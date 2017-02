Ultima ora

18:51Tiro a volo: Cdm Fossa, dominio Italia a Nuova Delhi

(ANSA) - NUOVA DELHI, 25 FEB - Ancora un trionfo per la nazionale italiana di Fossa, una delle specialità olimpiche del tiro a volo e prova in cui, ai Giochi, un azzurro è sempre andato sul podio dall'edizione di Atlanta 1996 fino a Rio 2016. Oggi si è svolta la gara della prima 'tappa' di Coppa del Mondo, a New Delhi, e il successo è andato al debuttante in nazionale, a livello seniores, Simone D'Ambrosio, ventenne napoletano che l'anno scorso aveva vinto gli Europei juniores a Lonato del Garda. Entrato nella manche decisiva con 117/125, ultimo punteggio utile, D'Ambrosio ha condotto una finale eccezionale agguantando la leadership al decimo piattello e non abbandonandola più. L'unico a tenere il suo passo è stato il fuoriclasse vercellese Giovanni Pellielo, 47 anni, 4 volte 'medagliato' olimpico (l'anno scorso a Rio è stato argento), entrato in finale con il punteggio di 119/125 e battuto in finale per 45-43.

18:48McMaster, terroristi sono anti-islamici

(ANSA) - WASHINGTON, 25 FEB - Il generale McMaster, neo consigliere per la sicurezza nazionale, sconfessa Trump e il suo entourage bocciando l'uso della definizione "terrorismo islamico radicale", ritenendola non utile perché i terroristi sono "anti islamici". Lo scrive il Nyt riportando quanto detto dal generale nel primo incontro con il suo staff. Per il giornale, si tratta di un segnale che McMaster potrebbe riportare il consiglio per la sicurezza nazionale fuori dalla visione ideologica del suo predecessore Michael Flynn, dimessosi per il Russian-gate.

18:42Calcio: serie B, il Frosinone batte il Verona

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - Risultati della 27/a giornata di serie B: Ascoli-Pisa 2-4; Avellino-Vicenza 3-1; Cesena-Pro Vercelli 1-2; V.Entella-Carpi 2-0; Frosinone-Verona 1-0; Novara-Spezia 2-1; Spal-Perugia 2-0; Ternana-Latina 0-1; Trapani-Salernitana 1-0; Brescia-Cittadella 4-1 (ieri); Benevento-Bari 3-4 (ieri).

18:33Pd: Errani, lascio, serve nuovo campo centrosinistra

(ANSA) - RAVENNA, 25 FEB - "C'è bisogno di un nuovo campo del centrosinistra". Con queste parole Vasco Errani, a Ravenna, ha annunciato il suo addio al Partito democratico. "Non voglio fare un nuovo partito e non lo farò", ha detto l'ex presidente della Regione Emilia-Romagna e commissario straordinario per il terremoto in Centro Italia. "Vado dentro a nuova avventura ma sono sicuro che non si tratta di un addio. Si tratta invece di provare a dare contributo per ritrovarci in un nuovo progetto diverso da Ulivo e Pd ma con quella ispirazione. Perché io ho solo quella ispirazione", conclude.

18:32Usa: dem divisi, duello tra 2 anime partito per presidenza

(ANSA) - WASHINGTON, 25 FEB - I Democratici arrivano divisi ad Atlanta all'elezione del nuovo presidente del comitato nazionale del partito (Dnc), primo passo della rinascita dopo le ferite dello scontro tra Hillary Clinton e Bernie Sanders nelle primarie e la cocente sconfitta delle ultime elezioni, che hanno consegnato ai repubblicani il controllo della Casa Bianca, del Congresso e dei due terzi dei governatori e dei parlamenti locali. Il duello è tra due personalità che rappresentano le due principali anime del popolo dem: quella moderata che fa riferimento ad Obama e ad Hillary Clinton, e quella più liberal rappresentata dal duo Bernie Sanders ed Elizabeth Warren. Obama appoggia l'ex ministro del Lavoro Tom Perez, 55 anni, di origini ispaniche, ex avvocato per la difesa dei diritti civili, apparentemente in lieve vantaggio tra i 447 delegati. Con lui anche la Clinton. Il candidato dell'ala progressista è invece Keith Ellison, 53 anni, del Minnesota, afroamericano, primo musulmano della storia eletto in Congresso.

18:26Ciclismo: Abu Dhabi, tappa a Rui Costa

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - Il portoghese Rui Costa ha vinto la terza tappa dell'Abu Dhabi Tour, la Al Ain-Jebel Hafen, 186 km con finale in salita. Il campione del mondo 2013 ha battuto in volata il russo Ilnur Zakarin, regalando all'Uae-Emirates, il neonato team di Abu Dhabi, un successo storico, il primo in una corsa valida per il World Tour. Terzo a 10" l'olandese Tom Dumoulin. Fabio Aru è arrivato a 56", subito davanti allo spagnolo Alberto Contador. Vincenzo Nibali ha ceduto nel finale chiudendo 15/o a 1'05". Rui Costa è anche leader della classifica generale con 4" su Zakarin e 16" su Dumoulin. Domenica la quarta e ultima tappa, per velocisti, sul circuito di Yas Marina.

18:26Stadio Roma: prima pietra entro l’anno, fine lavori nel 2020

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - Se non ci dovessero ostacoli amministrativi o burocratici nell'approvazione del progetto dello stadio della Roma a Tor di Valle, a quanto apprende l'ANSA, i proponenti contano di poter posare la prima pietra già entro l'anno in corso, per arrivare al "calcio di inizio" tra il 2019-2020.