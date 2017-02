Ultima ora

11:03Carnevale: 80 mila articoli pericolosi sequestrati da Gdf

(ANSA) - LAMEZIA TERME (CATANZARO), 23 FEB - Oltre 80 mila articoli di carnevale pericolosi sono stati sequestrati dai baschi verdi del Gruppo della Guardia di finanza di Lamezia Terme in un'attività commerciale gestita da un cittadino cinese. Nel corso del controllo nel negozio - che vende abbigliamento, articoli casalinghi ed accessori, tutti importati dal mercato asiatico - i finanzieri hanno trovato numerosi prodotti di carnevale privi delle informazioni obbligatorie per il corretto utilizzo e quindi potenzialmente. Sono state quindi sequestrate bombolette di stelle filanti, costumi e maschere di carnevale e altri accessori in quanto carenti di sufficienti indicazioni di sicurezza e/o di provenienza e/o delle istruzioni d'uso. Il responsabile è stato sanzionato e segnalato all'autorità amministrativa competente. (ANSA).

11:00Tentata rapina nel Napoletano, ferito a colpi d’arma fuoco

(ANSA) - NAPOLI, 23 FEB - Un operaio è stato ferito a colpi d'arma da fuoco stamattina, poco prima delle 6, nel corso di un tentativo di rapina avvenuto in via Nazionale delle Puglie (km 23,500) al confine tra i comuni di Casalnuovo e Afragola, nel Napoletano, dove ha sede una ditta di ecologia, la "Falzarano", di cui l'uomo è dipendente. L'operaio, che è incensurato, era a bordo della sua Smart quando è stato affrontato da persona armata di una pistola che gli ha sparato ferendolo alle gambe. É stato portato nella clinica Villa Betania di Ponticelli: le sue condizioni non sono gravi. L'episodio è avvenuto davanti al cancello di entrata della ditta per la quale lavora. Sull'accaduto sono in corso indagini da parte della Polizia di Stato. (ANSA).

10:55Spari a Napoli davanti bambini, nessun ferito

(ANSA) - NAPOLI, 23 FEB - Colpi di pistola sono stati esplosi in pieno giorno a Napoli, nella zona del rione Sanità. Il raid è stato compiuto mentre i bambini si recavano a scuola. Gli spari, secondo quanto si è appreso, erano diretti contro la vetrina di una nota pasticceria, 'Poppella'. I vetri sono andati in frantumi. I colpi esplosi sono quattro o cinque. Nessuno è rimasto ferito.

10:42Iraq: forze governo tentano riprendere controllo scalo Mosul

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Le forze governative irachene stanno tentando di riprendere il controllo dell'aeroporto di Mosul, in Iraq, e di una base militare vicina. Lo afferma la tv statale citata dalla britannica SkyNews.

08:13Mafia: omicidio Pellizzieri, in carcere esecutore e mandanti

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - In carcere il presunto esecutore, i complici e i mandanti dell' omicidio di Michele Pellizzieri, un giovane pregiudicato ucciso nel 2012. I Carabinieri del Comando Provinciale di Bari hanno eseguito l' ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Bari, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia. Pellizzieri venne preso sotto braccio da due complici, proprio per indicarlo con certezza al sicario, che lo raggiunse e lo freddò con 5 colpi calibro 9. Movente, i lucrosi interessi legati al controllo delle attività illecite in città. Le indagini erano state condotte dai Carabinieri di Barletta. I dettagli dell'operazione saranno illustrati durante una conferenza stampa che si terrà alle 10 presso il comando provinciale dei Carabinieri di Bari.

06:59Trump: Tillerson in Messico, vedrà Pena Nieto

(ANSA) - CITTA' DEL MESSICO, 23 FEB - Il segretario di Stato Usa, Rex Tillerson, si trova in Messico per una visita di due giorni, nell'ambito della quale incontrerà, tra gli altri, il presidente Enrique Pena Nieto. Nella capitale messicana è atteso inoltre il responsabile alla sicurezza nazionale, John Kelly, proveniente dal Guatemala, dove ha compiuto una visita lampo.

03:31Trump: via diritti studenti transgender su uso bagni

(ANSA) - NEW YORK, 22 FEB - L'attesa prima offensiva di Donald Trump sui diritti della comunità Lgbt è arrivata. L'amministrazione statunitense ha infatti ritirato le linee guida anti-discriminazione varate da Barack Obama secondo cui gli studenti transgender potevano usare bagni e spogliatoi nelle scuole pubbliche in base alla propria identità di genere, e non in base al sesso di nascita.