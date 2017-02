Ultima ora

21:27Calcio: Gabbiadini non basta, lo United conquista la FA Cup

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - Un grande Manolo Gabbiadini non basta al Southampton: la FA Cup finisce nella bacheca del Manchester United che a Wembley si impone 3-2 sul Southampton al termine di una partita vibrante e spettacolare. Josè Mourinho, al suo 2/o successo sulla panchina dei Red Devils dopo la Community Shield, deve ringraziare soprattutto Zlatan Ibrahimovic, autore di una doppietta ma soprattutto match winner a 3' dal termine. Lo svedese apre e chiude i giochi ma in mezzo c'è stato tanto calcio, tanti gol e grande spettacolo per gli 85mila di Wembley. Una partita che si era incanalata sui binari giusti per lo United, avanti 2-0 dopo 38' ma che un grandissimo Gabbiadini ha avuto il merito di riaprire, grazie alla sua doppietta a cavallo del primo e secondo tempo. Dopo un paolo per i Saints e una grande occasione per Lingard sembra tutto pronto per l'overtime ma ancora una volta ci pensa Ibra a mettere tutti d'accordo con uno stacco imperioso che decide la sfida e la coppa.

21:08Mo: Anp, frizioni Hamdallah-Hamas su elezioni locali

(ANSAmed) - TEL AVIV/GAZA, 26 FEB - Il primo ministro palestinese Rami Hamdallah ha avvertito oggi che se Hamas non consentirà lo svolgimento delle prossime elezioni locali a Gaza nel tempo prefissato, il governo si vedra' a costretto a tenerle solo in Cisgiordania. Lo riferisce la agenzia di stampa ufficiale palestinese Wafa, secondo cui in quel caso le elezioni locali a Gaza si svolgeranno in una data successiva, ossia dopo maggio. Hamdallah ha detto che il presidente Abu Mazen ha concesso a Hamas una settimana per raggiungere una intesa, e che la scadenza di quella offerta avverra' domani. Dopo di che il governo Anp sara' obbligato a tornare ad esaminare la questione. Da Gaza un esponente di Hamas, Fawzi Barhoum, ha lamentato in passato che la sua organizzazione non e' stata consultata preventivamente da Ramallah sulle modalita' del voto; da qui, ha aggiunto, l'origine dei dissensi.

21:05Calcio: Inter-Roma, tensione fra tifosi a San Siro

(ANSA) - MILANO, 26 FEB - Tensione fuori da San Siro tra la tifoseria dell'Inter e quella della Roma, un'ora e mezzo prima del fischio d'inizio della partita. Cori, lancio di numerosi lacrimogeni e petardi all'altezza della Curva Sud. I disordini sono durati qualche minuto e hanno coinvolto una cinquantina di ultras dell'Inter che hanno cercato lo scontro con alcuni tifosi della Roma poco fuori lo stadio. La massiccia presenza delle forze dell'ordine ha comunque permesso l'immediato ritorno alla normalita'.

21:03Le Pen, “ripristineremo i confini nazionali”

(ANSA) - PARIGI, 26 FEB - "Riporteremo i clandestini al di là di una frontiera che esiste veramente": lo ha detto Marine Le Pen nel suo comizio a Nantes, nella Francia occidentale. "Ripristineremo le frontiere nazionali!" ha sottolineato Le Pen, aggiungendo che "i francesi non ne possono più dell'immigrazione di massa, legale e illegale, incontrollata, sotto tutti i governi".

21:01Trump: padre Navy Seal ucciso in raid ha rifiutato incontro

(ANSA) - WASHINGTON, 26 FEB - Un'indagine sulla morte del figlio, un Navy Seal morto in un raid anti-terrorismo in Yemen lo scorso 27 gennaio: lo chiede Bill Owens in una intervista al Miami Herald, in cui rivela che quando è arrivata la salma del suo Ryan alla base di Dover si è rifiutato di incontrare il presidente Donald Trump, arrivato da Washington per onorare la vittima. ''Voglio un'indagine, il governo deve un'inchiesta a mio figlio'', ha sostenuto, spiegando di aver evitato Trump perche' la famiglia aveva chiesto una cerimonia privata. Ryan Owens, 36 anni, sposato e padre di tre figli, e' stato l'unica vittima americana di un raid che ha ucciso anche 14 militanti e 16 civili e che Trump ha definito un successo.

20:59Ct inglese attacca gli Azzurri “non giocano a rugby”

(ANSA) - TWICKENHAM (LONDRA), 26 FEB - Veleno nella coda di Inghilterra-Italia al Sei Nazioni. "Per un tempo l'Italia non ha giocato a rugby, credo che sarebbe stato giusto restituire il costo del biglietto perche' chi era venuto allo stadio voleva veder giocare..." il duro attacco di Eddie Jones, ct dell'Inghilterra, nonostante la vittoria. Il riferimento era alla tattica difensiva studiata dallo staff azzurro. "Credo che la nostra gara meriti rispetto, non mi basta aver messo in difficoltà l'Inghilterra per un tempo", replica il tecnico dell'Italia, Conor O'Shea.

20:50Afghanistan: ucciso ‘governatore ombra’ talebano in Kunduz

(ANSA) - KABUL, 26 FEB - Il potente 'governatore ombra' dei talebani della provincia di Kunduz (Afghanistan settentrionale), Mullah Sallam, è stato ucciso oggi nell'attacco di un drone operato dagli Usa. Lo ha reso noto un alto ufficiale della polizia afghana. In una conferenza stampa il generale Sher Aziz Kamawal, comandante della regione nord-orientale, ha indicato che le sue fonti nel distretto di Dasht Arch hanno confermato senza ombra di dubbio che i razzi sparati dal velivolo senza pilota hanno ucciso proprio il leader talebano più temuto di Kunduz. Nell'attacco, ha infine detto, "sono morti il Mullah Sallam, suo fratello e otto altri talebani". il 'governatore ombra' dell'Emirato islamico dell'Afghanistan era in carica da alcuni anni e sotto la sua guida per due volte gli insorti sono riusciti ad entrare nel capoluogo, Kunduz City.