18:13Pd: Rossi domani a Roma presenta nuova forza politica

(ANSA) - FIRENZE, 24 FEB - Il governatore della Toscana Enrico Rossi sarà domani a Roma alla presentazione del nuovo soggetto del centrosinistra italiano. L'iniziativa si terrà alle 10.30 presso la sala conferenze della Città dell'Altra Economia in Largo Dino Frisullo (ex Mattatoio di Testaccio). Tra gli altri, si saranno anche Roberto Speranza e Arturo Scotto.

18:11Ciclismo: Abu Dhabi, Kittel vince la seconda tappa

(ANSA) - ABU DHABI (EMIRATI ARABI), 24 FEB - Marcel Kittel, con il tempo di 3h28'11", ha vinto la 2/a tappa del 3/o Abu Dhabi tour di ciclismo, denominata 'Nation towers', lunga 153 km e disputata sulle strade della capitale degli Emirati Arabi. Pur dovendo rinunciare all'abituale 'treno', ma trascinato da Fabio Sabatini (Etixx-Quick step), il 'tedescone volante' ha preceduto di un soffio l'australiano Caleb Ewan (Orica-Scott). Alle loro spalle Mark Cavendish (Dimension data) e Matteo Pelucchi (Bora-Hansgrohe), quinto il tedesco Phil Bauhaus (Team Sunweb), sesto l'olimpionico Elia Viviani (Team Sky), settimo Guardini (Uae Team Emirates). In classifica guida sempre l'inglese Cavendish. Domani è in programma la 3/a e penultima tappa, con arrivo a Jebel Hafeet, dopo una salita di 11 chilometri che presenta pendenze medie del 7% e punte dell'11. Domenica il gran finale sul circuito di Yas Marina. La corsa è organizzata dall'Abu Dhabi sports council con Rcs sport-La gazzetta dello Sport.

18:11Vicenda minore ‘effemminato’, sarà sentito da Tribunale

(ANSA) - VENEZIA, 24 FEB - Il Giudice del Tribunale dei minori di Venezia ha sospeso l'allontanamento dalla madre del ragazzino padovano, oggi 14enne, chiesto dalla Procura perché viveva in un ambiente ritenuto non idoneo e 'tutto al femminile' che lo avrebbe portato ad avere atteggiamenti definiti 'effeminati'. L'ordinanza del magistrato è stata emessa oggi, a distanza di meno di un mese e mezzo dall'udienza nella quale la mamma aveva fatto ricorso, supportata dall'avv. Francesco Miraglia, che aveva predisposto una memoria. Il ragazzino, nel frattempo, è sempre rimasto con la madre, separata dal marito e padre del minore, che pare non voglia avere più nulla a che fare con la famiglia. Il Giudice ha sì accolto la richiesta della, con la sospensione dell'allontanamento del figlio, ma nel farlo ha disposto "l'audizione del giovane" che deve avvenire "senza la presenza ne' dei genitori, ne' degli avvocati, al fine di permettergli di esprimersi liberamente".

18:02Ruby: fascicolo anche a Torino, Berlusconi indagato

(ANSA) - TORINO, 24 FEB - È aperto in Procura a Torino un fascicolo in cui Silvio Berlusconi è indagato per corruzione in atti giudiziari nell'ambito del processo Ruby ter. I pubblici ministeri stanno valutando se procedere con l'avviso di chiusura indagini o se scegliere altre soluzioni. Lo scorso 29 aprile un gup del tribunale di Milano aveva disposto la trasmissione degli atti nel capoluogo piemontese per la parte che riguardava le posizioni dell'ex presidente del Consiglio e di Roberta Bonasia, di Nichelino (Torino), anche lei indagata, per competenza territoriale: il giudice aveva ritenuto determinante il luogo in cui ha la sede l'Istituto bancario dove arrivò il bonifico. Bonasia, 32 anni, ex infermiera, poi modella e soubrette, ricevette del denaro da Berlusconi, secondo le accuse della Procura di Milano, per rendere dichiarazioni non veritiere nei procedimenti giudiziari sulle cene di Arcore.

17:55Papa: andiamo verso terza guerra mondiale per l’acqua?

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 24 FEB - "Mi chiedo se è in questa terza guerra a pezzi stiamo in cammino verso la grande guerra mondiale per l'acqua". Lo ha detto il Papa intervenendo alla conferenza sull'acqua potabile, organizzata nella Casina Pio IV. "La cifre pubblicate dalle Nazioni unite - ha spiegato - non possono lasciarci indifferenti, ogni giorno, mille bimbi muoiono a causa di infermità collegate all'acqua e l'acqua contaminata è consumata ogni giorno da milioni di persone. Si deve fermare e invertire questa situazione, per fortuna non è impossibile, però è urgente". Al suo arrivo è stato accolto dal cancelliere della Accademia delle scienze, Sanchez Sorondo, e dal cardinale Claudio Hummes, che ha letto alcune frasi di san Francesco su "sorella acqua". Il Papa ha parlato in spagnolo.

17:49Cucchi: sospesi dal servizio tre carabinieri

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Sono stati sospesi dal servizio (con stipendio dimezzato) i tre carabinieri accusati della morte di Stefano Cucchi e per i quali la procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per omicidio preterintenzionale. Si tratta dei carabinieri scelti Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro e del vicebrigadiere Francesco Tedesco: la sospensione è stata disposta a titolo precauzionale, dopo la richiesta di rinvio a giudizio, dal Comando generale dell'Arma per i primi due, mentre per il graduato è stata decisa dal Ministero della Difesa, sempre su richiesta del Comando generale. I tre sono i militari che il 15 ottobre 2009 arrestarono Cucchi in flagranza di reato per detenzione di droga. Secondo l'accusa sarebbero i responsabili del pestaggio che il giovane avrebbe subito e che ne determinò la morte, una settimana dopo, nell'ospedale 'Pertini' di Roma. Altri due carabinieri, Roberto Mandolini e Vincenzo Nicolardi,sono imputati di calunnia e nei loro confronti non è stato ancora adottato alcun provvedimento.

17:49Trump revoca piano Obama che riduceva le carceri private

(ANSA) - WASHINGTON, 24 FEB - Prosegue lo smantellamento dell'eredità Obama da parte di Donald Trump: il nuovo Attorney general Jeff Sessions ha ritirato l'ordine della precedente amministrazione, che riduceva gradualmente il numero di contratti con gli operatori privati di carceri: un provvedimento che Obama aveva voluto per meglio soddisfare le esigenze della popolazione carceraria. Da un'indagine dello scorso anno era infatti emerso che le prigioni gestite da privati sono più 'pericolose': in esse - risultò - ci sono più incidenti legati alla sicurezza e incolumità dei detenuti. La decisione odierna dell'Amministrazione Trump a favore delle carceri private rafforza i timori che l'obiettivo di Sessions non sia quello perseguito da Obama di ridurre il numero dei detenuti. Immediate le reazioni dei difensori dei diritti umani, secondo i quali la detenzione è una responsabilità sociale e non può essere affidata a società basate sul profitto, che prosperano su condizioni disumane.