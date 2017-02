Ultima ora

12:54Calco: Ancelotti, festa per le prime mille panchine

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - "La chiave della mia carriera e' legata alla prima finale di Coppa Campioni a Manchester contro la Juventus (nel 2003, ndr). Come dicono a Roma 'lì abbiamo svoltato', fino a quel momento avevo conquistato secondi posti, quella è stata la prima grande vittoria". Così Carlo Ancelotti a "Radio Anch'io sport" il giorno dopo la festa per le 1000 panchine che sono coincise con l'8-0 all'Amburgo in campionato. "Avevo detto ai giocatori 'voglio un bel regalo' e me l'hanno fatto, hanno giocato veramente bene. La stagione è impegnativa ora siamo nel periodo finale. l asquadra sta bene, non ci sono stati infortuni, abbiamo buoni ritmi. Non avere infortuni è importante. La mia filosofia di gioco pè sempre la stessa, poi la adatto secondo le caratteristiche dei giocatori, mi facio venire idee nuove su come mettere la squadra in campo. devo costruire qualcosa dove i giocatori siano comodi e contenti di giocare. Sennò se li forzi, diventa difficile ottenere risultati".

12:43Indonesia: ucciso sospetto militante islamico

(ANSA) - BANGKOK, 27 FEB - Un sospetto militante islamico è stato ucciso oggi dalla polizia indonesiana nella città di Bandung, dopo un inseguimento originato dall'esplosione in un'area deserta di un ordigno trasportato dall'uomo. Lo ha riferito il capo della polizia nazionale, Tito Karnavian. Secondo la polizia, l'uomo ucciso apparteneva al gruppo Jemaah Ansharut Daulah, considerato un'organizzazione terroristica dagli Stati Uniti per i suoi legami con un famoso militante indonesiano andato a combattere con l'Isis in Siria. Il sospetto militante è stato ucciso al termine di un prolungato scontro a fuoco dopo che si era asserragliato in un edificio pubblico, al quale aveva appiccato il fuoco durante la fuga. Negli ultimi quindici anni, dopo l'attentato che nell'ottobre 2002 colpì Bali causando 202 morti, l'Indonesia ha lanciato massicce operazioni anti-terrorismo in seguito all'emergere di una minaccia interna. Una rete di militanti affiliata ad Al Qaeda è stata indebolita negli anni, ma di recente sono emersi contatti tra nuovi gruppi indonesiani e lo Stato Islamico, ansioso di stabilire una presenza nella regione. Di pari passo, nel Paese dove tradizionalmente gli oltre 200 milioni di musulmani seguono un Islam moderato, i fondamentalisti islamici hanno assunto una maggiore influenza, che permette loro di influenzare il dibattito politico e su questioni sociali ben oltre il loro reale peso elettorale.(ANSA).

12:40Furbetti cartellino: sit-in al Loreto Mare, ‘licenziateli’

(ANSA) - NAPOLI, 27 FEB - Sit in davanti al Loreto Mare, ospedale dove sono indagate per assenteismo 94 persone. In piazza gli aderenti al Movimento infermieri campani e professioni sanitarie, che chiedono l'allontamento dei dipendenti infedeli. "Siamo vincitori di concorso fuori regione - dice una delle manifestanti - lavoriamo in altre città, siamo precari mentre qui i colleghi che hanno un lavoro sono assenteisti. Perché non si fanno scorrere le graduatorie di mobilità, dando il posto a noi?". Chiede esplicitamente il licenziamento delle persone indagate il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Borrelli: "A casa chi ha sbagliato e nessun passo indietro. La magistratura sia implacabile nei loro confronti". Il Codacons, intanto, si è costituito parte lesa: l'avvocato Giuseppe Ursini spiega che "ritardi e assenze hanno arrecato un danno ai cittadini e alla loro salute".

12:40Calcio: Zhang Jindong tornato in Cina dopo gara con Roma

(ANSA) - MILANO, 27 FEB - Il proprietario dell'Inter Zhang Jindong ha lasciato l'Italia subito dopo la sconfitta di ieri sera contro la Roma ed è tornato a Nanchino, in Cina. Il presidente nerazzurro Erick Thohir, anche lui presente allo stadio ieri sera, resterà a Milano fino a mercoledì.

12:38Calcio: Ancelotti, non mi sento un cervello in fuga

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - "Non mi sento un cervello in fuga": il tecnico italiano del Bayern Monaco, Carlo Ancelotti, risponde così a una domanda nel corso di 'Radio anch'io sport'. Ancelotti che da anni vive all'estero allenando grandi club è rimasto legato all'Italia e al 'suo' Milan alle prese con il closing del contratto per il passaggio di mano del club. "C'è dispiacere di da un lato -dice Ancelotti- di vedere il club senza il presidente Berlusconi che ne è stato l'anima, e anche con curiosità per questi nuovi proprietari che dovranno fare investimenti per portare la squadra a alti livelli". (ANSA).

12:27Stadio Roma: Ancelotti, buona notizia per il calcio italiano

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - L'ok comunale allo costruzione dello stadio della Roma "è una buona notizia non solo per il club giallorosso ma per tutto il calcio italiano". Parola di Carlo Ancelotti intervenuto a 'Radio anch'io sport'. "Questa decisione apre uno spiraglio per rinnovare gli stadi italiani. la differenza fra le squadre italiane e quelle all'estero non è tanto nelle qualità tecniche e tattiche, perchè in queste è molto rispettata. La differenza -secondo il tecnico del Bayern Monaco- la fanno gli stadi. Nella maggior parte dei Paesi europei sono stati rinnovati, e questo ha aumentato l'introito economico". (ANSA).

12:27Filippine: Abu Sayyaf decapita ostaggio tedesco,online video

(ANSA) - BERLINO, 27 FEB - Il gruppo Abu Sayyaf ha pubblicato il video dell'uccisione dell'ostaggio tedesco Jurgen Kantner, il 70enne rapito a novembre nelle Filippine. La sua compagna era già stata uccisa. Lo scrive il Site, il sito di monitoraggio dell'estremismo islamico sul web. Abu Sayyaf è affiliato all'Isis.