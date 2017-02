Ultima ora

11:03Egitto: fonti, Isis uccide altro cristiano nel Sinai

(ANSA) - IL CAIRO, 24 FEB - Un altro cristiano egiziano, il sesto nell'arco di un mese, è stato ucciso da presunti jihadisti dell'Isis nel Sinai nord-orientale. Lo hanno riferito fonti della sicurezza. La vittima è un idraulico che è stato ucciso ieri a colpi di arma da fuoco a casa sua davanti a moglie e figli piccoli nella città di Al-Arish. Nei giorni scorsi la branca egiziana dello Stato islamico aveva diffuso un video in cui minacciava di uccidere i copti, i cristiani d'Egitto. Intanto, circa 200 famiglie di cristiani hanno lasciato Al Arish nelle due ultime due settimane in seguito a uccisioni di copti perpetrare da jihadisti dell'Isis. Lo hanno segnalato all'ANSA fonti della comunità copta confermando l'uccisione di un sesto cristiano nel capoluogo del Sinai settentrionale in un mese. Quella copta è la più grande comunità cristiana del Medio Oriente e rappresenta circa il 10% della popolazione egiziana.

10:58Giovane comasco travolto e ucciso da treno in Svizzera

(ANSA) - MILANO, 24 FEB - Un ventenne residente nel Comasco è stato travolto e ucciso da un treno la notte scorsa all'interno di una galleria ferroviaria a Bellinzona, nel Canton Ticino (Svizzera). Secondo quanto è stato riferito dalla Polizia cantonale, tre persone, due 20enni e un 26enne comaschi stavano attraversando i binari mentre transitava un treno. Uno dei due ventenni è stato investito ed è stato ucciso, il ventiseienne è rimasto ferito e l'altro è rimasto illeso. Sul posto la Polizia cantonale, la Croce Verde, i pompieri e la Polizia della città di Bellinzona. Il ventiseienne rimasto ferito non avrebbe riportato lesioni gravi.

10:48Ue: Tajani da Merkel a Berlino, colloquio su futuro Unione

(ANSA) - BERLINO, 24 FEB - Il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani incontrerà, stamani a Berlino, Angela Merkel. Nella bilaterale, in cancelleria, si affronterà il tema del futuro dell'Europa, in vista dei 60 anni del Trattato: sicurezza, difesa, migranti e politica commerciale fra gli argomenti in agenda. Tajani incontrerà subito dopo il presidente della Repubblica Joachim Gauck, a Bellevue.

10:30Giappone: premier Abe valuta visita in Italia a marzo

(ANSA) - TOKYO, 24 FEB - Il premier giapponese Shinzo Abe sta valutando l'opportunità di includere l'Italia nella lista dei paesi che visiterà nel suo viaggio in Europa il prossimo mese. Lo riferisce l'agenzia Kyodo, che cita fonti governative, secondo le quali Abe ha intenzione di approfondire le discussioni sul trattato del libero commercio nell'incontro con il premier italiano Paolo Gentiloni, in anticipazione dell'incontro di maggio, a margine del vertice dei Paesi del G7. In una telefonata dello scorso mese, spiega la nota del ministero degli Esteri nipponico, i due leader hanno concordato sulla definizione di libero commercio nell'ambito di una economia aperta agli scambi, entrambi come fattori fondamentali per la pace e la prosperità.

10:26India:egiziana più pesante mondo ha perso 50 kg in 12 giorni

(ANSA) - NEW DELHI, 24 FEB - Eman Ahmed, la donna egiziana che con i suoi 500 chili era considerata la più pesante del mondo, ha perso 50 chili nei suoi primi 12 giorni di terapia nell'ospedale di Mumbai (India centrale) che ha accettato di curarla. Lo riferisce la tv Zee News. La donna è sottoposta nell'ospedale Saifee della capitale dello Stato di Maharashtra ad una dieta rigidissima e a 90 minuti di fisioterapia al giorno che hanno già prodotto i primi risultati: oltre 50 chili persi. Eman, che ha 37 anni e da 25 non usciva dalla sua casa ad Alessandria, ora può alzare le braccia, afferrare oggetti e sollevarsi. Attualmente è in cura, oltre che per l'obesità, per apnea nel sonno, ipotiroidismo, diabete, ipertensione, problemi renali e ritenzione di fluidi. Il medico indiano Muffazal Lakdawala, che l'ha fatta arrivare a Mumbai, sostiene che nelle due settimane che restano prima di un intervento chirurgico, la donna debba continuare a perdere peso per poter entrare in sala operatoria. L'obiettivo è portarla a 200 chili.

10:10Turchia: raid aerei contro roccaforte Pkk curdo in nord Iraq

(ANSAmed) - ISTANBUL, 24 FEB - L'aviazione turca ha compiuto mercoledì nuovi raid contro obiettivi del Pkk curdo in nord Iraq, prendendo di mira i monti Qandil, considerati il quartier generale dei ribelli. Lo hanno reso noto oggi le Forze armate, secondo cui i bombardamenti, condotti a partire da alcune segnalazioni di intelligente, hanno ucciso almeno 27 combattenti e distrutto 3 rifugi. Secondo fonti di sicurezza, negli ultimi giorni Ankara starebbe rafforzando le sue iniziative contro il Pkk per evitare attacchi durante la campagna per il referendum sul presidenzialismo del 16 aprile.(ANSAmed).

10:08Usa: ‘via dal mio Paese’, ingegnere indiano ucciso in Kansas

(ANSA) - NEW DELHI, 24 FEB - Un ingegnere indiano è stato ucciso ed altre due persone sono rimaste ferite in una sparatoria mercoledì sera in un bar di Kansas City, negli Stati Uniti, da un ex militare della Marina, Adam Purinton di 51 anni, che sparando ha gridato frasi xenofobe. Lo riferisce oggi la tv India Today. La vittima è Srinivas Kunchubhotla, 32 anni, impiegato nel quartier generale della compagnia Garmin, mentre Purinton è stato arrestato ieri ed accusato di omicidio e tentato omicidio. Anche uno dei due feriti, Alok Madasani, è un altro ingegnere di origine indiana. L'episodio à avvenuto nell'Austins Bar and Grill del municipio di Olathe di Kansas City, quando i clienti stavano guardando in televisione una partita di basket. Non sono chiare le ragioni della lite sorta all'improvviso e durante la quale l'ex militare ha estratto un'arma e fatto fuoco gridando fra l'altro, secondo quanto hanno riferito testimoni oculari, "andatevene dal mio Paese!".