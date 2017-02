Ultima ora

10:22Cina: incendio hotel, almeno tre morti

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - E' di almeno tre morti e una decina di feriti il bilancio provvisorio di un incendio che ha colpito uno degli alberghi di lusso di Nanchang (nella provincia orientale di Jiangxi), il HNA Platinum Mix Hotel. Secondo i media locali numerose persone sarebbero ancora intrappolate nell'edificio di quattro piani.

10:17Usa: Obama con la figlia Malia a Broadway

(ANSA) - NEW YORK, 25 FEB - Barack Obama si è concesso una serata a Broadway con la figlia maggiore, Malia, per assistere a una replica di 'The Price', di Arthur Miller, con Danny DeVito e John Turturro. Durante la presidenza, gli Obama erano assidui frequentatori dei teatri di New York. In questi giorni l'ex presidente ha radunato parte del suo vecchio staff - una ventina di persone - per fare il punto della situazione in attesa di inaugurare ufficialmente il suo nuovo quartier generale a Washington.

10:16‘Ndrangheta: arrestato latitante ricercato per omicidio

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 25 FEB - I carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria, con il supporto dello Squadrone Cacciatori Calabria, e insieme a personale della Polizia di Stato della Questura, hanno arrestato a Cardeto il latitante Antonino Princi, 46 anni, di Calanna, ricercato dal 29 luglio 2016. Nei suoi confronti la Dda di Reggio Calabria aveva emesso un provvedimento di fermo nell'ambito dell'operazione "Kalanè". Princi è ritenuto responsabile, in concorso, dell'omicidio di Domenico Polimeni e del tentato omicidio di Giuseppe Greco, commessi nella frazione Sambatello di Reggio Calabria il 3 aprile 2016. L'uomo è stato localizzato in un'abitazione di Cardeto di proprietà di un 45enne già noto alle forze dell'ordine, anch'egli arrestato. Princi non era armato e non ha opposto resistenza. Princi, il 9 febbraio 2016, era sfuggito ad un agguato mentre era in auto nell'ambito di uno scontro interno alla famiglia Greco. Il tentato omicidio di Giuseppe Greco sarebbe stato messo in atto per vendicare quell'episodio.

09:46‘Musulmano?’, figlio Mohammed Ali fermato in aeroporto

(ANSA) - FORT LAUDERDALE, 25 FEB - Mohammed Ali Jr, figlio 44enne della leggenda della boxe, è stato fermato all'aeroporto di Fort Lauderdale con la madre e interrogato per due ore presso l'ufficio immigrazione. Lo ha riferito il suo avvocato precisando che l'episodio è avvenuto lo scorso 7 febbraio. Mohammed Ali Jr e Khalilah Camacho-Ali stavano rientrando dalla Giamaica. 'Sei musulmano? Da dove hai preso il tuo nome?', le domande più volte ripetute al figlio del pugile dai funzionari dell'immigrazione

08:40Argentina: frontale tra bus, 13 morti e 34 feriti

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - Tredici morti e 34 feriti di cui due donne in gravi condizioni, è il bilancio di un tragico incidente stradale avvenuto ieri in Argentina vicino alla città di Rosario, a circa 300 chilometri dalla capitale Buenos Aires. Lo riferiscono i media argentini. Lo schianto frontale è avvenuto intorno a mezzogiorno sulla Nazionale 33, in circostanze ancora da chiarire. Entrambi i veicoli trasportavano un gran numero di passeggeri. Sul posto una ventina di ambulanze. Alcuni sopravvissuti hanno riferito di avere udito un forte rumore prima che uno dei due autobus invadesse la corsia opposta. Non è escluso che a causare l' incidente sia stato lo scoppio di uno pneumatico. Tra le vittime, entrambi gli autisti dei due mezzi.

08:31Cina: incendio in hotel, persone intrappolate

(ANSA) - PECHINO, 25 FEB - Un incendio è scoppiato oggi in un hotel a Nanchang, capitale della provincia orientale di Jiangxi, intrappolando un numero imprecisato di persone. Le fiamme, riporta l'agenzia Nuova Cina in base ai primi elementi forniti dai vigili del fuoco, si sono sviluppate al secondo piano dell'albergo HNA Platinum Mix Hotel, nel Honggutan New District della città, intorno alle 8 del mattino (1:00 di notte in Italia), dove una decina di operai stava svolgendo dei lavori. Un uomo ha rotto il vetro di una finestra lanciandosi dal secondo piano dell'hotel ed è stato portato d'urgenza in ospedale per le ferite riportate.L'albergo ha quattro piani ed è collegato a un altro palazzo di appartamenti di 24 piani, dove altre persone risultano intrappolate. Sul posto ci sono circa 10 automezzi dei vigili del fuoco impegnati a domare le fiamme.

08:18Trump: agenzia dogane apre caccia a progetti per muro

(ANSA) - WASHINGTON, 25 FEB - Parte l'iter per la costruzione del muro al confine col Messico, che proprio oggi Donald Trump aveva promesso di accelerare. L'agenzia per le dogane e la protezione dei confini ha annunciato che nei primi giorni di marzo accetterà proposte per la progettazione della barriera. Idee che saranno valutate e selezionare entro il 20 marzo, mentre entro il 24 marzo le compagnie prescelte dovranno definire i costi dell'infrastruttura, alla quale sovrintende il dipartimento per la Homeland security. Entro metà aprile sono attese una serie di decisioni operative.