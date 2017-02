Ultima ora

12:56Sicurezza: sindaco Lega applica norme Minniti, stop bivacchi

(ANSA) - MILANO, 24 FEB - E' un sindaco leghista, a capo di una Giunta di centrodestra, ad applicare il recente decreto in materia di sicurezza predisposto dal ministro dell'Interno, Marco Minniti, del Pd. "Siamo probabilmente il primo Comune in Italia a renderlo operativo", dichiara Andrea Cassani, sindaco di Gallarate (Varese). Con le direttive in vigore da oggi, Cassani sostiene di voler "sanzionare chi bivacca, chi beve in pubblico e chi imbratta", utilizzando quando possibile anche lo strumento del Daspo, per "espellere dal territorio cittadino i trasgressori" delle regole. Cassani sottolinea che nell'ordinanza sono previste multe "per chi continuerà a bivaccare e per chi consumerà alcol fuori dalle aree autorizzate: si va da un minimo di 50 euro a un massimo di 300 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, con raddoppio della sanzione in caso di recidiva". Infine, è "identico l'importo dell'ammenda" per chi viene scoperto "a imbrattare o che semplicemente trovato in possesso di strumenti idonei all'imbrattamento".

12:55Gb: Corbyn dopo suppletive, ‘riconnettersi con elettori’

(ANSA) - LONDRA, 24 FEB - Il Labour deve cercare di "riconnettersi con gli elettori". Lo ha detto il leader dell'opposizione Jeremy Corbyn dopo che il suo partito nelle due elezioni suppletive tenutesi ieri nel nord Inghilterra ha salvato un seggio che già deteneva e na ha perso uno conquistato dalla candidata conservatrice. "Il messaggio del Labour non è stato forte abbastanza per vincere a Copeland", ha affermato Corbyn aggiungendo di essere "molto deluso". Ma allo stesso tempo la vittoria a Stoke on Trent segna il "deciso rifiuto delle politiche di divisione e disonestà proprie dell'Ukip". Dentro il partito però continua a serpeggiare un certo malcontento. Per il deputato John Woodcock la sconfitta di Copeland è stata "un disastro". Pur essendo deluso dal risultato, il Cancelliere dello Scacchiere ombra, John McDonnell, ha lanciato un appello per l'unità interna.

12:54Uno bianca:Alberto Savi dopo 23 anni esce 12 ore in permesso

(ANSA) - VENEZIA, 24 FEB - Alberto Savi, l'ex poliziotto condannato all'ergastolo per gli omicidi della Uno bianca, ha chiesto e ottenuto per la prima volta dopo 23 anni di carcere un permesso premio: dodici ore di libertà, dalle 8 alle 20, di cui ha già beneficiato trovando ospitalità in una comunità protetta. Savi, 52 anni, è detenuto nel carcere di Padova. Contro il permesso premio si era schierata la Procura della Repubblica.

12:51Erdogan in Russia il 9-10 marzo, vedrà Putin

(ANSAmed) - ISTANBUL, 24 FEB - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan si recherà in Russia il 9 e 10 marzo prossimi per una visita in cui incontrerà anche il suo omologo Vladimir Putin. Lo riferisce la tv statale di Ankara, Trt. Tra i temi al centro del faccia a faccia, ci saranno le relazioni bilaterali, la situazione in Siria e la lotta al terrorismo.

12:44Sci: rinviata partenza combinata donne

(AMSA) - CRANS MONTANA (SVIZZERA), 24 FEB - Partenza tormentata della coppa del mondo donne di sci dopo i mondiali di St. Moritz. Nella prima gara, la combinata di Crans Montana, le prime tre atlete al via della prova di superG sono tutte cadute nello stesso punto, una decina di secondi dopo il via. Si tratta della slovena Ilka Stuhec e della francese Tessa Worley, entrambe oro a St. Moritz, oltre alla svizzera Denisi Feierabend. Quest'ultima è stata soccorsa e portata in ospedale con l' elicottero. Nei giorni scorsi a Crans Montana ha fatto un caldo primaverile e solo la scorsa notte la temperatura si è abbassata ma in alcuni punti il fondo cede. La gara è stata interrotta e rinviata alle ore 11,30 con partenza abbassata.

12:41Basket: alla Dinamo Sassari arriva David Lighty

(ANSA) - SASSARI, 24 FEB - La Dinamo Banco di Sardegna Sassari sceglie David Lighty. L'ingaggio della guardia-ala strappata all'Aquila Basket Trento potrebbe essere il preludio al taglio di Josh Carter, il cui rendimento è stato sin qui al di sotto delle aspettative. Nato a Cleveland 29 anni fa, 195 centimetri di altezza per 98 chili di peso, Lighty farà il suo esordio in biancoblù già domenica a Pesaro. Con Trento ha giocato 15 partite, con una media di 30 minuti e mezzo e 13,1 punti, con il 54,5% da due, 2,4 rimbalzi e 2,4 assist. "Ho scelto Sassari perché mi piacciono il percorso che sta facendo quest'anno e il suo progetto - dice il nuovo giocatore biancoblù - Voglio dare anch'io il mio contributo ai grandi progressi della squadra e aiutarla a vincere, ma per me questa è una buona opportunità: giocherò la Champions League e potrò proseguire con una squadra che si trova in una buona situazione in vista dei playoff".

12:32F.1: Ferrari Sf70H, il muso ricorda la punta di un dardo

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - La forma della Sf70H è molto diversa da quella della Sf16-H. Il nuovo alettone anteriore, visto dall'alto, ricorda la punta di un dardo: più largo all'esterno, va restringendosi al centro del musetto. Il profilo è sinuoso, con avantreno e retrotreno stretti rispetto alle pance laterali molto pronunciate all'altezza dell'abitacolo. Il muso scende molto rapidamente verso gli alettoni in maniera lineare e senza curve. Importanti le prese laterali, molto ampie fin quasi a sembrare un altro corpo rispetto al resto del telaio. Le plance arrivano fino alle ruote posteriori per governare i flussi d'aria e favorire l'effetto suolo. Dietro al pilota parte una grande coda bianca sottilissima ai cui lati è stampata una lunga striscia tricolore. Tricolore che lambisce anche il classico simbolo del cavallino sul muso anteriore.