Ultima ora

16:30Calcio: Fiorentina, il club prende tempo su Sousa

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Dopo la clamorosa uscita dall'Europa League della Fiorentina ad opera del Borussia Moenchengladbach, in casa viola si sta valutando la posizione dell'allenatore Paulo Sousa. I vertici della società, con il presidente esecutivo Cognigni e il direttore tecnico Corvino, si sono riuniti al centro sportivo per decidere il da farsi, mentre la squadra si è ritrovata per iniziare la preparazione della gara di lunedì sera al Franchi con il Torino. Non è escluso che Sousa rimanga fino a lunedì, confidando in una reazione dei giocatori e dello stesso allenatore, ma l'ultima parola spetterà ai Della Valle, oggi a Milano per la settimana della moda.

16:29‘Riarmo nucleare Usa rischio catastrofe’

(ANSA) - MOSCA, 24 FEB - "Non si può ammettere il dominio di una sola potenza nel campo delle armi nucleari perché altrimenti si sbilancia l'intero sistema della sicurezza internazionale e perdono senso tutti gli sforzi di disarmo degli ultimi decenni". Così il presidente della Commissione Esteri della Duma Leonid Slutzky citato da Interfax. "Se Washington procederà nel suo obiettivo di supremazia nella sfera nucleare, il mondo tornerà alla guerra fredda, con il rischio di una catastrofe globale", ha aggiunto Slutzky.

16:22Calcio: anche Mancini solidale con Ranieri

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Anche Roberto Mancini, pur essendo in cima alla lista dei candidati per la panchina del Leicester, esprime dispiacere e solidarietà "all'amico Claudio Ranieri". In un tweet pubblicato questa mattina, l'ex allenatore, tra le altre, di Inter e Manchester City ha scritto: "Mi dispiace per il mio amico Ranieri. Rimarrà nella storia del Leicester, nella memoria dei suoi tifosi e degli amanti del calcio". Fonti vicine al club inglese hanno confermato questa mattina che è già stato sondato - in via informale - l'eventuale interessamento di Mancini a prendere le redini della squadra. Per il momento, però, il tecnico non si è sbilanciato.

16:20Grillo, forza Virginia sei una roccia

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - "Forza Virginia! Sei una roccia! Io e tutto il MoVimento 5 Stelle ti siamo vicini!". Così su Twitter Beppe Grillo.

16:19Trump, ‘Fbi non riesce a fermare fuga notizie a media’

(ANSA) - WASHINGTON, 24 FEB - Duro attacco di Donald Trump al Federal Bureau of investigation: "l'Fbi e' totalmente incapace di fermare gli autori delle fughe di notizie riguardanti la sicurezza nazionale che hanno permeato a lungo il nostro governo", ha twittato, aggiungendo che "non riescono a trovarli neppure all'interno della stessa Fbi. Ai media sono date informazioni classificate che potrebbero avere un effetto devastante sugli Usa. Trovarli ora".

16:13Calcio: Gasperini, con il Napoli c’è differenza di valori

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - "Sei punti tra noi e il Napoli sono veramente pochi, le differenze nei valori sono molto più ampie. Ma la classifica dice che possiamo andare a giocarcela". Alla vigilia della sfida dell'Atalanta al San Paolo, l'allenatore Gian Piero Gasperini lascia aperta ogni porta. "Loro avranno la Juve in Coppa Italia e il Real Madrid in Champions - osserva - Speriamo di sfruttare la situazione, ma sono convinto che troveremo una compagine molto determinata. Ci giocheremo le nostre chance partendo da una fase difensiva a tutto campo, che è la base di tutto". Proprio nella gara d'andata Gasperini varò la linea verde che avrebbe fatto le fortune dei nerazzurri fino a portarli al quarto posto. "Quella vittoria diede credibilità anche alla mia conduzione - ricorda - Avevamo 6 punti in 6 partite e la situazione era molto pesante. Poi è servita continuità di risultati, sennò saremmo tornati al punto di prima. Ci fu l'esordio di Caldara in campionato, quello di Gagliardini da titolare, segnò Petagna: era la strada giusta".

16:04F.1: Vettel, tanto lavoro dietro alla nuova auto

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - "Penso al tanto lavoro che c'è dietro a questa macchina", al lavoro di "tante persone: è bello oggi essere qui tutti insieme, è bello quando ci si mette tutti insieme" in un'impresa. Ai microfoni di Sky, il pilota tedesco della Ferrari Sebastian Vettel ha commentato così il debutto della nuova Rossa, la SF70H che disputerà il Mondiale di F1 2017.