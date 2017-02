Ultima ora

19:59Calcio: Zeman “vittoria Chievo giusta, quanti nostri errori”

(ANSA) - VERONA, 26 FEB - L'allenatore del Pescara Zdenek Zeman commenta con amarezza la sconfitta della sua squadra, dopo che il 5-0 al Genoa aveva illuso i tifosi che l'arrivo del boemo avesse avviato una guarigione miracolosa e la risalita verso una salvezza difficilissima, ma non ancora impossibile: "Non siamo riusciti a fare il nostro calcio, la vittoria del Chievo è meritata". Zeman ammette: "Ora tutto è molto difficile. Non serve un miracolo, serve fare calcio e oggi non ci siamo riusciti. Abbiamo sbagliato tante cose. In campo abbiamo fatto troppo poco. Io credo e sono convinto che riusciremo a giocare un calcio che ci darà soddisfazioni, dobbiamo però cambiare qualcosa. La fase offensiva si fa correndo in avanti e non all'indietro come oggi. C'è tanto da lavorare, io so quello che ci manca: il problema, però, è trasferirlo ai miei giocatori e io ci proverò fino alla fine".

19:51Calcio:Barca espugna Calderon,Messi tiene vive speranze Liga

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - Vittoria nevralgica per il Barcellona al 'Vicente Calderon': l'undici blaugrana al termine di una gara sofferta e combattuta riesce ad avere la meglio sull'Atletico Madrid, alla fine sconfitto 2-1. Decide una rete di Leo Messi quasi allo scadere (87'), riportando i blaugrana, almeno fino a stasera, in testa alla Liga, aspettando di vedere cosa farà la capolista Real Madrid, impegnata sul campo del Villareal (e che deve anche recuperare la partita contro il Celta Vigo). Gara bloccata per un'ora che si sblocca grazie a Rafinha, al posto giusto nel momento giusto, per il momentaneo vantaggio degli ospiti. Vantaggio che dura appena sei minuti, fin quando Diego Godin approfitta di un calcio di punizione di Koke e di testa trasforma sulla destra. Sembra tutto scritto, ma a una manciata di minuti dal termine il 'solito' Messi di rapina ridà grandi speranze di Liga ai catalani che stasera chiederanno al Villareal di bissare l'impresa del Valencia mercoledì scorso.

19:51Iran: ‘Rohani si ricandiderà alle presidenziali’

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - Il presidente iraniano Hassan Rohani ha deciso di "partecipare alle elezioni presidenziale del 19 maggio per un secondo mandato". Lo ha detto il vice presidente per gli affari parlamentari, Hosseinali Amiri, secondo quanto riportano i media locali. "Nelle ultime settimane Rohani ha deciso che parteciperà alle elezioni presidenziali ", ha detto Mr. Amiri, anche se il presidente, eletto nel 2013 con l'appoggio di moderati e riformatori, non ha ancora annunciato ufficialmente la sua candidatura. Secondo la legge iraniana ha tempo fino al 15 aprile farlo, poi il Consiglio dei Guardiani della Costituzione ha altri 10 giorni per decidere se accettare o meno la candidatura.

19:41Sci nordico: Pellegrino, rigenerato dopo l’oro

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - "Sapevo che era una gara in cui potevamo giocarci una medaglia, ma in tecnica classica fatico un po' di più. Dopo la medaglia d'oro non riuscivo a dormire. Poi mi sono rigenerato e penso che ce la siamo giocata bene". Federico Pellegrino non nasconde la gioia per l'argento nel team sprint ai mondiali di Lathi conquistato in coppia con Dietmar Noeckler. "Alla fine eravamo in quattro a giocarci tre medaglie. Le gambe di Norvegia e Finlandia hanno un po' ceduto nel finale. Anche io mi sono dovuto rialzare, ma il russo ormai era andato. In una carriera fortuna e sfortuna si bilanciano: tante volte sono stato sfortunato, oggi un po' di fortuna è toccata anche a me". "Sono davvero molto contento, penso che entrambi abbiamo fatto un'ottima gara - le parole di Nockler -. Cercavamo questo podio con tutte le nostre forze. E ora l'obiettivo va alla gara dell'anno prossimo alle Olimpiadi".

19:36Calcio: Di Francesco, troppi episodi sfavorevoli

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - "Ci sono stati troppi episodi sfavorevoli e magari viene meno considerata la grandissima prestazione della mia squadra dal punto di vista del gioco e della manovra. Magari su quattro rigori potevano darcene uno, sul loro rigore dovevano darci una punizione a noi". Eusebio Di Francesco fatica a digerire il modo in cui è maturata la sconfitta casalinga del suo Sassuolo contro il Milan. "E' inutile parlarne perché bisogna essere competenti per fare un determinato lavoro e se io lo faccio male mi mandano a casa - prosegue il tecnico - C'era anche una mano di Sosa in area che non so come è stata interpretata, ci sono delle regole che non si capisce come vengono interpretate. Montella ha detto di essere in credito con gli arbitri prima di questa gara? Io ho stemperato i toni prima di questo match. Purtroppo noi non siamo il Milan, se dovessi recriminare io quest'anno starei sempre a piangere".

19:35Rugby: Sei Nazioni, Inghilterra-Italia 36-15

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - L'Italia perde come da pronostico a Twickhenham nella terza partita del Sei Nazioni 2017, ma la sconfitta per 36-15 subita dall'Inghilterra ha un sapore diverso rispetto alle due precedenti all'Olimpico con Galles e Irlanda. Gli azzurri nel primo tempo hanno quasi annullato la squadra di casa, chiudendo addirittura in vantaggio per 10-5 grazie ad una mete di Venditti trasformata da Allan e da un drop dell'apertura. Nella ripresa, gli inglesi hanno preso il sopravvento e l'Italia ha incassato cinque mete contro una sola realizzata da Campagnaro.

19:31Papa: studio viaggio in Sud Sudan con anglicani

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - "Sto studiando, i miei collaboratori stanno studiando la possibilità di un viaggio in Sud Sudan, ma perché? Perché sono venuti i vescovi anglicano, presbiteriano e cattolico a dirmi 'per favore Santo Padre venga in Sud Sudan magari una sola giornata ma non venga da solo venga con il primate anglicano Justin Welby'. Dalla loro chiesa giovane è venuta questa cosa, e stiamo pensando: là la situazione è molto brutta, ma vogliono la pace, insieme lavoriamo per la pace". Lo ha detto il Papa nella sua visita alla parrocchia anglicana di All Saints, a Roma, rispondendo ad una domanda sulla creatività delle chiese giovani. L'incontro, il primo di un pontefice, si è svolto in un clima fraterno: l'ecumenismo, ha detto Papa Francesco, non si fa in laboratorio, ma in cammino.