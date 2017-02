Ultima ora

14:39Calcio: Serie A, Tagliavento arbitra Inter-Roma

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Arbitri della 26/a giornata di Serie A, in programma domenica alle 15 (fra parentesi, guardalinee, quarto ufficiale e addizionali): Chievo-Pescara, Gavillucci di Latina (Di Iorio-Liberti/Valeriani/Mazzoleni-Marini); Crotone-Cagliari, Orsato di Schio (Tonolini-La Rocca/Marrazzo/Fabbri-Serra); Fiorentina-Torino (lunedì, ore 20:45), Giacomelli di Trieste (Longo-De Pinto/Vivenzi/Massa/Abisso); Genoa-Bologna, Rocchi di Firenze (Dobosz-Lo Cicero/Giallatini/Guida-Mainardi); Inter-Roma (ore 20:45), Tagliavento di Terni (Meli-Cariolato/Passeri/Damato-Di Bello); Juventus-Empoli (sabato, ore 20:45), Mariani di Aprilia (Paganessi-Alassio/Di Fiore/Maresca-La Penna); Lazio-Udinese, Pairetto di Nichelino (Di Vuolo-Schenone/Preti/Banti-Saia); Napoli-Atalanta (sabato, ore 18), Celi di Bari (Barbirati-Marzaloni/Crispo/Rizzoli-Pasqua); Palermo-Sampdoria (ore 12:30), Doveri di Roma 1 (Fiorito-Gava/Peretti/Valeri-Rapuano); Sassuolo-Milan, Calvarese di Teramo (Carbone-Tasso/Di Liberatore/Russo-Di Paolo).

14:32Pakistan, esplosione a Lahore, almeno 9 morti

(ANSA) - ISLAMABAD, 23 FEB - E' di almeno nove morti e 20 feriti in Pakistan il bilancio dell'esplosione che ha semidistrutto un edificio non del tutto terminato e non ancora inaugurato in una elegante zona commerciale di Lahore, capoluogo della provincia centrale di Punjab. Lo riferisce la tv DawnNews. Dopo che la polizia ha chiarito che lo scoppio era stato causato da un potente ordigno ad orologeria, anche un portavoce del Dipartimento Antiterrorismo del Punjab (Ctd) ha assicurato che "si è trattato dell'uso di esplosivi collocati in un ristorante". Tuttavia fino ad ora nessun gruppo clandestino islamico ha rivendicato il possibile attentato.

14:20Iraq: tv, riconquistato aeroporto Mosul, ma ancora scontri

(ANSA) - BAGHDAD, 23 FEB - Le forze governative irachene affermano di aver conquistato l'aeroporto di Mosul, a sud della roccaforte jihadista. Lo riferisce la tv irachena al Iraqiya, mentre fonti sul terreno riferiscono di combattimenti in corso negli edifici della zona nord dello scalo aereo. Si registrano scontri armati anche nella vicina base militare di Ghazlan, per metà in mano ai governativi e per metà ancora sotto il controllo dell'Isis. (ANSA).

14:20Pd: Orlando, mi candido contro politica prepotenza

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - "Ho deciso di candidarmi perché credo e non mi rassegno al fatto che la politica debba diventare solo prepotenza". Lo ha detto il ministro della Giustizia Andrea Orlando a margine di una iniziativa a Ostia. "Ho deciso di candidarmi - ha spiegato - perché credo che ci voglia responsabilità e credo che il Pd debba cambiare profondamente per poter essere utile davvero all'Italia e ai problemi degli italiani, che in questo momento stanno vivendo momenti difficili".

14:20Francia: Théo, picchetti davanti a licei di Parigi

(ANSA) - PARIGI, 23 FEB - Picchetti davanti agli ingressi di diversi licei di Parigi oltre ad una manifestazione organizzata a place de la Nation in sostegno di Théo, il ragazzo di 22 anni che ha denunciato un'aggressione violenta con stupro da parte di 4 poliziotti durante un fermo. L'appello a non entrare a scuola e a partecipare alla manifestazione è stato lanciato tramite social network da movimenti antifascisti. Sono circa una quindicina i licei coinvolti: gli ingressi sono bloccati soprattutto da cassonetti e paletti. A qualche cassonetto è stato dato fuoco. La presidente della regione Ile de France, Valérie Pécresse, ha stigmatizzato i picchetti dal suo account twitter: "Condanno il blocco di licei a Parigi. Domando al governo di rendere sicuri i dintorni, di proteggere liceali, insegnanti e agenti".

14:19Madre e figlia cadono dalle scale, muore anziana di 90 anni

(ANSA) - NUORO, 23 FEB - Grave incidente domestico a Lanusei. Due donne, mamma e figlia, per cause ancora da accertare, sono cadute insieme dalle scale nella propria abitazione di vico Primo Siccardi e una di loro è morta. La vittima è l'anziana madre, Pinuccia Vacca, di 90 anni. Ricoverata all'ospedale San Francesco di Nuoro la figlia di 62 anni, Anna Mulas, infermiera al nosocomio di Lanusei. Le sue condizioni sono gravi. Il fatto è avvenuto nella serata di ieri. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, intervenuti sul posto, le due donne avrebbero perso l'equilibrio mentre scendevano le scale, ma la dinamica esatta dell'incidente è ancora tutta da chiarire. (ANSA).

13:59Pd: Cuperlo, anche su percorso Renzi insufficiente

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - "Per quanto riguarda il percorso ancora una volta sono colpito dalla insufficienza di un segretario, per quanto dimissionario. Era evidente che anche sui tempi della nostra discussione poteva e potrebbe esserci un recupero di fiducia di tanti iscritti, militanti, elettori turbati da una spaccatura che fino all'ultimo non si è voluto evitare". Lo dice Gianni Cuperlo in una nota.