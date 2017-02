Ultima ora

16:22Gb: Khan a Sturgeon, nazionalismo Scozia uguale a razzismo

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - Botta e risposta tra il sindaco di Londra, Sadiq Khan e la premier scozzese, Nicola Sturgeon. Secondo quanto riferisce Itv online, poco prima della conferenza dei laburisti di Scozia, il sindaco ha detto che "non c'è nessuna differenza" tra i nazionalisti scozzesi e coloro che tentano di "dividerci sulle basi delle nostre tradizioni, razza o religione". Stizzita la risposta del primo ministro che, su twitter, ha replicato: i commenti di Khan sono "il segnale della disperazione e della bancarotta morale che ha spinto tanti dai ranghi dei laburisti scozzesi". Pur dicendosi una "grande ammiratrice" del sindaco di Londra, Sturgeon sostiene che il suo intervento di oggi è particolarmente mal giudicato". E ancora: "E' un insulto a tutti i scozzesi che sostengono l'indipendenza per motivi di inclusione e giustizia sociale - l'antitesi di ciò che lui dice". (ANSA).

16:20Calcio: Lazio, Inzaghi “Derby? Prima battiamo l’Udinese”

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - "Il derby con la Roma di mercoledì? L'unico imperativo è portare a casa i 3 punti con l'Udinese per dare seguito alla ultime prestazioni. Esprimiamo un ottimo calcio ma dobbiamo continuare. Da domani sera sapremo cosa fare". Simone Inzaghi si prepara così alla sfida all'Olimpico della Lazio con l'Udinese, gara che cade a 3 giorni dalla semifinale di andata di Coppa Italia con la Roma. "La semifinale ce la siamo meritata, ora dobbiamo guadagnarci la finale. Turnover ? Manca ancora l'allenamento di oggi, dovrò valutare. Patric, Radu e Lulic che non ci saranno mercoledì e sicuramente faranno parte della partita con l'Udinese". Proprio in merito alla sfida con i bianconeri, Inzaghi avverte: "Domani è una partita complicata, perché affrontiamo un avversario che arriva da due sconfitte probabilmente non meritate. Io ho avuto la fortuna di essere allenato da Delneri, un allenatore preparato e farà di tutto per far fare ai suoi un'ottima gara. Da domani per noi inizia una settimana importante".

16:16Calcio: Maldini “Closing Milan? I dubbi restano”

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - "Io sono sempre più convinto della mia scelta, i dubbi a una settimana dal closing restano gli stessi". Così Paolo Maldini, ospite della trasmissione 'Italia nel pallone', in cui parla anche del suo futuro: "rivedermi nel mondo del calcio? Non so, per ora è così, io non ho mai aspettato niente dalla società e credo sia giusto viverla così, ho dato tanto ma ho anche ricevuto. Se dovessi tornare , chissà quando, sarà però di sicuro col Milan".

16:13Calcio: Pioli, Suning vuole alzare livello dell’Inter

(ANSA) - MILANO, 25 FEB - "La volontà della proprietà è alzare ancora il livello dell'organico investendo bene": lo dice il tecnico dell'Inter Stefano Pioli alla vigilia della partita contro la Roma. Zhang Jindong, dopo aver cenato con l'allenatore e la squadra, e' partito per la Spagna. Tornera' a Milano questa sera e domani mattina sara' ad Appiano per incoraggiare l'Inter prima della partita. "Quando parla - racconta Pioli - esprime concetti profondi, di gruppo, di forza di volontà e positività. E questi sono concetti importanti per una squadra. La sua presenza è un fattore determinante e positivo". Intanto questa mattina e' arrivato anche il presidente Erick Thohir e nel pomeriggio incontrera' Pioli e i giocatori all'allenamento. Tutti i vertici societari vicini alla squadra nerazzurra in vista di una partita importante e delicata.

16:11Calcio: Udinese, Delneri “serve più attenzione in campo”

(ANSA) - UDINE, 25 FEB - "Dobbiamo essere molto più attenti a quello che facciamo in campo e rendere sempre al massimo. Bisogna cercare di vincere tutte le partite. Poi tra il dire e il fare..." E' con questa idea che il tecnico dell'Udinese Gigi Delneri si appresta ad affrontare domani la trasferta a Roma contro la Lazio. "E' una squadra veloce - ha detto Delneri nella conferenza stampa della vigilia - ha grande fisicità, ha l'uno contro uno facile sugli esterni che nel calcio moderno non guasta, ha giocatori di indubbia esperienza. Parolo è un giocatore molto importante. E' una squadra da temere e noi dobbiamo giocare come squadra per portare via la pagnotta o fare una prestazione degna di noi".

16:07Calcio: Mancini, rifiutato il Leicester? Non è vero

(ANSA) - MILANO, 25 FEB - "Non è vero, non ho parlato con nessuno". Roberto Mancini smentisce di aver rifiutato la panchina del Leicester. Mancini è contrariato dall'esonero del collega e amico Claudio Ranieri: "In Inghilterra si sono italianizzati. Dopo quello che è stato fatto l'anno scorso da Ranieri è stata una decisione particolare, nonostante il momento negativo. L'anno scorso è avvenuto il miracolo. Credo che quest'anno tutto giri storto per il Leicester, esattamente come l'anno scorso era fortuna. Hanno perso inoltre un calciatore fondamentale come Kante. Avrebbero dovuto tenere Ranieri che conosce la squadra. Non credo neppure ai giocatori che giocano contro l'allenatore, non ne ho mai visto uno".

16:06Furbetti cartellino, traditi dalle tecnologie

(ANSA) - NAPOLI, 25 FEB - A mettere nei guai i cosiddetti "furbetti del cartellino" dell'ospedale "Loreto Mare" di Napoli, dove ieri 55 dipendenti sono stati raggiunti da un'ordinanza di arresti domiciliari (quasi tutti però dovranno recarsi al lavoro) è stata anche la tecnologia. Non solo attraverso i tradizionali appostamenti, pedinamenti e intercettazioni telefoniche i carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità sono riusciti a stabilire che alcuni degli indagati non erano in ospedale, dove però la loro presenza era stata "certificata" invece da altri colleghi che avevano 'strisciato' i loro badge. I militari hanno ricostruito gli spostamenti seguendo la 'scia' lasciata dai loro telefonini, che nel corso della giornata hanno agganciato diverse celle telefoniche. L'inchiesta è partita nel 2014 a seguito di un esposto anonimo contro tre medici che erano impiegati in ospedale con il "regime di esclusività", che non consente di poter svolgere attività privata.