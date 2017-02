Ultima ora

21:22G7: universitari occupano facoltà Lettere a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 24 FEB - Un gruppo di studenti universitari ha occupato la Facoltà di Lettere e Filosofia a Palermo con l'obiettivo di utilizzare i locali domani e domenica, giorni di normale chiusura, per organizzare dibattiti, assemblee e approfondimenti "miranti a sviscerare e discutere collettivamente la contrarietà al meeting del G7 previsto per il 26 e 27 maggio a Taormina". "Con questa iniziativa prende ufficialmente inizio la mobilitazione contro il G7 in Sicilia, una mobilitazione di cui noi studenti saremo assolutamente protagonisti", si legge in una nota. Gli studenti fanno sapere che sono in arrivo a Palermo delegazioni universitarie da altri atenei d'Italia e anche dall'estero. Domenica, a conclusione dei lavori assembleari, precisano gli studenti, si concluderà l'occupazione della facoltà per permettere e garantire il normale svolgimento della didattica. (ANSA).

20:58Pd: Grillo ritwitta Toninelli, primarie per pensioni d’oro

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - "Applausi al #Pd che è riuscito nel suo piano: rinviare le elezioni a dopo agosto per intascarsi le pensioni d'oro! #primarieperlapensione". Lo scrive Danilo Toninelli, deputato M5S, in un tweet rilanciato anche da Beppe Grillo.

20:54Perù, almeno 19 morti in incidente stradale nel nordovest

(ANSA) - LIMA, 24 FEB - E' di almeno 19 morti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel nordovest del Perù, che ha coinvolto tre veicoli, tra cui un camion, una motocicletta ed un piccolo bus. Il direttore dei vigili del fuoco, Victor Fernandez, ha precisato che il camion ha colpito l'autobus ad alta velocità causando una gigantesca esplosione. Molte delle vittime sono infatti carbonizzate. Gli esperti di medicina legale sono al lavoro per identificarle. Secondo i dati dell'istituto centrale di statistica, dal 2015 in 95mila incidenti stradali verificatisi sulle Ande peruviane hanno perso la vita circa tremila persone. L'alta velocità e la guida spericolata tra le cause principali.

20:52Calcio: Ancelotti “è l’ultima volta che vedete il mio dito”

(ANSA) - BERLINO, 24 FEB - "E' l'ultima volta che qualcuno ha potuto vedere il mio dito". Con questa battuta Carlo Ancelotti ha chiuso nella conferenza stampa di oggi le polemiche sul gesto compiuto al termine della partita di sabato scorso, quando mostrò il medio ai tifosi dell'Hertha Berlino. Al termine dell'incontro, che il Bayern aveva pareggiato al 96', Ancelotti era stato fatto oggetto di sputi mentre rientrava negli spogliatoi. Da lì il gesto, che la federazione calcio tedesca gli ha poi perdonato, aprendo e chiudendo in poche ore un'inchiesta nei suoi confronti. In sua difesa è sceso anche il suo grande estimatore Arrigo Sacchi, che sulla Bild ha detto: "Carlo si è subito pentito, non è un santo, ma è una brava persona che tutti vorrebbero avere come amico". Ancelotti festeggerà domani, nell'incontro Bayern Monaco-Amburgo, la sua partita numero 1.000 come allenatore.

20:48Calcio: Benassi ‘Fiorentina motivata, ma anche il Toro lo è’

(ANSA) - TORINO, 24 FEB - "La Fiorentina sarà motivata, ma lo saremo anche noi: vogliamo andare a Firenze a giocarcela". Marco Benassi carica il Torino in vista della complicata trasferta di lunedì. I viola sono reduci dalla rocambolesca eliminazione in Europa League, che ha messo in discussione l'operato di mister Sousa, ma il capitano granata non si fida. "La Fiorentina è già di suo molto forte - ammette il centrocampista - in più sarà arrabbiata per la sconfitta col Borussia". Anche il Toro, nel 2017, sta attraversando parecchie difficoltà e spera di tornare a fare risultato in una sfida particolare per il gemellaggio tra le due tifoserie. "Una cosa particolarmente positiva di questa partita - osserva Benassi -: vivere i match in maniera meno accanita può fare bene a tutti". Benassi all'andata con i viola ha realizzato il suo primo gol indossando la fascia di capitano. "E' stata una grande emozione: spero sia di buon auspicio - conclude - e di ripetermi lunedì".

20:38Farage sul palco di Trump, 2016 è inizio rivoluzione globale

(ANSA) - WASHINGTON, 24 FEB - "Noi siamo per rendere i nostri paesi sicuri, noi siamo dalla parte della gente e stiamo vincendo!". Cosi' Nigel Farage, ex leader del britannico Ukip, in un accorato intervento oggi presso la Conservative Political Action Conference (Cpac), evento annuale del movimento conservatore negli Usa in corso alle porte di Washington e dove ha da poco parlato anche il presidente Donald Trump. "Quanto accaduto nel 2016 e' l'inizio di una grande rivoluzione globale" ha affermato, introdotto sul palco dal responsabile della redazione britannica di Breitbart, Raheem Kassam. Farage ha sottolineato il suo "orgoglio" per aver fatto parte della campagna elettorale di Trump durante la quale ha scoperto negli Usa una "Brexitmania". "Ogni volta che vengo nel vostro Paese mi sento un po' più americano", ha aggiunto l'ex leader Ukip adesso assunto dall'americana Fox News come commentatore. "I nostri veri amici nel mondo parlano inglese, hanno la 'common law' e restano al nostro fianco nei momenti di crisi".

20:21Calcio:Ranieri “mio sogno è morto,nessuno cancellerà storia”

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - "Ieri il mio sogno è morto, ma nessuno potrà mai cancellare quello che il Leicester ed io abbiamo raggiunto insieme". Così Claudio Ranieri in una nota ufficiale, si congeda dal club con il quale la scorsa stagione vinse a sorpresa la Premier League, dopo che ieri è arrivata la notizia del suo esonero choc. "Dopo l'euforia vissuta la scorsa stagione, quando siamo stati incoronati campioni - scrive Ranieri in una nota ripresa da tutti i media - tutto quello che sognavo era di rimanere al Leicester, il club che amo, per sempre". E' stata un'avventura "incredibile e vivrà con me per sempre" afferma ancora il tecnico romano, che oltre alla famiglia ed ai collaboratori, ringrazia i giornalisti, il club, i giocatori "ma soprattutto i tifosi. Mi avete accolto nel vostro cuore dal primo giorno e mi avete amato. Un affetto che io ho ricambiato.E' stata una stagione meravigliosa e felice, che non dimenticherò mai. E' stato un piacere ed un onore essere Campione con tutti voi".