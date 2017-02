Ultima ora

13:52Detenuto ingerisce numero ‘record’ oggetti,operato a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 25 FEB - Aveva ingerito 18 pile, tre tagliaunghie, due accendini, tre lame ed un bottone, il detenuto straniero del carcere di Capanne, a Perugia, che nell'ospedale perugino Santa Maria della Misericordia, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per l'estrazione degli oggetti, ingeriti - secondo quanto riferisce una nota dell'Azienda ospedaliera - in maniera volontaria. "Non era mai accaduto di estrarre un numero così elevato di oggetti, finiti nello stomaco dopo essere transitati per faringe, laringe ed esofago", sottolinea il direttore della gastroenterologia, il dottor Luigi Clerici. "L'intervento è durato 5 ore ed il paziente, che non aveva mai manifestato intenzioni suicide, si trova ora in rianimazione". Interventi analoghi sono frequenti ma gli operatori sanitari perugini considerano da record il numero di oggetti recuperati dal paziente operato.

13:47Calcio: Montella, noi in credito per errori arbitri

(ANSA) - CARNAGO (VARESE), 25 FEB - "Il Milan in questo campionato è in credito in quanto a errori arbitrali". Lo ha sottolineato Vincenzo Montella alla vigilia della trasferta con il Sassuolo, senza voler tornare sulle polemiche per alcuni episodi che hanno fatto infuriare gli emiliani all'andata. "Affrontiamo un avversario che ha ritrovato compattezza e può vincere con chiunque, il Milan ne sa qualcosa alla luce degli ultimi 3 anni - ha aggiunto l'allenatore rossonero - Abbiamo voglia di cambiare questa tendenza e di parlare poco di questioni extracalcistiche e mi riferisco all'andata. Abbiamo avuto un rigore generoso ma da allora l'abbiamo pagata. Anche con la Fiorentina, prima del gol di Kalinic poteva essere fermato il gioco. Lasciamo lavorare serenamente gli arbitri, perché si arriva nel cuore del campionato, dobbiamo lasciarli sbagliare in pace. Lo dico come allenatore del Milan, un club che ha più blasone ma in questo campionato è in credito in quanto a errori arbitrali".

13:37Calcio: lotta a match fixing, riunione a Roma

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - Delegati Uefa, rappresentanti di Europol e del Consiglio d'Europa, agenzie mondiali di betting, dirigenti di Sportradar AG ed esperti di match fixing dello Scip (Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia) della Criminalpol, sono stati impegnati a Roma in un tavolo tecnico di confronto finalizzato "all'individuazione delle migliori strategie per il contrasto alla corruzione nel mondo del calcio ed alla manipolazione delle partite" I lavori del "Uefa Working Group" si inseriscono , si legge in una nota della Polizia, nel "piano di ricezione della direttiva europea denominata Convenzione sulla manipolazione delle Competizioni sportive, alla quale il Governo italiano ha deciso di aderire proponendo un opportuno disegno di legge".

13:35Speranza presenta Dp, movimento nasce a sinistra del Pd

(ANSA) - ROMA, 25 FEB -"L'articolo 1 della Costituzione, "L'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro", è il tratto identitario più bello della nostra comunità. Noi siamo questo, è il nostro simbolo, il nostro progetto per l'Italia". Lo ha detto Roberto Speranza presentando "Democratici e Progressisti", il nuovo partito che nasce a sinistra del Pd.

13:32Migranti: giunta a Reggio Calabria nave con 324 a bordo

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 25 FEB - E' giunto nel porto di Reggio Calabria il rimorchiatore "Golfo Azzurro" con a bordo 324 migranti, originari, prevalentemente, di Paesi subsahariani. Il gruppo è composto da 270 uomini, 16 donne, due bambini in tenera età e 36 minori non accompagnati. Ad attenderli il dispositivo di accoglienza coordinato dalla Prefettura di Reggio Calabria. Prima della fotosegnalazione e dell'identificazione ad opera del personale dell'Ufficio immigrazione della Questura, i migranti sono stati visitati dai medici del servizio "medicina di frontiere" e del 118. Riscontrati numerosi casi di scabbia, immediatamente trattati nell'unità mobile di decontaminazione allestita dalla Protezione civile, disturbi gastroenterici. Alcuni dei migranti, inoltre, avevano ferite agli arti inferiori provocate dalle concitate operazioni di trasbordo da un natante all'altro. Due donne risultano in stato di gravidanza. Le loro condizioni sono buone. (ANSA).

13:31Sci: Curtoni seconda in superG Crans Montana

(ANSA) - CRANS MONTANA (SVIZZERA), 25 FEB - Italia ancora sul podio nella coppa del mondo di sci. Elena Curtoni, con il tempo di 1'22"28, si è piazzata al secondo posto nel superG di Crans Montana vinto da Ilka Stuhec. La slovena, oro in discesa libera ai recenti Mondiali di St.Moritz, ha chiuso in 1'21"78. Per lei sesto successo in stagione. Terzo gradino del podio per l'austriaca Stephanie Venier (1'22"87). Per l'Italia è il 16/o podio stagionale. Federica Brignone, vincitrice ieri in combinata, è quinta in 1'23"13. La statunitense Mikaela Shiffrin è 11/a in 1'23"89. Per l'Italia ci sono poi Federica Marsaglia, 13/a in 1'24"26, e Johanna Schnarf, 14/a in 1'24"37. Uscite tra le altre Sofia Goggia, Elena Fanchini, la statunitense Lindsey Vonn e la tedesca Viktoria Rebensburg. Domani in programma un'altra combinata.

13:29Cuoco italiano ucciso a Montecarlo: killer,fatto gesto grave

(ANSA) - BORDIGHERA (IMPERIA), 25 FEB - "Ho commesso qualcosa di grave in un ristorante di Monaco". Queste le parole che Ricard Nika, 30 anni, cuoco di origine albanese, ma da sempre residente a Bordighera, incensurato, ha detto ai carabinieri della città delle Palme che lo hanno fermato dopo averlo visto vagare, confuso, con gli abiti macchiati di sangue. L'uomo è accusato dell'omicidio del collega Alfio Fallica, 30 anni, siciliano residente a Mentone. Lo ha colpito, durante una lite, con vari fendenti sferrati con un coltello da cucina in una cantina del ristorante "Pulcinella" a Montecarlo. Non ancora chiari i motivi del litigio: il reo confesso, dopo l'arresto non ha più parlato. Dopo l'omicidio, che sarebbe avvenuto quando nel locale non c'erano altre persone, Nika è salito sul suo scooter ed è tornato a Bordighera dove i carabinieri lo hanno fermato, scoprendo anche che aveva una ferita ad un braccio procuratosi durante la lite con il collega ucciso. Ora è in carcere a Imperia.