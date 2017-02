Ultima ora

23:37Calcio: Spalletti, Pallotta? Ci sta che vada via +

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - "Le parole di Pallotta sui problemi legati alla realizzazione dello stadio a Tor di Valle? E' uno che viene a investire da un altro paese, a migliorarlo, a creare presupposti di crescita. Secondo me c'è anche da aspettarsi che prenda e che vada via. Poi ci si accorgerà dopo di quello che abbiamo perso". Così il tecnico della Roma, Luciano Spalletti, al termine della sfida di Europa League persa dai giallorossi col Villarreal.

23:32Calcio: Leicester, Ranieri? Scelta dolorosa

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Nell'annunciare l'esonero di Claudio Ranieri, il Leicester ricorda l'impresa compiuta nella passata stagione con il trionfo in Premier League sottolineando che di quel successo il tecnico romano è stato il grande protagonista. "Tuttavia - fa sapere il club - i risultati nell'attuale campionato mettono a rischio la squadra e il club a malincuore ritiene che un cambio della guida, seppure doloroso, è necessario per il bene del club". "E' stata la decisione più difficile che abbiamo dovuto prendere - le parole del vicepresidente Aiyawatt Srivaddhanaprabha -. Ma noi abbiamo il dovere di mettere davanti a tutto gli interessi a lungo termine della società, i sentimenti vanno messi da parte. Saremo sempre grati a lui per quello che ci ha fatto raggiungere". "Mi dispiace, in questo sport si vede che non c'è nemmeno un po' di riconoscenza", ha commentato il tecnico della Roma Luciano Spalletti dopo aver saputo dell'allontanamento di Ranieri.

23:29Trump a Reuters, ‘arsenale nucleare Usa va ampliato’

(ANSA) - NEW YORK, 23 FEB - Il presidente americano, Donald Trump, ha affermato di voler espandere l'arsenale atomico per far si' che gli Stati Uniti restino "in testa al gruppo" delle potenze nucleari. In un'intervista esclusiva alla Reuters, spiega come gli Usa siano "scivolati indietro rispetto alla loro capacita' di armamenti atomici". "Gli Stati Uniti non vogliono cedere a nessuno la loro supremazia sul nucleare", ha detto il portavoce della Casa Casa Bianca, Sean Spicer, commentando l'intervista del presidente alla Reuters

23:07Calcio: Europa League, Apoel Nicosia agli ottavi

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Risultati delle partite giocate oggi per i 16/i di finale di Europa League: Besiktas (Tur)-Hapoel Beer-Sheva (Isr) 2-1. Andata 3-1. Qualificato Besiktas; Zenit (Rus)- Anderlecht (Bel) 3-1. Andata 0-2. Qualificato Anderlecht; Ajax (Ola)-Legia Varsavia (Pol) 1-0. Andata 0-0. Qualificato Ajax; Apoel Nicosia (Cip) - Athletic Bilbao (Spa) 2-0. Andata 2-3. Qualificato Apoel Nicosia.

22:58Chiudono due nomadi in gabbiotto e postano video, denunciati

(ANSA) - GROSSETO, 23 FEB - Hanno rinchiuso due donne nomadi in un gabbiotto dove si trovano i cassonetti per la carta, hanno ripreso con un telefonino le loro urla e gesti disperati perchè volevano uscire dalla improvvisata prigione, poi hanno postato il video sui social: per questo tre addetti di un supermercato di Follonica (Grosseto) sono stati denunciati dai carabinieri ai quali le donne si sono rivolte dopo essere state liberate. La procura di Grosseto ha aperto un fascicolo per sequestro di persona. La 'prigionia' delle due donne, sorprese dagli addetti a prendere carta e cartone dai cassonetti, è durata pochi minuti ma il video postato su facebook ha totalizzato oltre 200 mila visualizzazioni.

22:46Calcio: Leicester, esonerato Ranieri

(ANSA) - LONDA, 23 FEB - Il Leicester ha esonerato Claudio Ranieri. Lo rende noto il club campione d'Inghilterra sul proprio sito. L'esonero del tecnico italiano all'indomani della sconfitta delle Foxes per 2-1 in casa del Siviglia nell'andata degli ottavi di Champions League. Il Leicester è attualmente al 17/o posto in Premier League con 21 punti, in piena lotta retrocessione.

22:33Calcio: Inter, Zhang incontra dirigenti

(ANSA) - MILANO, 23 FEB - Pomeriggio di riunioni e meeting per il proprietario dell'Inter Zhang Jindong che, arrivato questa mattina a Milano, ha poi incontrato nella sede di Corso Vittorio Emanuele tutti i dirigenti del club nerazzurro per fare il punto della situazione. Alla riunione, come fa sapere l'Inter sul proprio sito, erano rappresentate tutte le aree aziendali e sono stati trattati i temi più strategici. Zhang vedrà anche l'allenatore Stefano Pioli per caricarlo e motivarlo in vista della sfida contro la Roma. L'incontro potrebbe essere questa sera o al più tardi domani, con una visita a Appiano Gentile. E' tanta l'attesa per la partita di domenica sera e la società ha voluto chiamare a raccolta i tifosi. "Vi chiediamo di colorare insieme gli spalti di nerazzurro: portate la vostra sciarpa - si legge sul sito - da alzare tutti insieme al momento dell'ingresso in campo dei giocatori a pochi minuti dall'inizio del match".