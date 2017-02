Ultima ora

23:14Superenalotto: esce il 6, vinti 93 milioni

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - E' uscito stasera il 6 nel concorso del Superenalotto: al vincitore, che ha giocato i numeri in una tabaccheria a Mestrino, in provincia di Padova, vanno 93.720.843,46 euro. La vincita di questa sera è stata realizzata con un sistema. Il 6 non usciva dal 27 ottobre scorso, quando in una tabaccheria a Vibo Valentia fu realizzata la vincita record di oltre 163 milioni.

22:20Lotta:Transgender a 1 match da titolo Texas,polemiche in Usa

(ANSA) - CYPRESS (USA), 25 FEB - Ancora polemiche sui transgender nello sport. Dopo il caso della pallavolista Tifany in Italia, tocca ora al 17enne Mack Beggs che in attesa di diventare uomo gareggia e vince nella lotta libera femminile. Ora è a un match (finora ne ha vinti 56) dalla conquista del titolo scolastico regionale del Texas, e non si placano le polemiche sul suo conto. Gli stessi genitori di Beggs, dopo aver ricordato che Mack da tempo assume ormoni per trasformarsi in uomo, hanno fatto presente che vorrebbe competere in campo maschile. Stessa idea da parte di alcune lottatrici che, tramite un gruppo di avvocati, hanno sollevato il caso e chiesto che venisse "ristabilita la parità" spiegando che la quantità di testosterone presente nell'organismo di Beggs lo rende troppo forte per lottare contro le ragazze. Ma la polizia dello stato ha stabilito che fa testo il certificato di nascita e finché non verrà in qualche modo modificato Mack Beggs può competere solo in campo femminile. Inutile dire che le polemiche continuano.

22:15Rugby: 6 Nazioni, vincono Scozia e Irlanda, domani Italia

(ANSA) - DUBLINO, 25 FEB - La Scozia ha battuto il Galles per 29-13 (9-13) in una partita della terza giornata del 6 Nazioni, giocata al Murrayfield di Edimburgo. Per i padroni di casa 19 punti di Russell (5 calci piazzati e 2 trasformazioni) e una meta a testa per Seymour e Visser. Per i gallesi meta di L. Williams e una trasformazione e due calci piazzati di Halfpenny. Nel secondo match di oggi, l'Irlanda ha battuto la Francia per 19-9 (7-6) all'Aviva Stadium di Dublino. Per i verdi meta di Murray, 11 punti di Sexton (una trasformazione, un drop e due calci piazzati) e un calcio piazzato di Jackson. Per i francesi 3 calci piazzati del mediano d'apertura Lopez. Questa la classifica del torneo alla vigilia di Inghilterra-Italia, che si gioca domani a Twickenham: Irlanda 10; Scozia 9; Inghilterra 8; Galles e Francia 5; Italia 0.

22:12Calcio: Gasperini, Atalanta in Champions? possiamo crederci

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - "Con questa vittoria per l'Atlanta nasce un pensiero alla Champions? No, la Champions la lasciamo alla Juve, Roma e Napoli che sono le squadre più accreditate. Però in questo campionato abbiamo passato giornate molte belle e forse questa è la più bella: vincere su questi campi ti autorizza a pensare di arrivare fino in fondo". Dopo aver vinto sul campo del Napoli, Gian Piero Gasperini non nasconde più la voglia d'Europa che conta della sua squadra. "Siamo ancora più convinti di poter lottare fino in fondo per l'Europa - aggiunge il tecnico -, non facciamo proclami, lo dicono i risultati. Se dopo 25 giornate sei quarto in classifica e hai battuto il Napoli al San Paolo sei autorizzato a crederci". Poi una nota sulla partita: "L'espulsione di Kessie? Non penso ci fosse il primo giallo - sottolinea Gasperini -, mi sembra abbastanza evidente. Mi dispiace perché quel rosso ci ha messo in difficoltà, ma devo dire che segnare in dieci al Napoli ha reso ancora più prestigiosa questa vittoria".

22:02Scherma: Cdm sciabola, azzurri fuori a Varsavia, vince Kim

(ANSA) - VARSAVIA, 25 FEB - - L'Italia esce di scena alle porte dei quarti di finale nella gara individuale della tappa di Varsavia del circuito di Coppa del Mondo di sciabola maschile. Luca Curatoli, Diego Occhiuzzi e Luigi Samele sono stati infatti sconfitti negli assalti del tabellone dei 16. Il rammarico più grande è per Samele che, dopo aver superato il francese Patrice per 15-9 e poi aver vinto il derby contro Alberto Pellegrini per 15-14, è stato fermato dalla stoccata decisiva del numero 1 del ranking mondiale, il sudcoreano Kim Jungh-wan, poi vincitore finale della prova. Occhiuzzi è stato invece eliminato dallo statunitense Homer per 15-10 mentre l'altro napoletano Curatoli ha subìto il 15-12 dal bicampione olimpico ungherese Aron Szilagyi, poi battuto in finale 15-11 da Kim.

22:00Calcio: Fiorentina, Gonzalo Rodriguez, noi siamo con Sousa

(ANSA) - FIRENZE, 25 FEB - ''Qui siamo tutti responsabili, non solo l'allenatore. E noi siamo con lui''. Gonzalo Rodríguez ha voluto ribadire il sostegno della squadra a Paulo Sousa finito nel mirino dopo il clamoroso tonfo con il Borussia Moenchenglandbach costato alla Fiorentina l'eliminazione dall'Europa League. Una sconfitta che ha portato tensione in tutto l'ambiente ma non la decisione per adesso di sostituire il tecnico portoghese. Anche perché già incombe un'altra partita, lunedì al Franchi con il Torino. Una partita che il capitano viola, a margine della sua partecipazione insieme a Borja Valero e Chiesa alla Festa per il 126 anni dell'ospedale pediatrico Meyer, ha definito ''la più importante dell'anno per noi. Ci aspetta una squadra tosta ma noi dobbiamo tornare a vincere davanti ai nostri tifosi''.

21:53Montagna: in 250 giù dal ghiacciaio in bicicletta

(ANSA) - AOSTA, 25 FEB - Dieci chilometri di discesa mozzafiato in bicicletta sulle piste da sci, dai 3.500 metri del ghiacciaio del Plateau Rosa fino a Cervinia: sono stati 250 gli appassionati che hanno partecipato al 'Primo raduno snow-bike del Cervino'. Si tratta dell'evento "più alto e con il più lungo tracciato d'Europa" nel suo genere, fanno sapere dalla società che gestisce gli impianti di risalita. Il tracciato è stato disegnato dai maestri di mountain bike di Breuil-Cervinia: dopo la partenza i biker hanno proseguito in direzione Bontadini e da qui verso Plan Maison, prima di arrivare in paese dalla pista 'numero 5' del Cretaz. Con il via fissato nel pomeriggio, i 250 appassionati hanno vissuto il tramonto a oltre 3.000 metri di quota, sfrecciando a bordo di biciclette dotate di gomme di ogni tipo: artigliate, lisce, con battistrada largo o stretto e persino speciali monopattini con grandi ruote.(ANSA).