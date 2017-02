Ultima ora

22:40Calcio: serie B, Brescia-Cittadella 4-1

(ANSA) - BRESCIA, 24 FEB - Dopo due mesi esatti, il Brescia torna alla vittoria battendo 4-1 il Cittadella nell'anticipo della 27/a giornata di serie B. Il Brescia passa al 9' con un calcio di punizione dai 25 metri di Caracciolo. Due minuti dopo Cittadella in dieci: espulso Martin per un brutto fallo a centrocampo su Dall'Oglio. Nonostante tutto i veneti trovano il pari al 23': cross di Pasa e taglio di Strizzolo a spiazzare la difesa. È il 29' invece quando il Brescia torna in vantaggio: da una mischia su corner esce lo zampino di Blanchard. Il tris al 37' con un colpo di tacco in area firmato da Coly. Ma non è ancora finita perchè al 43' c'è anche il poker: destro da dentro l'area di Dall'Oglio con Alfonso non esente da colpe.

22:39Difesa: doppia commemorazione per maggiore La Rosa

(ANSA) - CARBONIA, 24 FEB - "Un eroe e prima di tutto un soldato che aveva prestato giuramento di fedeltà allo Stato, fedele a quei valori di senso del dovere e spirito di sacrificio nei confronti degli altri, verso un interesse che non è personale ma rivolto alla società". Così il sottosegretario di Stato alla Difesa, Domenico Rossi, ha ricordato a Carbonia il maggiore della Brigata Sassari Giuseppe La Rosa, morto in Afghanistan l'8 giugno 2013. L'Associazione nazionale bersaglieri e le amministrazioni comunali locali hanno voluto commemorare l'ufficiale dei bersaglieri intitolandogli la sala del centro trasfusionale dell'ospedale. Presente alla cerimonia la sindaca Paola Massidda, che nel suo intervento ha sottolineato l'orgoglio della comunità nel mantenere viva la memoria del maggiore. La commemorazione si è poi trasferita a San Giovanni Suergiu, nella sede del Comune, dove la sindaca Elvira Usai, assieme all'Associazione bersaglieri e ai numerosi studenti presenti, hanno reso un secondo omaggio a La Rosa. Il sottosegretario Rossi, dopo aver espresso parole di apprezzamento per l'iniziativa, ha ricordato il coraggio e il valore del maggiore ricordando che "le forze armate e le forze di polizia sono un gruppo compatto che opera in sinergia per raggiungere obiettivi comuni, per il bene del Paese, e per questo rappresentano un esempio per tutti, in particolare per le nuove generazioni che impegnandosi contribuiscono a rendere migliore la società". (ANSA).

22:17Egitto: media, costo del visto aumenterà da 25 a 60 dollari

(ANSA) - IL CAIRO, 24 FEB - Il ministero degli Esteri egiziano ha deciso di aumentare, raddoppiandolo da 25 a 60 dollari, il prezzo del visto turistico che si acquista in aeroporti e altri accessi al paese. Lo riferisce il sito Egypt Independent riferendo di critiche formulate dalla Camera delle imprese turistiche. Il rincaro danneggerà il turismo già colpito da 'sconsigli' a recarsi in Egitto lanciati da vari paesi (per il rischio terrorismo) e dal prezzo elevato dei biglietti di ingresso alle zone archeologiche, hanno sottolineato responsabili dell'organizzazione.(ANSA).

22:15Ap e Time boicottano briefing Casa Bianca

(ANSA) - WASHINGTON, 24 FEB - In segno di solidarietà con i colleghi e i media esclusi dal punto stampa di Spicer, i corrispondenti di altre testate - come l'Associated Press e Time Magazine - hanno deciso di boicottare il briefing. Presenti invece i media conservatori come Breitbart News, Washington Times e One America News Network.

21:51Cnn e Nyt esclusi da briefing portavoce Casa Bianca

(ANSA) - WASHINGTON, 24 FEB - Alta tensione tra la Casa Bianca e alcuni dei principali media americani. I giornalisti di Cnn, New York Times, Los Angeles Times e Politico sono stati infatti esclusi da un briefing ristretto convocato da Sean Spicer, portavoce del presidente Donald Trump. I reporter - senza alcun motivo ufficiale - sono stati bloccati prima dell'inizio del punto stampa.

21:47Francia: procura apre inchiesta giudiziaria su Fillon

(ANSA) - PARIGI, 24 FEB - La procura francese ha annunciato stasera l'apertura di un'inchiesta giudiziaria nei confronti di Francois Fillon, candidato alle presidenziali, e di sua moglie Penelope. Le ipotesi d'accusa - come risultava dall'inchiesta preliminare finora in corso - riguardavano i reati di appropriazione indebita e storno di fondi pubblici. L'inchiesta, affidata a un giudice istruttore, può concludersi con il rinvio a giudizio o con l'archiviazione.

21:22G7: universitari occupano facoltà Lettere a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 24 FEB - Un gruppo di studenti universitari ha occupato la Facoltà di Lettere e Filosofia a Palermo con l'obiettivo di utilizzare i locali domani e domenica, giorni di normale chiusura, per organizzare dibattiti, assemblee e approfondimenti "miranti a sviscerare e discutere collettivamente la contrarietà al meeting del G7 previsto per il 26 e 27 maggio a Taormina". "Con questa iniziativa prende ufficialmente inizio la mobilitazione contro il G7 in Sicilia, una mobilitazione di cui noi studenti saremo assolutamente protagonisti", si legge in una nota. Gli studenti fanno sapere che sono in arrivo a Palermo delegazioni universitarie da altri atenei d'Italia e anche dall'estero. Domenica, a conclusione dei lavori assembleari, precisano gli studenti, si concluderà l'occupazione della facoltà per permettere e garantire il normale svolgimento della didattica. (ANSA).