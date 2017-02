Ultima ora

(ANSA) - TORINO, 23 FEB - La marciatrice azzurra Elisa Rigaudo si ritira. Lo ha annunciato oggi, in un'intervista pubblicata dal sito della Fidal, all'indomani della consegna, a Torino, della medaglia di bronzo della 20 km dei Mondiali del 2011 che le è stata assegnata dopo la squalifica della russa Kaniskina. "Quella di Rio - spiega - è stata la mia ultima gara. Dopo 4 Olimpiadi, 7 Mondiali e 25 presenze in Nazionale è venuto il momento di dire basta. Senza rimpianti, ma al contrario con un bagaglio di ricordi felici". La marciatrice cuneese, 36 anni, aveva iniziato la preparazione invernale "come sempre", ma non era più possibile passare lunghi periodi lontano da casa, a Castelporziano: "Elena, la mia figlia più grande ha iniziato la scuola elementare". "Ora farò la finanziera - aggiunge Elisa Rigaudo - ma credo di potere dare molto al mio sport. Non mi sento tagliata per fare il tecnico personale, ma ho vent'anni di esperienza internazionale da mettere al servizio dei giovani e della marcia in generale". (ANSA).

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Nuovo record di partecipanti al Rally Italia Talent 2017 che questo fine settimana accende i motori in Veneto. Al momento sono quasi 600 gli iscritti confermati alla settima selezione del 'Grande Fratello dei motori' targato Aci e Abarth che si svolgerà sul Circuito di Adria che rappresenta sinora il primato di questa quarta edizione. Si rafforza quindi, dopo le prime 6 Selezioni, il grande successo di questo Format sportivo che ha incontrato sin dalla sua prima edizione l'interesse dei praticanti e degli appassionati del settore rally, interesse che si è accresciuto nelle successive edizioni con numeri in costante aumento anche per i prestigiosi premi in palio: 1 Gara del Mondo Rally e 5 gare del Campionato Italiano Rally con vetture ed assistenza ufficiale Abarth, tutte partecipazioni a costo zero per i vincitori. Record anche per le presenze in rosa, 37, per gli Under 23, ben 329 e per i minorenni, 26. Le iscrizioni per le prossime Selezioni sono ancora aperte online sul sito www.rallyitaliatalent.it.

(ANSA) - NEW YORK, 23 FEB - Una decina di persone sono state arrestate per essersi rifiutate di lasciare il campo di proteste contro la realizzazione dell'oleodotto in Nord Dakota. Alcune tende sono state date alle fiamme ma non si registrano scontri con le forze dell'ordine. Ieri l'amministrazione Trump aveva lanciato un ultimatum, intimando ai manifestanti, in gran parte nativi della tribù dei Sioux, di lasciare l'insediamento. Secondo quanto riferiscono le autorità, la maggior parte degli occupanti è andata via senza opporre resistenza. Le operazioni di sgombero andranno avanti per tutta la giornata, per consentire poi la pulizia del campo. Il governatore del North Dakota Doug Burgum ha sottolineato che le poche decine di manifestanti rimasti questa volta non saranno arrestati. L'evacuazione - ha ribadito - si è resa necessaria per evitare che le acque dei fiumi vengano contaminate dai rifiuti trascinati via dagli allagamenti previsti per le forti piogge.

(ANSA) - SAN SEVERO (FOGGIA), 23 FEB - "La situazione criminalità preoccupa fortemente tutta la popolazione di San Severo". A dichiararlo è il sindaco di San Severo, Francesco Miglio, motivando con queste parole all'ANSA l'inizio di uno sciopero della fame dopo aver scritto al governo perché vengano adottati provvedimenti urgenti in materia di sicurezza. "Ripetutamente abbiamo chiesto negli ultimi mesi – ha spiegato Miglio - un segnale forte alle autorità preposte: il potenziamento degli organici delle forze di polizia a presidio del territorio, l'istituzione del reparto di Prevenzione crimine della polizia di Stato ed anche il Dipartimento della Dia che, tramite un capillare lavoro di intelligence, possa aiutare le forze dell'ordine nel compito di prevenire il crimine con un controllo più esteso del territorio e la possibile messa al bando di tante attività criminose".

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Aumenta l'attitudine degli italiani a fare sport in modo continuativo: è quanto emerge dai dati presentati oggi da Coni e Istat nella conferenza sui numeri della pratica sportiva in Italia. La percentuale di praticanti continuativi è passata dal 21,5% del 2013 al 25,1% del 2016. In parallelo, è salita anche la quota di chi fa sport in modo saltuario, dal 9,1 al 9,7%, mentre risultano in calo sia la quota di chi dichiara di svolgere solo qualche attività fisica (dal 27,9 al 25,7%), sia quella dei sedentari (dal 41,2 al 39,2%, per un totale di 23 milioni). Nonostante questo, oltre un terzo degli italiani (il 39,2%) dai 3 anni in su non pratica sport, né attività fisica nel tempo libero, un numero pari a 23,1 milioni di persone. L'Italia è poi indietro rispetto alla media dell'Unione europea. In particolare, tra le persone fra i 18 e i 29 anni che dedicano almeno 150 minuti a settimana all'attività fisico-sportiva nel tempo libero, l'Italia è 9/a alle spalle della Grecia, ma davanti a Portogallo e Francia.

(ANSA) - ANCONA, 23 FEB - ''Le frasi di Vasco Errani pubblicate questa mattina si riferiscono ad una riunione con tutti i sindaci delle comunità colpite dal sisma. Durante un confronto possono anche esserci momenti di tensione, motivati non dal desiderio di alimentare lo scontro ma dalla voglia di fare sempre meglio e sempre velocemente, ma certamente non ci distolgono dal continuare a lavorare insieme per il bene delle nostra gente. Non abbiamo bisogno di polemiche e strumentalizzazioni''. Lo dice all'ANSA il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, commentando l'intervento del commissario per la ricostruzione riportato da Panorama. ''Con il commissario, la Protezione civile nazionale, i sindaci e i presidenti delle Province - conclude Ceriscioli -, continuiamo a lavorare a testa bassa come stiamo facendo dal 24 agosto''.

(ANSA) - FIRENZE, 23 FEB - E' durata circa mezz'ora l'occupazione dei locali dell'ufficio casa del Comune, in via dell'Anguillara a Firenze, da parte di un gruppo di esponenti del comitato inquilini. I manifestanti hanno occupato l'ufficio, chiedendo di incontrare la dirigente, per discutere la questione di una coppia di anziani alla quale, spiega uno dei rappresentanti del comitato, Luca Toscano, "è stato chiesto di lasciare la casa popolare in via Rocca Tedalda dove vivono da anni". L'abitazione, secondo quanto appreso, era assegnata al figlio della coppia, ora deceduto. I manifestanti hanno abbandonato gli uffici dopo aver ottenuto un incontro con la dirigente, fissato per il prossimo lunedì, durante il quale verrà presa in esame la situazione dei coniugi che, secondo quanto spiegato dal comitato, risultano assegnatari di un'abitazione in via Simone Martini. "L'appartamento - spiegano i manifestanti - non è idoneo perché i due anziani sono entrambi in carrozzina, troppo larga per entrare nell'ascensore".