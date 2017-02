Ultima ora

16:17Calcio: Genoa, appello dei tifosi a disertare lo stadio

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Guerra in casa Genoa tra la gradinata Nord e il presidente Enrico Preziosi. Dopo l'esonero di Juric e la nomina di Mandorlini, il cuore del tifo rossoblù ha rotto il silenzio con un comunicato durissimo pubblicato stamani. "Chiediamo a tutti i tifosi genoani - vi si legge - un sacrificio grande, forte e doloroso: quello di non andare allo stadio, di non entrare, di non appendere striscioni. Per noi è un prezzo carissimo, ma non dare un segnale ci renderebbe complici di questa vergogna. Abbiamo per lungo tempo esibito uno striscione con la scritta 'Rispetto', figlio di quanto crediamo di meritare. Da allora sono passati diversi mesi, il presidente Preziosi ci aveva pubblicamente detto determinate cose e purtroppo ne ha fatte altre, tradendo in primis la sua parola oltreché i genoani. Domenica però è stato superato il limite. Chiediamo al presidente che, contestualmente alla salvezza del Genoa, annunci il nome dell'advisor che sarà incaricato di trattare la cessione del Genoa 1893, insieme alle sue dimissioni".

16:14Francia, manifestazioni per Theo, incidenti, 11 fermi

(ANSA) - PARIGI, 23 FEB - Undici studenti fermati, cassonetti in fiamme, danneggiamenti, lancio di oggetti contro gli agenti, cariche della polizia: da questa mattina si succedono - nelle strade di Parigi - gli incidenti per una serie di manifestazioni non autorizzate dalla prefettura. In strada, studenti di 12 licei che hanno picchettato dall'alba gli ingressi delle loro scuole per protesta contro il caso del giovane Theo e le violenze della polizia. Fra 800 e 1.000 ragazzi - a metà mattinata - hanno raggiunto da diverse scuole place de la Nation. Sul percorso, la polizia presente è stata bersaglio del lancio di oggetti di ogni tipo da alcuni manifestanti ed ha risposto con lancio di lacrimogeni e cariche. Danneggiate anche vetrine e automobili parcheggiate.

16:10Migranti: ’13 morti soffocati in container in Libia’

(ANSA) - IL CAIRO, 23 FEB - Tredici migranti clandestini "sono morti soffocati martedì scorso" dopo essere rimasti "rinchiusi in un container per 4 giorni" in Libia. Lo ha riferito all'ANSA il portavoce della Mezzaluna rossa libica, Mohamed Misrati, aggiungendo che il container trasportava "69 migranti in maggioranza provenienti dal Mali". Tra i sopravvissuti c'è una "bambina di 5 anni che si chiama Aisha che sta bene", ha detto tra l'altro il portavoce dell'equivalente della Croce rossa.

16:08Germania, arresto 26enne tedesco, pianificava attentato

(ANSA) - BERLINO, 23 FEB - Un giovane di 26 anni, tedesco, è stato arrestato in Bassa Sassonia, col sospetto di aver progettato un attentato. Lo comunica la polizia di Gottinga. A casa del giovane tedesco arrestato dalla polizia, a Northeim, è stato trovato del materiale per produrre un ordigno esplosivo non convenzionale. Lo scrive la polizia di Gottinga in un comunicato. Il ventiseienne, vicino agli ambienti salafiti, "si era procurato e custodiva sostanze chimiche e oggetti che servono a produrre materiale e dispositivi esplosivi". "Inoltre è fortemente sospettato di aver trattato, senza la necessaria autorizzazione, con materiale a rischio esplosione, il perossido di acetone".

16:05F.1: la Mercedes presenta la nuova W08

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - "Ha la stessa capacità ergonomica dell'anno scorso, ma attorno a te avverti una 'bestia' ancora più potente". È esplicito, Lewis Hamilton, nel descrivere la nuova Mercedes presentata stamane a Silverstone. La scuderia campione del mondo ha mostrato la W08 Hybrid, che quest'anno sarà guidata dal britannico e dalla new entry Valtteri Bottas. L'evento è stato decisamente "social", con i piloti e il team principal Toto Wolff che in video-collegamento hanno presentato la vettura lontano dalla sala dov'era ospitata la stampa. L'obiettivo dichiarato della scuderia è confermare il titolo costruttori per il quarto anno consecutivo, mentre i piloti si contenderanno l'eredità di Nico Rosberg, campione del mondo 2016. Già oggi sono in programma i primi test in pista a Silverstone.

16:05Denunciati writers centro storico Urbino,sono 4 universitari

(ANSA) - URBINO, 23 FEB - Sono stati individuati dalla polizia e denunciati alla magistratura con l'accusa di danneggiamento aggravato i writers che a Urbino hanno seminato scritte e disegni sui muri del centro storico, dipingendo porte, cartelli stradali, scuole, hotel ed edifici storici, come Palazzo Gherardi. Si tratta di quattro studenti fuori sede iscritti alla facoltà 'Carlo Bo': avrebbero agito anche in altre città italiane, da Milano alla Puglia, e nelle stazioni ferroviarie, a volte filmando le proprie imprese. Sono due giovani di Bologna, uno di Potenza ma residente a Milano e un altro della provincia di Bari, tutti di età compresa fra i 23 e i 26 anni. I writers firmavano le loro opere con i nomi di 'Sbyro', 'Hunno', 'Sapna', 'Ryder'. Nel corso di due perquisizioni gli agenti del Commissariato di Urbino hanno sequestrato materiale professionale per verniciature di vario genere, schizzi e bozzetti preparatori, un timbro. Oltre alla denuncia, potrebbero essere avviate azioni di risarcimento dei danni a loro carico.

16:02Incendio in opificio Trani, malore per alcuni operai

(ANSA) - TRANI, 23 FEB - Un incendio è divampato, questa mattina, per cause in corso di accertamento, all'interno di un opificio calzaturiero, in un locale al piano terra nel centro di Trani, mentre gli operai erano al lavoro. Le fiamme, partite da un macchinario, si sono velocemente propagate, creando fumo e causando il malore di alcuni operai, soccorsi dagli operatori del 118. Sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento l'incendio, e i carabinieri, i quali verificheranno la sussistenza di tutti i criteri di sicurezza nei luoghi di lavoro. Ingenti sono stati i danni materiali causati dalle fiamme.