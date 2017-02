Ultima ora

12:52Milleproroghe: Camera, sì a odg a favore di bus low cost

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - "In questi giorni si è parlato molto della protesta dei tassisti e meno della norma anti Flixbus che voleva cancellare il diritto di tanti consumatori a viaggiare su autobus low cost. Ho chiesto al governo di cancellare questa norma e il governo ci ha dato ragione: sarà abrogata al primo provvedimento utile": lo annuncia Andrea Mazziotti, relatore del decreto Milleproroghe alla Camera e deputato di Civici e Innovatori, firmatario di uno degli odg approvati "Oggi - sottolinea Sergio Boccadutri (Pd) - non abbiamo potuto fare di più in quanto il milleproroghe non era passibile di modifiche" ma "contiamo di porvi rimedio quanto prima probabilmente in occasione dell'esame del disegno di legge annuale sulla concorrenza". Soddisfatto anche il deputato di Direzione Italia Daniele Capezzone, sottolineando che l'odg (firmato con Corsaro e Bianconi) potrà "consentire a questo servizio di poter esistere e competere con gli altri, senza subire danni".

12:28Calcio: Allegri esalta la Juve, cresce in consapevolezza

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Il quarto successo consecutivo nelle trasferte di Champions League lancia la Juventus in orbita anche in campo europeo. Con un piede già nei quarti grazie al 2-0 di Oporto, Massimiliano Allegri, che ieri ha lasciato per punizione Bonucci in tribuna, esalta le doti della sua squadra. "La pazienza necessaria, la giusta attitudine, un risultato che dà fiducia: questa squadra cresce in consapevolezza!", scrive il tecnico bianconero via social nella consueta riflessione della notte post-partita.

12:25Calcio: Brasile, tour in Australia a giugno

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Tour australiano a giugno per il Brasile con due amichevoli in programma a Melbourne: la prima venerdì 9 con gli storici rivali dell'Argentina; la seconda martedì 13 con l'Australia padrona di casa. Lo si legge sul sito della Federcalcio brasiliana, dove viene precisato che entrambe le gare verranno disputate al Melbourne Cricket Ground, impianto con capienza di 100mila spettatori.

12:22Prime casette in arrivo ad Arquata la prossima settimana

(ANSA) - ARQUATA DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 23 FEB - E' ormai pronto il campo base di Pescara del Tronto, dove all' inizio della prossima settimana comincerà il montaggio delle prime 26 casette sulle 210 complessive destinate al territorio del comune terremotato di Arquata del Tronto, le prime in assoluto nelle Marche. Lo conferma il vice sindaco Michele Franchi. ''Attendiamo tra lunedì o martedì l'inizio del montaggio in un'area attrezzata a Pescara del Tronto''. Ieri è stata aggiudicata la gara per l'allestimento dell'area di Borgo d'Arquata, che dovrà ospitare altre 56 Sae. "L'ha vinta la ditta Sabatini di Maltignano che in una settimana prenderà possesso dei lavori. Nel frattempo - aggiunge Franchi - la Regione ha predisposto altre tre gare per le restanti aree del territorio arquatano". Si lavora anche al piano di rientro degli sfollati sulla costa: l'obiettivo è riportare i primi nelle Sae di Pescara del Tronto a inizio aprile.

12:02Renzi, tema sia alternativa a populismi non data congresso

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - "Qual è il rapporto tra popoli e populisti? Se, da entrambi i lati dell'Oceano, una quota crescente di cittadini ha la sensazione di aver perso il controllo della propria vita e della comunità nella quale vive, la risposta non può essere un'alzata di spalle. I nuovi nazionalisti, loro, una soluzione ce l'hanno: chiudere le frontiere, interrompere gli scambi, rigettare il diverso. Insomma tornare indietro. Mostrare che l'alternativa è la società aperta, inclusiva, tollerante dove non si rinuncia all'identità, alla cultura, alla tradizione ma forti dei propri valori ci si apre al dialogo e al confronto". Cosi' Matteo Renzi sul suo blog raccontando la seconda giornata in California tra un incontro con Tim Cook e una visita a Stanfort. "Su questi temi - sostiene Renzi - dovrebbe confrontarsi una forza che vuole ambire a cambiare l'Italia e l'Europa, non certo sulla data di un congresso o sulla simpatia del leader di turno. E di questo parleremo nelle prossime settimane".

11:49Caporalato: scoperta nuova forma sfruttamento, 6 arresti

(ANSA) - BARI, 23 FEB - Un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di sei persone coinvolte, a vario titolo, in reati riconducibili al fenomeno del capolarato, viene eseguita ad Andria dalla Polizia di Stato, in collaborazione con la Guardia di Finanza di Trani. I provvedimenti restrittivi seguono le indagini avviate dalla Procura di Trani all'indomani della morte della bracciante agricola Paola Clemente, avvenuta nelle campagne di Andria il 13 luglio 2015. L'operazione - secondo gli inquirenti - presenta un duplice profilo di novità: un salto di qualità nelle modalità investigative, che ha permesso di superare il vincolo di omertà che normalmente copre il fenomeno, e l'emergere di una nuova, più moderna e, per certi versi, sorprendente forma di caporalato. Paola Clemente, 49 anni, di San Giorgio Jonico (Taranto), morì il 3 luglio del 2015 mentre era al lavoro nei campi, ad Andria: ad ucciderla fu la sua cardiopatia.

11:43Trump: Mattarella, siamo a inizi, aspettiamo per valutare

(ANSA) - PECHINO, 23 FEB - "Siamo ancora agli inizi di questa nuova presidenza degli Stati Uniti, bisognerebbe attendere il suo concreto sviluppo prima di formulare valutazioni e quindi valutare i comportamenti che adotterà". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella a Pechino in una intervista all'emittente CCTV rispondendo a una domanda sulla nuova amministrazione Trump.