Ultima ora

22:33Calcio: Inter, Zhang incontra dirigenti

(ANSA) - MILANO, 23 FEB - Pomeriggio di riunioni e meeting per il proprietario dell'Inter Zhang Jindong che, arrivato questa mattina a Milano, ha poi incontrato nella sede di Corso Vittorio Emanuele tutti i dirigenti del club nerazzurro per fare il punto della situazione. Alla riunione, come fa sapere l'Inter sul proprio sito, erano rappresentate tutte le aree aziendali e sono stati trattati i temi più strategici. Zhang vedrà anche l'allenatore Stefano Pioli per caricarlo e motivarlo in vista della sfida contro la Roma. L'incontro potrebbe essere questa sera o al più tardi domani, con una visita a Appiano Gentile. E' tanta l'attesa per la partita di domenica sera e la società ha voluto chiamare a raccolta i tifosi. "Vi chiediamo di colorare insieme gli spalti di nerazzurro: portate la vostra sciarpa - si legge sul sito - da alzare tutti insieme al momento dell'ingresso in campo dei giocatori a pochi minuti dall'inizio del match".

22:23Calcio: Europa League, Roma perde ma va agli ottavi

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - La Roma si qualifica per gli ottavi di finale di Europa League nonostante la sconfitta interna per 1-0 con il Villarreal. All'andata i giallorossi avevano vinto 4-0. Gli spagnoli non hanno niente da perdere e fanno la partita: al 10' un tiro cross dell'ex Sampdoria Roberto Soriano colpisce la parte alta della traversa, al 15' Borrè - agevolato anche da un cattivo disimpegno di Vermaelen - porta in vantaggio gli ospiti. La Roma prova a reagire prima con El Shaarawy poi con De Rossi ma la difesa del Villarreal fa buona guardia. Spagnoli vicini al raddoppio al 33' con Rodri e al 40' ancora con Roberto Soriano, in entrambe le situazioni decisivi gli interventi di Alisson. La Roma reagisce con due conclusioni di Perotti. Anche Totti va vicino al gol al 78'. All'81' Roma in 10 per l'espulsione (doppia ammonizione) di Rudiger, che era entrato a inizio ripresa. Nel finale ancora salvataggi di Alisson.

22:21Ciclista 74enne travolto da auto su statale 106, morto

(ANSA) - BOTRICELLO (CATANZARO), 23 FEB - Un pensionato di 74 anni, M.V., é morto a Botricello, nel catanzarese, dopo essere stato investito da un'automobile mentre percorreva in bici la statale 106 jonica. Il conducente della vettura si é fermato per prestare soccorso al ciclista, ma ogni intervento si é rivelato inutile perché il pensionato é morto sul colpo. La dinamica dell'incidente é al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Sellia Marina, che hanno effettuato i rilievi. Sul posto anche il personale dell'Anas per la gestione della viabilità. (ANSA).

22:01Tiro a volo: comincia Coppa del Mondo, in gara a Nuova Delhi

(ANSA) - NUOVA DELHI, 23 FEB - Con la prima parte delle eliminatorie della Fossa uomini e le qualificazioni e poi le finali della Fossa donne comincia domani a Nuova Delhi, sede della prima 'tappa', la Coppa del mondo di tiro a volo. La squadra azzurra scelta dal ct Albano Pera schiera il veterano Giovanni Pellielo, plurimedagliato olimpico (argento a Rio) e 4 volte campione del mondo, assieme al carabiniere Valerio Grazini, riserva ai Giochi brasiliani, e al poliziotto campano Simone D'Ambrosio. Il team femminile sarà invece composto dalla campionessa olimpica di Londra Jessica Rossi e da Alessia Iezzi, campionessa del Mondo Junior nel 2015, e Maria Lucia Palmitessa. Oltre alle medaglie individuali,b sia maschili sia femminili, faranno il loro debutto in una gara di Coppa anche quelle del Mixed Team, ovvero la gara a coppia uomo-donna che da Tokyo 2020 farà parte del programma olimpico.

21:29Tennis: Wta Dubai, Kerber in semifinale

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Si è delineato il quadro delle semifinaliste del "Dubai Duty Free Tennis Championships", torneo Wta Premier 5 dotato di un montepremi di 2.666.000 dollari in corso sui campi in cemento di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Domani nella parte alta del tabellone si affronteranno Angelique Kerber ed Elina Svitolina. Nei quarti la tedesca ha liquidato per 6-3 6-2 la croata Ana Konjuh. L'ucraina ha invece regolato per 6-0 6-4 la statunitense Lauren Davis. Il match della parte bassa del tabellone lo giocheranno invece Anastasia Sevastova e Caroline Wozniacki. Nei quarti la lettone si è imposta per 6-4 7-5 sulla cinese Qiang Wang mentre la danese ha battuto 6-3 6-2 la statunitense Catherine "Cici" Bellis.

21:27Spari davanti bimbi: Saviano, lo Stato protegge le paranze

(ANSA) - NAPOLI, 23 FEB - Definisce "inutile" un appello allo Stato. E Roberto Saviano, in un post su Facebook dedicato a quanto accaduto stamattina al rione Sanità di Napoli - dove si è sparato davanti ai bimbi e contro la nota pasticceria 'Poppella - va anche oltre. "É evidente che lo Stato (fanno eccezione quei magistrati e le forze dell'ordine che lavorano con scarsi mezzi e che sono unica ancora di salvezza in un mare di indifferenza) non ha alcuna volontà di aiutare il rione Sanità, è evidente che lo Stato nella sua inerzia è connivente", scrive. E aggiunge: "È evidente che lo Stato, nella sua inerzia, è il protettore occulto non certo dei cittadini, ma delle paranze che sparano, spaventano e uccidono".

21:00Calcio: Sibilia, da Uefa forte attenzione a nostro movimento

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Da parte dell'Uefa c'è una "forte attenzione" alla lega calcio dilettanti, "la comunità sportiva più grande d'Europa". Soddisfatto Cosimo Sibilia, numero uno della Lnd (lega dilettanti) dopo l'incontro con il presidente dell'Uefa Aleksander Ceferin, nella sede della Figc nell'ambito della visita ufficiale del massimo rappresentante del calcio europeo ai vertici della federcalcio italiana, con in testa il presidente Carlo Tavecchio, e i componenti del Consiglio. "Grande cordialità e disponibilità da parte di Ceferin - ha detto Sibilia - i Dilettanti italiani costituiscono la comunità sportiva più grande d'Europa: la Uefa saprà rivolgere grande attenzione al nostro movimento".