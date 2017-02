Ultima ora

14:43Calcio: Figc apre 5 nuovi centri federali territoriali

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Diventano 20 i Centri federali territoriali operativi in quasi tutta Italia, che contribuiranno alla crescita del calcio giovanile, secondo il programma avviato dalla Figc e sviluppato attraverso il Settore giovanile e scolastico. Sette giorni dopo l'inizio delle attività a L'Aquila, Monza, Treviso, Bologna e Trento, lunedì 27/2 aprono altri 5 poli di eccellenza per la formazione tecnico-sportiva di giovani calciatori e calciatrici di età compresa tra i 12 e i 14 anni, ad Alassio (Savona), Cantalice (Rieti), Egna (Bolzano), Gassino Torinese (Torino) e Montichiari (Brescia). Coi nuovi Centri federali territoriali, la Figc conferma il programma approvato nell'ottobre 2015 dal Consiglio federale, che si pone l'obiettivo di monitorare i giovani calciatori nel medio-lungo termine, sviluppare un percorso di formazione tecnico-sportiva coordinato, ridurre la dispersione dei talenti, definire un indirizzo formativo ed educativo centrale, contrastare l'abbandono dell'attività sportiva da parte dei giovani.

14:37Calcio: Juventus, contro l’Empoli gioca Neto

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Massimiliano Allegri medita di cambiare la Juventus per la partita di domani con l'Empoli in campionato. "Sicuramente ci saranno dei cambiamenti, ho due allenamenti per decidere e martedì c'è anche l'importante sfida con il Napoli", osserva il tecnico, costretto ieri a rinunciare all'allenamento per il ritardato rientro dal Portogallo. "Domani gioca Neto, proprio in previsione di martedì - annuncia Allegri - Khedira è più probabile che riposi, mentre Higuain lo valuterò oggi. Marchisio? L'ideale è che faccia una partita a settimana, ha bisogno di tempo per crescere di condizione e domani potrebbe essere titolare". Il tecnico elogia poi Pjanic e Pjaca. "Miralem ha qualità importanti, piano piano finirà per giocare da solo davanti alla difesa - dice Allegri del centrocampista - Marko sta crescendo. Magari con il Palermo non avrà giocato bene, ma la partita gli è servita per crescere e infatti nei giorni successivi ha dato segnali importanti. Può far bene sia a destra, sia a sinistra, come visto a Porto".

14:31Siria: autobomba a est Aleppo, bilancio sale 60 morti

(ANSA) - BEIRUT, 24 FEB - E' salito a 60 morti il bilancio dell'attentato targato Isis nei pressi di al Bab, nel nord della Siria, conquistata ieri da forze ribelli filo-Ankara. Lo riferisce l'agenzia Anadolu. Nella cittadina intanto, rende noto Ankara, una bomba piazzata sul ciglio della strada è esplosa al passaggio di un mezzo: due i militari turchi uccisi, tre i feriti.

14:29Calcio: il patron del Leicester, rispetto per la decisione

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Il giorno dopo l'esonero di Claudio Ranieri, parla anche Vichai Srivaddhanaprabha, il presidente del Leicester, chiedendo ai tifosi "rispetto per la mia decisione". "Abbiamo sempre fatto del nostro meglio nell'organizzazione del club - si legge in una nota sul sito del club - Non dobbiamo risolvere un solo problema, ma un milione, per far sopravvivere il club. Vorrei cogliere l'occasione di questo momento di crisi per ringraziare i tifosi ed esprimere loro la mia solidarietà. Voglio ringraziare anche chi mi critica. Ma vi prego di rispettare la mia decisione. Sono qui da sette anni, è stato un duro lavoro, ma il club è sempre migliorato, in ogni suo aspetto. Non c'è bisogno di parlare di soldi, perché tutti i soldi generati vengono investiti nel club".

14:22Calcio: Allegri, il mio futuro? Alla Juve sto molto bene

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - "Sono alla Juve e sto molto bene qui: ho un anno e mezzo di contratto e con la società sono in totale sintonia". Massimiliano Allegri torna così ad allontanare le sirene inglesi. "Si sono scritte molte cose - osserva ancora il tecnico della Juventus alla vigilia della sfida contro l'Empoli - Prima pensiamo agli obiettivi stagionali, per il futuro ci sarà tempo". Sull'argomento Claudio Ranieri, esonerato ieri dal Leicester con cui lo scorso anno aveva vinto il campionato inglese, Allegri sottolinea che il collega "rimarrà comunque nella storia. Purtroppo - aggiunge - questo è il nostro mestiere, ma lui ne esce comunque da vincitore: è fuori dalla lotta per la retrocessione ed ha ottenuto un buon risultato con il Siviglia in Champions".

14:17Sci: combinata, Brignone per ora seconda

(ANSA) - CRANS MONTANA (VIZZERA), 24 FEB - Dopo la prova di SuperG, la slovena Ilka Stuhec è al comando (1'10"50) della combinata a Crans Montana. Seconda (1'11"02) l'azzurra Federica Brignone, terza (1'11"19) l'austriaca Miahaela Kirchgasser. Per l'Italia vi sono poi Elena Curtoni, 7/a (1'11"77) e Johanna Schnarf 12/a(1'12"06). Sofia Goggia, come molte altre atlete, ha saltato una porta. La gara, dopo le clamorose uscite per la neve troppo morbida a causa del caldo dei giorni scorsi, era stata in un primo momento fermata e poi rifatta partire con tracciato accorciato. Il fondo, accompagnato a una visibilità non buona, non è stato però ritenuto sicuro da atlete di punta, con le statunitensi Lindsey Vonn e Mikaela Shiffrin che hanno rinunciato a gareggiare. La prova di slalom è in programma alle 14,30.

14:14Basket: Nba, facili successi per Cavs e Warriors

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Sei le partite nella notte del campionato di basket Nba, ripreso dopo la pausa per l'All Star Weekend. Successi senza problemi per Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors, al comando rispettivamente di Eastern e Western Conference. I Cavs hanno superato 119-104 i New York Knicks grazie soprattutto ai 23 punti di LeBron James e ai 20 di Kyle Korver. Ai Knicks non sono bastati i 25 punti di Courtney Lee. I Warriors hanno piegato 123-113 i Los Angeles Clippers, trascinati dal solito duo composto da Stephen Curry e Kevin Durant, autori rispettivamente di 35 e 25 punti. I Denver Nuggets perdono 116-100 in casa dei Sacramento Kings (15 punti per Danilo Gallinari), gli Houston Rockets vanno a vincere 129-109 in casa dei New Orleans Pelicans, i Portland Trail Blazers passano 112-103 sul parquet degli Orlando Magic, mentre i Charlotte Hornets di Marco Belinelli (4 punti per lui) perdono 114-108 contro i Detroit Pistons dopo un tempo supplementare.