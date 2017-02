Ultima ora

19:47Pd: da direzione ok a regole, 104 sì, 3 no e 2 astenuti

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - La direzione del Pd ha approvato il regolamento congressuale. Hanno votato sì in 104, 3 i voti contrari e 2 gli astenuti.

19:42Migranti: ‘caschi blu del mare’, al via progetto da Salerno

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Studenti italiani e giovani migranti insieme per la difesa del mare. Parte da Salerno il progetto Caschi blu del Mare, promosso dalla confederazione mondiale sport subacquei (Cmas), con Miur, Mibact progetto MigrArti e Comunità Europea. E' il primo corso per aspiranti subacquei nelle scuole,con l'Istituto Superiore S. Caterina da Siena. Si rivolge anche a giovani migranti approdati in Italia in cerca di una vita migliore. Darà ai ragazzi strumenti per diventare "i primi difensori dell'ambiente marino" in ambito ecologico e archeologico. "L'iniziativa ha grandissimo valore educativo- sottolinea il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli -: il mare non più visto come minaccia ma come risorsa". "Coinvolgerà l'intera comunità europea", aggiunge l'europarlamentare Silvia Costa. "Opereremo in sintonia con Unesco, università e onlus - dice Anna Arzhanova, presidente Cmas, rispondendo a uno studente nigeriano - Avvieremo una campagna mondiale di sensibilizzazione e educazione coinvolgendo anche le giovani generazioni".

19:40Hebron, scarpe contro un poster di Trump

(ANSAmed) - TEL AVIV, 24 FEB - Centinaia di dimostranti palestinesi scesi oggi in piazza a Hebron (Cisgiordania) hanno scagliato scarpe in un gesto di disprezzo verso un cartellone che raffigurava il volto del presidente statunitense Donald Trump. Lo riferisce la agenzia di stampa Quds News. In un'altra fase della manifestazione - degenerata in scontri con l'esercito israeliano - l'immagine di Trump è stata inoltre calpestata dalla folla. All'origine della manifestazione odierna c'era la ricorrenza della strage di una trentina di fedeli islamici compiuta il 25 febbraio 1994 nella locale Tomba dei Patriarchi da parte di un colono ebreo di estrema destra, che fu poi sopraffatto e ucciso da altri palestinesi che affollavano il santuario.

19:25Errori grammaticali,bocciate 53% aspiranti maestre in Veneto

(ANSA) - VENEZIA, 24 FEB - Strafalcioni come "rattopo", "disciendente" o "aquisto" nelle risposte scritte per reclutare nuove maestre in Veneto: così la selezione al primo turno ha costretto gli esaminatori a bocciare il 53% dei partecipanti e ad ammettere all'orale 1.604 su 3.410 iscritti. A raccontare, dalle pagine del Corriere del Veneto, come è potuto accadere è uno degli esaminatori. "Ci siamo trovati davanti a errori grossolani - spiega - certamente c'erano anche imprecisioni legate ai contenuti, ma quelle sono sempre prevedibili in un esame. Ci hanno colpito invece gli errori grammaticali". Sbagli, sottolinea l'esaminatore, "che molto spesso vengono corretti anche ai bambini delle scuole elementari, le stesse in cui queste maestre sarebbero dovute andare ad insegnare".

19:21Calcio: Roma, Spalletti “Lione? Sorteggio duro”

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - "L'urna è stata coerente: con noi è sempre molto attenta". L'allenatore della Roma, Luciano Spalletti, sorride amaro dopo il sorteggio degli ottavi di Europa League. Dall'urna di Nyon è uscito infatti il Lione, avversario non tra i più abbordabili. "È un sorteggio difficile, ma siamo felici di accettare questo livello di confronto alto. Queste gare arriveranno in un periodo concentrato di tante sfide di alto livello, per cui ci sarà da stare svegli - spiega il tecnico sul sito ufficiale del club giallorosso -. Il Lione è una squadra che ha giocatori forti, qualità individuali, tecnica in velocità, non danno mai riferimenti. Lacazette e Tolisso sono giocatori di primo piano come ne abbiamo noi. Dobbiamo essere la Roma".

19:20Milleproroghe:Crocetta ad assessore,voglio verità su precari

(ANSA) - PALERMO, 24 FEB - Sulla stabilizzazione dei precari degli enti locali che in Sicilia sono circa 20mila, prevista nel Milleproroghe, il presidente della Regione siciliana, Rosario Crocetta, sollecita l'assessore all'Economia, Alessandro Baccei a dire la verità. Lo fa scrivendogli una lettera e rendendola pubblica. "Hai ragione tu, quando mi hai comunicato che il sottosegretario Bressa poneva la necessità di attendere per la stabilizzazione del precariato il completamento dell'iter normativo - scrive Crocetta - oppure ha ragione Faraone affermando che si può immediatamente procedere alle assunzioni?". "Trovo singolare che il sottosegretario competente Bressa - prosegue - affermi una cosa e che il sottosegretario alla Salute, che non ha alcuna competenza in merito, affermi il contrario. Ritengo necessario che tu dica ai siciliani come stanno le cose. Tale precisazione è necessaria, sul piano politico, in considerazione del fatto che è stato proprio Faraone, a proporti come assessore nell'ultimo rimpasto di governo".(ANSA).

19:19F1: Vettel prova la SF70H “un deciso passo avanti”

(ANSA) - FIORANO (MODENA), 24 FEB - "E' troppo presto ovviamente per dare giudizi, viste anche le condizioni di oggi (pista bagnata e gomme demo, dunque non prestazionali, ndr), ma direi che questa macchina è un deciso passo avanti. E si può vedere quanto sia divertente guidare queste monoposto così grandi". E' stato il primo commento di Sebastian Vettel appena sceso dalla SF70H, con cui ha concluso il filming Day, 100 km a disposizione dei filmati promozionali condivisi più o meno equamente con Kimi Raikkonen.