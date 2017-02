Ultima ora

21:11Pence, ‘sto con Israele’. Ma twitta bandiera Nicaragua

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - Gli Stati Uniti sostengono Israele... ma preferiscono la bandiera del Nicaragua. L'incidente è capitato al vicepresidente americano Mike Pence, che in un post su Twitter ha confuso le bandiere dei due Paesi, scatenando un'ondata di sarcasmo sul web. Ieri Pence aveva dichiarato il proprio "sostegno inequivocabile a Israele" durante un intervento al Republican Jewish Coalition. Un membro dello staff aveva twittato il messaggio sull'account della vicepresidenza. Peccato che abbia pubblicato l'immagine della bandiera del Nicaragua al posto di quella israeliana. Sul web sono partiti gli sfottò. "Persino il vicepresidente non crede che Israele esista", ha postato un internauta, con l'hashtag "Io sto con il Nicaragua". Un altro ha coinvolto il segretario all'Istruzione Betsy DeVos, la cui nomina aveva suscitato polemiche per i dubbi sulle sue competenze: "DeVos deve aver insegnato a Pence la geografia, perché quella è certamente la bandiera del Nicaragua, e non di Israele!". Il tweet, ovviamente, è stato corretto.

21:01Auto contro la folla in Germania, ‘tre feriti’

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - Tre persone sono rimaste ferite dopo che un uomo ha lanciato la sua auto contro un'area pedonale nella città tedesca di Heidelberg. Lo riferisce la Bbc online. L'uomo è stato ferito a colpi di pistola dalla polizia dopo aver tentato di fuggire. L'uomo non sembra legato al terrorismo. E' quanto ha affermato un portavoce della polizia locale, Norbert Schaetzle. Lo stesso ha poi precisato che al momento non può confermare la notizia diffusa da alcuni media secondo cui l'assalitore sarebbe affetto da problemi mentali. Sembra che l'uomo, ferito a colpi di pistola dalla polizia e ricoverato in gravi condizioni, abbia agito da solo e che avesse anche un coltello. Uno dei tre feriti è ricoverato in gravi condizioni. Subito dopo il gesto folle, l'uomo è sceso dall'auto, presa a noleggio, brandendo un coltello e ha cercato di fuggire, ma è stato bloccato da una pattuglia della polizia che gli ha sparato. Ora è ricoverato in ospedale, ma le sue condizioni non sono note. Tuttora ignoto il movente.

20:33Rugby: Ex All Black e ‘star’ Australia arrestati per cocaina

(ANSA) - PARIGI, 25 FEB -L'ex All Black 'Ali' Williams, 35 anni e 77 presenze con la maglia della Nuova Zelanda tra il 2002 e il 2012, campione del mondo 2011 e attualmente in Francia al Racing 92 di Parigi, e l'australiano James O'Connor, 26 anni e 44 'cap' con la maglia dei Wallabies tra il 2008 e il 2013, attualmente al Tolone, sono stati arrestati all'alba di oggi dalla polizia della capitale francese mentre acquistavano cocaina. Secondo quanto riferito dal canale televisivo TF1, i due erano in stato di ebbrezza all'esterno di un locale nella zona dell'Arco di Trionfo. Agenti delle forze dell'ordine li hanno colti in flagrante mentre acquistavano, al prezzo di 200 euro, bustine contenti cocaina. Gli spacciatori che li stavano 'rifornendo' hanno tentato di fuggire, ma sono stati bloccati e arrestati anche loro. Con una nota, il Racing 92 ha poi precisato che per ora Williams è "sospeso in attesa dell'esito delle indagini, a titolo precauzionale. Intanto vale la presunzione d'innocenza".

