Pubblicato il 22 febbraio 2017 da ansa

MILANO. – Un’Inter eroica per battere la Roma. Stefano Pioli vuole “una squadra di guerrieri per dare una scossa alla classifica e accorciare il distacco dalle posizioni che valgono la Champions League. Speriamo di essere come i protagonisti del film e alla fine uscirne vincitori. Stiamo gettando le basi per costruire una squadra competitiva. Possiamo crescere ma dobbiamo guardare alla partita con grande convinzione”, dice dopo aver visto al cinema, insieme alla squadra nerazzurra, ‘The Great Wall’, diretto da Zhng Yìm¢u ispirato alla costruzione della Grande muraglia cinese. E per fermare Edin Dzeko servirà proprio una ‘muraglia’.

Il bomber giallorosso non giocherà nell’impegno in Europa League della Roma. Spalletti gli concede un po’ di riposo per averlo al meglio contro l’Inter domenica sera. Pioli, senza Miranda squalificato, punta tutto sull’affidabilità di Medel, affiancato da Murillo che anche oggi si è allenato a parte rispetto al resto del gruppo. Si tornerà alla difensa a quattro, cercando conferme nel trend positivo delle recenti sfide: l’Inter ha subito solo tre gol nelle ultime dieci gare.

Ma non sarà facile neutralizzare il secondo miglior attacco della serie A, capace di segnare finora ben 54 gol, quattordici in più della squadra nerazzurra. Il momento è delicato, la società riconosce l’importanza della partita e i vertici del club saranno tutti presenti sugli spalti. Domani arriverà a Milano Zhang Jindong, poi sabato sarà il turno del presidente Erick Thohir. Il board al gran completo per stringersi intorno alla squadra.

Domenica Pioli si gioca anche parte del suo futuro. La conferma a fine stagione dipende dai risultati sul campo e dagli scontri diretti. La Roma è la sua bestia nera, perché su tredici partite ne ha vinta solo una, perdendone otto. Per invertire la tendenza, Pioli si affida a Mauro Icardi che ha scontato le due giornate di squalifica e tornerà in campo dopo aver chiuso anche la questione legata al libro autobiografico che provocò tante polemiche: l’attaccante ha patteggiato con la procura Figc una multa di 13.500 euro per le frasi sui tifosi e anche l’Inter dovrà pagare una sanzione di 6.500 euro.

Icardi non segna da più di un mese ma dopo aver passato due settimane lontano dal campo è pronto ad accendere la sfida con Dzeko per la classifica dei marcatori. Resterà in panchina, invece, Gabriel Barbosa. Il brasiliano, uomo partita della vittoria sul Bologna, chiede ora qualche chance in più da titolare. “Sarebbe un onore – dice a Premium – vestire la maglia numero 10 dell’Inter e spero di giocare un po’ di più per conquistare la Seleao. Sono molto contento e felice per il gol ma voglio fare di più”.

Difficile però che possa trovare spazio contro la Roma, una partita tesa e forse decisiva per la stagione e i traguardi dell’Inter.