16:48Calcio: serie A, Fiorentina-Cagliari cambia orario

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - Fiorentina-Cagliari, match valido per la 9/a giornata di ritorno del campionato di Serie A, si giocherà domenica 12 marzo alle ore 15, anzichè alle 20.45 come inizialmente previsto. Lo comunica la Lega di Serie A.

16:40C.destra: Berlusconi, se non potrò correre dico Zaia

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - "Se Berlusconi non potrà tornare in campo, il centrodestra dovrà trovare qualcuno al suo interno. Il Governatore del Veneto Luca Zaia si sta comportando molto bene. Dico Zaia o qualcun altro in grado di emergere e convincere tutti". Lo ha dichiarato il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi stamane nel corso della trasmissione Notizie Oggi in onda su Canale Italia.

16:39Calcio: Aic, solidarietà a giocatori Matera

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - L'Aic (l'associazione italiana calciatori) esprime "totale solidarietà ai calciatori Marino Bifulco e Mirko Carretta del Matera, vittime di una vile aggressione, da parte di un gruppo di 'tifosi', dopo la sconfitta subìta con il Siracusa. Un atto gravissimo - scrive il sindacato guidato da Damiano Tommasi - che, purtroppo, si va ad aggiungere alla lunga lista di casi di intimidazioni e violenza nei confronti di tesserati evidenziata nel rapporto "Calciatori sotto tiro" redatto annualmente dall'Associazione". "Tutto il movimento calcistico si deve sentire colpito da questa pessima e intollerabile abitudine - ha commentato Tommasi - Poche settimane fa il presidente Sebastiani e ora i calciatori. Il risultato sportivo non deve in nessun modo giustificare minacce, violenze e intimidazioni. Nessuno si deve sentire escluso da questa battaglia culturale che ogni appassionato e addetto ai lavori deve condividere. Non è normale e non dobbiamo aspettare i tragici eventi per dire basta non solo a parole".

16:27Calcio: Figc, Abodi fiducioso ‘posso vincere’

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - "Il pronostico si sta evolvendo di giorno in giorno. Sono fiducioso e sereno, ci sono tutte le possibilità di vincere nonostante i sondaggi". Così il candidato alla presidenza della Federcalcio Andrea Abodi, ospite di un videoforum su Repubblica Tv, a pochi giorni dal voto in assemblea (6/3). "Io ho ufficializzato la mia candidatura da pochi giorni ed era una candidatura che non si aspettava nessuno e che non mi aspettavo nemmeno io - spiega Abodi - perché è nata su presupposti che si sono manifestati in questi due anni e mezzo e che sono esplosi a novembre-dicembre. Ho il massimo rispetto nei confronti di Carlo Tavecchio, con il quale ho lavorato lealmente per due anni e mezzo, ma penso che il calcio abbia bisogno di un salto di qualità e di un cambiamento con delle motivazioni: è la cosa più importante che cercherò di spiegare alla gente e a chi voterà. Io ho parlato di una Figc più libera e trasparante e moderna ma quel 'più' è esemplificativo perché penso che la trasparenza non sia mai abbastanza".

16:11Siria: media, ucciso da drone leader Al Qaida

(ANSAmed) - BEIRUT, 27 FEB - Un leader di primo piano di Al Qaida, genero di Osama bin Laden, è stato ucciso in un attacco di un drone americano nel nord-ovest della Siria. Lo riferiscono fonti jihadiste citate oggi dal sito del Guardian. Il leader ucciso, Abu al Khayr al Masri, viaggiava su un'auto che è stata centrata da un missile lanciato dal drone. Non vi sono per ora conferme da parte statunitense.

16:10Tennis: classifica Atp, Lorenzi sale al n.38

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - Paolo Lorenzi si conferma numero uno del tennis italiano nella classifica Atp di questa settimana: il 35enne senese risale di un paio di gradini, al 38/o posto, e precede Fabio Fognini, che a sua volta guadagna tre posizioni ed è al numero 42. Alle loro spalle lieve passo indietro per Andreas Seppi, ora 73/o. Saldo al comando della classifica lo scozzese Andy Murray, alla 17/a settimana in vetta al ranking, ora con un vantaggio di 1805 punti sul serbo Novak Djokovic. Sul terzo gradino del podio Stan Wawrinka, avvicinato però dal canadese Milos Raonic, adesso a soli 115 punti dallo svizzero. Il francese Jo-Wilfried Tsonga guadagna quattro posizioni grazie alla vittoria del torneo di Marsiglia e si porta al numero 7. Scivolano quindi di una posizione il croato Marin Cilic, l'austriaco Dominic Thiem e lo svizzero Roger Federer.

16:09Calcio: Gabbiadini star, tifosi Napoli divisi

(ANSA) - NAPOLI, 27 FEB - In attesa del ritorno al gol delle punte dopo il digiuno contro l'Atalanta, i tifosi del Napoli si dividono su Manolo Gabbiadini. La doppietta di ieri al Manchester United nella finale di Coppa di Lega inglese ha riaperto il dibattito in città e sui social network sulla sua cessione, tra chi si schiera con Sarri nel non vederlo adatto al Napoli e chi lo rimpiange già. "Pavoletti e la cessione di Gabbiadini oltre al mancato utilizzo di Rog queste sono le colpe di Sarri per Adl. Ma le sue colpe? Higuain...", scrive un tifoso su Twitter, riportando la discussione sul dualismo tra il tecnico e il presidente. C'è chi fa notare anche la differenza di rendimento tra l'attaccante bergamasco e Pavoletti, preso dal Napoli a gennaio per sostituirlo: "Pavoletti 0 gol in 195' col Napoli, Gabbiadini 5 gol in 246' col Southampton, 1 gol ogni 49'", si legge in un altro tweet. Alla fine Elena mette d'accordo tutti, in dialetto napoletano: "Gabbiadini non era più cosa, stava male lui e noi a vederlo in campo".