20:29Torino: Fassino e Passoni, sempre rispettato norme e leggi

(ANSA) - TORINO, 25 FEB - La giunta di centrosinistra che fino all'anno scorso ha amministrato il Comune di Torino "ha applicato nel rispetto di norme e leggi l'introduzione delle novità portate dall'armonizzazione contabile, compresa la complessa procedura di riaccertamento straordinario dei residui". Lo affermano in una nota l'ex sindaco Piero Fassino e l'ex assessore al Bilancio, Gianguido Passoni, precisando che "l'istruttoria avviata dalla Corte dei Conti è un controllo di routine". E indicando le dichiarazioni della sindaca Appendino come "strumentali e intempestive", "volte a preparare il terreno per la presentazione del bilancio di previsione 2017". "Le modalità e le tempistiche delle polemiche sui conti - concludono - confermano la volontà di confondere la città e la sua maggioranza sull'ormai incolmabile distanza tra le promesse di campagna elettorale e la realtà del governare, come dimostrato dalla recente scelta di utilizzo degli oneri di urbanizzazione per finanziare la parte corrente".(ANSA).

20:27Pugilato: Vittorio Lai nuovo presidente Fpi,succede a Brasca

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 25 FEB - Vittorio Lai è il nuovo presidente della Federazione pugilistica italiana (Fpi). E' stato eletto oggi dall'assemblea dei delegati svoltasi ad Assisi, dopo che ieri, sempre nella cittadina umbra (in località Santa Maria degli Angeli) era stato inaugurato il Museo nazionale del pugilato. Lai, 72 anni, era vicepresidente della federazione e si è imposto con 315 voti, contro i 298 dell'altro candidato Andrea Locatelli. Lai succede come presidente della Fpi ad Alberto Brasca, inizialmente candidato alla rielezione ma che nel suo discorso di oggi aveva poi annunciato il ritiro della candidatura. "Sarò il presidente del fare - ha detto Lai dopo essere stato eletto - e girerò, come ho sempre fatto, per tutto il territorio nazionale per parlare con i tecnici e le società. La mia squadra e io opereremo per il bene del movimento pugilistico nazionale sia dilettantistico che Pro. Mi metterò al servizio del nostro sport, come ho fatto ad ogni livello in questi ultimi 50 anni".

20:21Rugby: O’Shea,6 Nazioni? a Italia serve più professionalità

(ANSA) - LONDRA, 25 FEB - "Potevo stare tranquillamente altri venti anni a casa, ma sono arrivato in azzurro perche' il rugby ha bisogno di un'Italia forte: dobbiamo cambiare mentalità". Conor O'Shea, tecnico irlandese dell'Italrugby, gioco' nel '94 la sua prima partita a Twickenham nell'allora Cinque Nazioni, e domani vi ritorna da ct di una nazionale molto piu' che sfavorita. "Le discussioni sull'Italia dentro o fuori dal Sei Nazioni? Andiamo oltre, e' frustrante parlare solo di questo - ha detto alla vigilia della partita contro l'Inghilterra - Sono venuto per cambiare le cose, i giocatori ci sono ma vanno assistiti, serve piu' professionalita' attorno a loro: non e' possibile che non siano preparati al meglio. Non devono avere scuse". Quanto al suo ruolo, "aspetto sei mesi per capire bene la cultura italiana, poi faro' il punto con la federazione. Ho detto a Parisse, se tra 18 mesi vedrete che non sono adatto ditemelo...Ma se tra vent'anni il rugby italiano non fosse cambiato, sarebbe orribile".

20:21Criminalità:sospeso sciopero fame sindaco e giunta S.Severo

(ANSA) - SAN SEVERO (FOGGIA), 25 FEB - Il sindaco di San severo, Francesco Miglio, e la giunta comunale hanno sospeso lo sciopero della fame iniziato più di tre giorni fa per chiedere interventi del governo che combattano l'emergenza criminalità nel territorio del paese. La decisione è stata presa dopo che il prefetto Mario Morcone, capo di gabinetto del ministro dell'Interno Marco Minniti, ha convocato i vertici dell'amministrazione comunale di San Severo per martedì 28 febbraio alle 11 nella sede del dicastero a Roma. Lo rende noto l'ufficio stampa del Comune di San Severo. "Si tratta di una notizia che ci riempie di soddisfazione - dichiara in una nota il sindaco Miglio - malgrado l'ora ed il giorno prefestivo, al ministero hanno lavorato per la situazione e l'emergenza dettata dall'escalation della criminalità a San Severo. Porteremo all'attenzione del governo lo stato di forte preoccupazione e notevole disagio percepito da tutta la nostra comunità".