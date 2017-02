Ultima ora

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Da parte dell'Uefa c'è una "forte attenzione" alla lega calcio dilettanti, "la comunità sportiva più grande d'Europa". Soddisfatto Cosimo Sibilia, numero uno della Lnd (lega dilettanti) dopo l'incontro con il presidente dell'Uefa Aleksander Ceferin, nella sede della Figc nell'ambito della visita ufficiale del massimo rappresentante del calcio europeo ai vertici della federcalcio italiana, con in testa il presidente Carlo Tavecchio, e i componenti del Consiglio. "Grande cordialità e disponibilità da parte di Ceferin - ha detto Sibilia - i Dilettanti italiani costituiscono la comunità sportiva più grande d'Europa: la Uefa saprà rivolgere grande attenzione al nostro movimento".

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - "Sono veramente contento, ho usato la testa per tutta la gara. Tantissimo merito va ai tecnici dei materiali perché avevo degli sci fantastici. Non mi restava che aspettare il momento giusto e attaccare e così ho fatto". Così l'azzurro Federico Pellegrino, dopo la vittoria nella gara di sprint a tecnica libera dei Mondiali di sci di fondo a Lahti. "E' stato fantastico fare questa gara in notturna - dice ancora Pellegrino - e fra i miei tifosi. Oggi la giornata è stata un po' lunga. Mi sono svegliato presto, poi ho dormito un paio d'ore, quindi una buona pasta italiana e poi eccomi qui a vincere".

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - i greci dell'Olimpiacos si sono qualificati per gli ottavi di finale di Europa grazie al successo esterno per 3-0 sui turchi dell'Osmanlispor. La partita di andata era finita 0-0. Le reti sono state segnate da Ansarifard (47' e 86') e Elyounoussi (70').

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - "Ho un'ottima opinione di Carlo Tavecchio. È una persona onesta, appassionata di football e sta guidando bene la Federcalcio. E poi è indipendente, non si lascia influenzare dall'esterno, nessuno può dirgli che strada seguire". Lo dice il presidente Uefa, Aleksander Ceferin, oggi a Roma per incontrare i membri del Consiglio Figc. "La nostra cooperazione con la Figc è ottima e continuerà ad esserlo. Conosco bene Carlo - si limita ad aggiungere Ceferin - e oggi ho incontrato anche l'altro candidato (Andrea Abodi, ndr): non voglio dire niente delle elezioni, è una questione della Figc: noi rispetteremo le decisioni dei delegati". "Ceferin - ha detto da parte sua Tavecchio - è una garanzia per il cambiamento del sistema dopo quello che è emerso negli ultimi tempi, sia nella Uefa che nella Fifa. Noi siamo stati tra i primi a supportarlo perché abbiamo individuato in lui una persona capace, competente e con grande senso del dovere".

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Federico Pellegrino ha vinto la medaglia d'oro, ai Mondiali di sci di fondo in corso a Lathi (Finlandia), imponendosi nello gara sprint a tecnica libera. L'azzurro, vincitore della Coppa del mondo di specialità nella passata stagione, aveva vinto anche la semifinale alla quale aveva partecipato. L'atleta originario di Aosta, 26 anni, tesserato per le Fiamme Oro, si è imposto con il tempo di 3'13"76, precedendo nell'ordine il russo Sergey Ustiugov di 15" e il norvegese Johannes Hoesflot, terzo con un ritardo di 44". Al quarto e quinto posto si sono piazzati altri due atleti norvegesi, rispettivamente Finn Haagen Krogh, a 1'07", e Petter Northug, a 12'13". Si tratta del primo oro italiano iridato nella specialità, che è arrivato al termine di una grande rimonta. Nell'ultimo rettilineo di gara, Pellegrino, già vincitore della Coppa di specialità nella scorsa stagione, ha fatto valere la propria esplosività, mettendosi tutti gli avversari alle spalle.

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - "La Superlega europea? Per la Uefa è fuori discussione. Il sogno di qualificarsi in Champions ed Europa League deve rimanere reale per tutti. Sono convinto che anche i club sono dalla mia parte". Il presidente dell' Uefa, Aleksander Ceferin, chiude a ogni possibilità che in futuro possa nascere una Superlega europea sotto l'egida del massimo organismo calcistico continentale. "In passato ci sono stati malintesi e una difficile comunicazione tra la Uefa e i club - aggiunge il n.1 Uefa alla conferenza stampa seguita alla sua visita ufficiale al Consiglio Figc - Le competizioni devono rimanere aperte a tutti e dare la possibilità a tutti di qualificarsi. Se c'è qualcuno che parla molto di questa cosa chiedetevi se è anche qualcuno che decide su questa cosa".

(ANSA) - CROTONE, 23 FEB - È stato autorizzato l'utilizzo della curva sud alta dello stadio 'Ezio Scida' di Crotone. Oggi la Commissione provinciale per i pubblici spettacoli ha svolto il sopralluogo di verifica alla struttura amovibile da 2.605 posti installata da fine novembre e finora utilizzata, a capienza ridotta, solo con l'assunzione di responsabilità da parte del sindaco di Crotone, Ugo Pugliese. Al termine della verifica è stato dato il via libera all'utilizzo già dalla prossima gara che domenica 26 vedrà il Crotone opposto al Cagliari. Con l'apertura della curva sud alta si completa l'ampliamento dello stadio che raggiunge così la capienza di 16.280 posti e che, per quanto riguarda la parte pubblica, è costato circa 1,8 milioni. La tribuna centrale è stata noleggiata dalla società Fc Crotone per due anni al costo di circa due milioni.