva segnato sette reti in sei gare, se non si fosse fatto male l'avrei già chiamato. Se è pronto per la gara con l'Albania? Non è ancora al 100% ma ha tutto per diventare un giocatore importante".

21:40Calcio: Europa League, Manchester United agli ottavi

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Il Manchester United si è qualificato per gli ottavi di finale di Europa League vincendo 1-0 a St.Etienne dopo il successo per 3-0 dell'andata in Inghilterra. La rete dei Red Devils è stata realizzata da Mkhitaryan al 17'. Superano il turno anche i tedeschi dello Schalke 04, che hanno pareggiato 1-1 (rete di Schopf al 23', autogol di Nastasic al 25') in casa con i greci del Paok forti del 3-0 della prima gara a Salonicco. Ottavi anche per la squadra russa del Krasnodar, che dopo aver vinto l'andata 1-0, ha imposto l'1-1 (reti di Smolov al 7' e Souza al 41') in casa dei turchi del Fenerbahce. Domani in programma le altre 13 partite dei sedicesimi, con in campo Roma (ospita il Villarreal) e la Fiorentina (ospita il Borussia Moenchengladbach). Venerdì i sorteggi degli ottavi.

21:38Italiani uccisi Libia, rischio processo manager Bonatti

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Se si fosse dato retta all'allarme lanciato dalla Farnesina sulla situazione critica in Libia e se si fosse data massima priorità alla sicurezza forse la sorte dei quattro tecnici della Bonatti, sequestrati il 19 luglio del 2015, sarebbe stata diversa. Due di loro, Salvatore Failla e Fausto Piano, morirono il 2 marzo in un conflitto a fuoco tra rapitori e milizie regolari nel corso di un trasferimento. La Procura di Roma ha chiuso uno dei filoni di indagine e ora rischiano il processo in sei per l'accusa di cooperazione colposa nel delitto doloso, una fattispecie dell'omicidio colposo. Indagato l'intero Cda della Bonatti, società parmense che costruisce impianti oil&gas: il presidente Paolo Ghirelli e altri tre componenti e il responsabile dell'azienda per la Libia Dennis Morson. Finito nel registro degli indagati del pm Sergio Colaiocco la stessa Bonatti in base alla legge sulla responsabilità degli enti. L'avviso di chiusura indagine è l'atto che anticipa la richiesta di rinvio a giudizio.

21:25Sanità: assolto primario a Trani, passò 3 mesi agli arresti

(ANSA) - TRANI, 22 FEB - Il Tribunale di Trani ha assolto "perché il fatto non sussiste" tre medici imputati per abuso d'ufficio e falso con riferimento a presunte irregolarità commesse nel 2012 nel reparto di Oculistica dell'ospedale 'Sarcone' di Terlizzi. I giudici hanno assolto da ogni accusa l'allora primario Antonio Acquaviva, attualmente primario di oculistica presso l'ospedale Di Venere di Bari, accusato di aver "gestito il reparto alla stregua di una clinica privata". In particolare l'accusa contestava al medico (difeso dai penalisti Carmelo Piccolo e Francesco Paolo Sisto) di aver procurato benefici e vantaggi patrimoniali a se stesso, mantenendo il ruolo di primario, e ad altri due medici "grazie alla pubblicità ottenuta dagli interventi eseguiti". Anche i due coimputati, i medici Vincenzo Mangione e Giuseppe Fanelli, sono stati assolti con formula piena. Nell'ambito di questa indagine, Acquaviva fu sottoposto ai 'domiciliari' per 81 giorni e poi al divieto di dimora per altri quattro mesi, fino al maggio 2013.