13:46Calcio: Mihajlovic difende il Toro, “non accetto le offese”

(ANSA) - TORINO, 26 FEB - "Ho letto tante cose brutte, sembra ci siano solo macerie, ma non bisogna esagerare: c'è stata una flessione di risultati, ma non di prestazione e la squadra è in crescita". Sinisa Mihajlovic difende il Torino. "Accetto le critiche, ma non gli insulti a squadra e giocatori - sostiene, alla vigilia della trasferta contro la Fiorentina -. Non accetto che vengano definiti 'mammolette', 'paracarri', 'uomini senza dignità', nessuno può dire che questa squadra non s'impegna, non suda e non lotta. Violenza non è solo alzare le mani, ma anche usare la penna come un manganello". Il posticipo di domani pomeriggio mette di fronte due deluse del campionato, ma Mihajlovic vede il bicchiere mezzo pieno. "Rispetto alla scorsa stagione abbiamo 4 punti in più e sono sicuro che, alla fine, i conti saranno positivi - sostiene il tecnico granata -. Squadra e società sono un corpo unito". L'obiettivo è chiudere la stagione nel modo migliore, a cominciare dalla sfida del Franchi contro una squadra "arrabbiata ma non in crisi".

13:44Francia: Ségolène Royal non si candiderà alle politiche

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - Ségolène Royal, ministro dell'ecologia nel governo di Bernard Cazeneuve, ex candidata all'Eliseo ed ex compagna storica del presidente francese François Hollande, non si presenterà alle prossime elezioni politiche, a giugno. Lo ha annunciato oggi a Parigi la stessa Royal, nel corso di una visita al Salone dell'Agricoltura. La ministra, deputata dal 1988, era stata battuta a sorpresa a La Rochelle da Olivier Falorni alle legislative del 2012. Nei giorni scorsi anche Cazeneuve e il presidente dell'Assemblea Nazionale Claude Bartolone avevano annunciato che non si sarebbero ripresentati. (ANSA).

13:25Corea Nord: ministro Malaysia, Kim morto in 15-20 minuti

(ANSA) - KUALA LUMPUR, 26 FEB - Kim Jong-nam è morto "in 15-20 minuti". Lo ha riferito il ministro della salute della Malaysia, Subramaniam Sathasivam. La dose di agente Vx (gas nervino) che ha ucciso il fratellastro del leader nordcoreano Kim Jong-un, il 13 febbraio all'aeroporto di Kuala Lumpur, era cosa alta che "ha colpito il cuore, i polmoni, ha colpito tutto", e molto rapidamente. Il ministro ha spiegato che bastano solo 10 milligrammi di Vx per essere letale, "quindi presumo che la dose" usata "fosse molto più alta". Kim è svenuto nella clinica dell'aeroporto ed è morto poco dopo in ambulanza, mentre veniva trasferito in ospedale, ha aggiunto il ministro. Intanto la polizia maliana ha completato le verifiche nel terminal dello scalo teatro dell'omicidio senza riscontrare tracce del gas nervino. L'aerea interessata è stata quindi dichiarata "zona sicura".

13:22Russia: rilasciato oppositore Ildar Dadin

(ANSA) - MOSCA, 26 FEB - L'oppositore russo Ildar Dadin è stato rilasciato oggi dopo che la Corte suprema aveva annullato la sua condanna nei giorni scorsi. Uscito dal carcere nella remota regione di Altai, in Siberia, il dissidente di 34 anni ha denunciato di essere stato torturato in prigione. "Continuerò a lottare contro questo regime affinché vengano rispettati i diritti umani come nel mondo civilizzato", ha dichiarato Dadin citato da Novaya Gazeta. Dadin era stato condannato a due anni e mezzo di carcere per aver manifestato violando nel 2015 la controversa "legge anti-proteste".

13:20Calcio: Allegri guarda a martedì, chi si ferma è perduto

(ANSA) - TORINO, 26 FEB - "In questo periodo non possiamo voltarci mai indietro, per vedere quanto di buono abbiamo fatto: guardiamo già a martedì!". Massimiliano Allegri archivia così, su Twitter, la vittoria contro l'Empoli, e la fuga in campionato, per tuffarsi nella Coppa Italia. Martedì allo Stadium arriva il Napoli e "#chisifermaèperduto" è l'hashtag coniato dal tecnico della Juventus. "Continuiamo senza fermarci, partita dopo partita", gli dà ragione Claudio Marchisio su Instagram, dove Dani Alves posta la strana esultanza dopo il 2-0 con l'Empoli di Alex Sandro. "Samba", scrive il brasiliano.

13:07Calcio: Mihajlovic sta con Ranieri, una vergogna l’esonero

(ANSA) - TORINO, 26 FEB - L'esonero di Claudio Ranieri è "una vergogna". Lo sostiene l'allenatore del Torino, Sinisa Mihajlovic. "Purtroppo anche gli inglesi si stanno italianizzando, non c'è riconoscenza nel calcio - aggiunge, nel corso della conferenza stampa di vigilia della trasferta sul campo della Fiorentina -. Claudio lo considero un amico, è un grande allenatore, e dovrebbero farli una statua. Dovrebbero giocare senza tecnico, non è possibile una cosa del genere...".

13:05Calcio: Fiorentina, protesta tifosi contro società e squadra

(ANSA) - FIRENZE, 26 FEB - Circa 500 tifosi viola, per lo più della curva Fiesole, si sono radunati stamattina davanti al Centro sportivo della Fiorentinam per contestare società e squadra dopo la figuraccia rimediata in Europa League contro il Borussia Moenchengladbach. Ci sono stati cori contro i Della Valle, invitati a andarsene, ma anche contro l'allenatore e i giocatori, sollecitati a "lavorare di più". Un gruppetto di sostenitori viola si è soffermato a parlare con Giancarlo Antognoni e il responsabile dell'area tecnica, Pantaleo Corvino, attraverso le cancellate del centro sportivo.