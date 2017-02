Ultima ora

19:28Ruby: Berlusconi a pm, olgettina voleva 1 mln

(ANSA) - MILANO, 23 FEB - Silvio Berlusconi convocato dal pm Tiziana Siciliano in Procura a Milano per essere sentito come parte offesa nell'inchiesta sulla presunta tentata estorsione per la quale aveva denunciato una delle ragazze ospiti delle serate di Arcore. L'ex premier, nella sua deposizione come parte offesa, ha confermato, come già documentato in un esposto, di essere stato vittima di un tentativo di estorsione da parte di Giovanna Rigato, giovane che ha partecipato alle serate hard ad Arcore e che è anche indagata nel procedimento cosiddetto 'Ruby ter', dove Berlusconi è imputato. Rigato, come avrebbe riferito il leader di FI, voleva un milione di euro e l'avrebbe minacciato dicendo che avrebbe cambiato versione sul caso Ruby sui media.

19:28Calcio: Conte in visita alla nazionale inglese di rugby

(ANSA) - LONDRA, 23 FEB - Antonio Conte in visita alla nazionale di rugby dell'Inghilterra, che si prepara alla sfida del 6 Nazioni di domenica contro l'Italia a Twickenham. Ne dà notizia il sito del Chelsea, precisando che l'incontro di Conte e il suo staff col ct Eddie Jones e i suoi assistenti è avvenuto ieri nel centro tecnico di Pennyhill Park, dove si allena la nazionale della Rosa. Conte ha voluto vedere da vicino i sistemi di allenamento di Jones. Poi, sempre al sito del Chelsea, ha rivelato che è Carlo Cudicini, ex portiere dei Blues, il suo speciale insegnante d'inglese. Nell'intervista rilasciata al sito del club Conte ha raccontato la sua esperienza in Inghilterra, il difficile ambientamento ma anche l'affetto che ha subito ricevuto dai tifosi. Ma è Cudicini, da quest'anno nello staff tecnico di Conte, l'inatteso protagonista dell'intervista. "Trascorriamo molto tempo insieme - spiega Conte -, è il mio maestro d'inglese. Mi corregge dopo le conferenze stampa, e mi aiuta nelle comunicazioni coi giocatori. E' un grande".

19:17Calcio: Napoli-Atalanta vietata a residenti Lombardia

(ANSA) - NAPOLI, 23 FEB - Il Prefetto di Napoli, Carmela Pagano, ha "disposto, per motivi di sicurezza, il divieto di vendita dei tagliandi per i residenti nella regione Lombardia per l'incontro Napoli-Atalanta in programma sabato 25 febbraio alle ore 18 allo stadio San Paolo".

19:12Atletica: Euroindoor, Howe torna in azzurro

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Il ct della nazionale italiana di atletica Elio Locatelli ha ufficializzato l'elenco dei convocati per i prossimi Campionati Europei Indoor in programma a Belgrado dal 3 al 5 marzo. Sono 27 in tutto gli atleti (16 uomini e 11 donne) chiamati a vestire l'azzurro in occasione della 34/a edizione della rassegna continentale in sala. Tra i nomi dell'Italia Team spiccano quelli dei tre saltatori in lungo Marcell Jacobs, Andrew Howe (al rientro in azzurro dopo 4 anni) e Filippo Randazzo. In squadra con i gradi di capitano il bronzo olimpico del triplo Fabrizio Donato che agli EuroIndoor vanta un argento (2009) e un oro (2011). Nell'alto il vicecampione europeo indoor 2015 Silvano Chesani e nei 60 metri il recordman e bronzo continentale 2013 Michael Tumi.

19:12Maltempo: allerta in Sardegna per forte vento e mareggiate

(ANSA) - CAGLIARI, 23 FEB - Vento forte di maestrale e mareggiate da mezzogiorno di domani, venerdì 24 febbraio, fino alla notte di sabato 25 in Sardegna. È la nuova allerta meteo lanciata dalla Protezione civile regionale. I venti soffieranno dal quadrante nord-occidentale, in successiva rotazione da nord-est, sulle coste esposte dell'isola. Le raffiche potranno raggiungere intensità di burrasca, oltre 60 chilometri all'ora. I mari agitati, con possibili mareggiate lungo le coste investite dal maestrale. La particolare situazione è causata - spiegano dall'ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimonannu - dal transito sulla Penisola di un sistema frontale di origine nord atlantica, che richiama un flusso di correnti umide sulla Sardegna innescando una veloce perturbazione. Nella prima parte della giornata di domani si registreranno annuvolamenti e possibili piogge nell'area centro settentrionale dell'isola. Successivamente la situazione andrà a migliorare ma aumenterà la ventilazione con un maestrale sostenuto sulle coste occidentali e conseguenti mareggiate. Miglioramento durante la notte di sabato. (ANSA).

19:03Terremoto: 4.300 posti in alberghi Marche fino 31/12

(ANSA) - ANCONA, 23 FEB - E' salito da 4.000 a 4.300 il numero di posti letto nelle strutture ricettive delle Marche pronte a ospitare i terremotati fino al 31 dicembre prossimo. Il dato è stato diffuso dalla Regione dopo una riunione del tavolo operativo presso l'assessorato al Turismo, al quale siedono anche Protezione civile, Sanità e servizi sociali, associazioni di categoria degli imprenditori turistici. Si stanno inoltre aggiungendo nuove disponibilità da confermare, nell'ordine di una capienza recettiva di circa mille nuovi posti. Numeri che si avvicinano quindi alla copertura del fabbisogno degli attuali 5.500 sfollati che si trovano già negli alberghi, campeggi e villaggi turistici della costa marchigiana. Ad oggi inoltre sono stati liquidati agli albergatori 15 milioni e 746 mila euro su un importo rendicontato di 22 milioni. Un lavoro lungo e complesso che va avanti da settembre, sottolinea l'assessore al Turismo e Cultura Moreno Pieroni.

19:03Calcio: Palermo, Alesaami crede nella salvezza

(ANSA) - PALERMO, 23 FEB - "La Juve è una squadra forte. Se sbagli una volta, fanno gol. Se sbagli due volte, fanno due gol. Anche la Sampdoria è una squadra forte e dobbiamo fare una buona partita, dobbiamo svolgere tutti insieme la fase difensiva e offensiva, poi speriamo bene". Patola di Haitam Aleesami, terzino del Palermo, a pochi giorni della sfida contro la Sampdoria. "La speranza di salvezza - prosegue - va diventando, seppur di poco, sempre più concreta. Lopez mi piace è un bravo allenatore e una brava persona. Abbiamo lavorato bene in campo e noi ci crediamo, vogliamo restare in Serie A" Contro i liguri è previsto il lunch match della domenica. "Per me non cambia nulla - conclude - diamo il massimo in ogni partita e in ogni allenamento". Il terzino norvegese rivolge infine un appello ai tifosi: "Abbiamo bisogno del vostro sostegno, spero di vedervi tutti allo stadio".