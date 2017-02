Ultima ora

20:14Calcio: Palermo, Zamparini si è dimesso

(ANSA) - PALERMO, 27 FEB - Il presidente del Palermo Maurizio Zamparini si è dimesso. "Entro quindici giorni - l'annuncio - verrà nominato il nuovo presidente, membro e rappresentante di un fondo anglo-americano, che si è contrattualmente impegnato ad investire nei progetti del gruppo Zamparini con priorità negli investimenti del Palermo calcio e negli impianti sportivi da realizzare (stadio e centro sportivo). Obiettivo degli investitori sarà riportare il club nella posizione che la città merita, quella europea, con un programma di 3-5 anni".

20:11Calcio: morto Fiore, ex presidente Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 27 FEB - È morto all'età di 93 anni Roberto Fiore, ex presidente del Napoli dal 1964 al 1967. Fiore è ricordato dai tifosi come presidente del Napoli di Omar Sivori e José Altafini, che lui portò a Napoli suscitando l'entusiasmo del San Paolo che, sotto la sua presidenza, raggiunse la cifra di 69.000 abbonati, record mai più battuto. Dopo l'esperienza con il Napoli, Fiore, nativo di Portici, fu anche direttore sportivo della Lazio e poi, negli anni Ottanta e Novanta, prima presidente dell'Ischia e poi della Juve Stabia.

20:08Resti donne in villa: celebrato funerale a 5 anni scoperta

(ANSA) - CATANZARO, 27 FEB - YVH - Hanno finalmente ricevuto degna sepoltura i resti di Elisabetta Grande e sua figlia Maria Belmonte i cui cadaveri vennero ritrovati il 13 novembre del 2012 in una intercapedine della casa di Castelvolturno (Caserta) dopo che erano scomparse nell'aprile nel 2004. Per la loro morte era stato indagato il marito e padre Domenico Belmonte, morto nel gennaio scorso. I resti delle donne sono rimasti sino ad oggi nell'istituto di medicina legale di Bari. Oggi, dopo la cerimonia funebre nella chiesa dell'Immacolata sono stati tumulati in una cappella del cimitero di Catanzaro, loro città di origine, "con la consolazione - ha detto padre Nicola Coppolletta durante la messa - che potranno finalmente riposare assieme alle persone che le hanno amate in vita". "Resterà un mistero su come siano morte - ha aggiunto il rettore della basilica - di sicuro hanno sofferto pene indicibili, mi inchino davanti ai loro resti invocando per loro pace eterna". (ANSA).

20:01F.1: test Barcellona, Hamilton il più veloce

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - La Mercedes chiude al comando la prima giornata di test invernali di F1 di Barcellona. Dietro ai campioni del mondo (1'21"765 il miglior tempo della monoposto tedesca con gomme soft), che hanno visto alternarsi alla guida della W08 Valtteri Bottas al mattino e Lewis Hamilton - autore della miglior prestazione - il pomeriggio, la Ferrari guidata da Sebastian Vettel: la nuova SF70H ha fermato il cronometro sull'1'21"878 (con il primato di 128 giri all'attivo per il pilota tedesco), vicinissima alla Stella d'Argento nonostante montasse le più dure e quindi più lente gomme medie. Buon terzo tempo per la Williams di Felipe Massa in 1'22"076 che come la Mercedes ha firmato il suo miglior tempo con pneumatici morbidi. Sesto Bottas (1'23"169), preceduto dalla Haas di Kevin Magnussen (1'22"894) e dalla Red Bull di Daniel Ricciardo (1'22"926).

19:57Bertinotti, scissione Pd? No solo una separazione

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - "La scissione del Pd? Non è una scissione, ma molto più banalmente una separazione, quando c'è una vera scissione è una tragedia per chi la vive". Così l'ex segretario di Rifondazione Comunista Fausto Bertinotti, oggi ospite del programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora. Perché quella di Bersani e Speranza non sarebbe una scissione? "La scissione è quella lacrime e sangue, la scissione è dolore, è un lutto, come lo scioglimento del partito comunista. La vera scissione è una tragedia". E in questa occasione non ha visto nulla di simile? "Non ho visto un accidente di niente - ha detto a Rai Radio1 -, altro che dolore e rabbia. Dove le avete viste?". Ha seguito l'ultima direzione Pd che ha sancito queste divisioni? "Sì, ho seguito la maratona di Mentana, dove ad un certo punto ho visto intervenire un signore molto autorevole". Si riferisce a Veltroni? "Ho detto molto autorevole..."

19:56Mafia: proposta legge, a testimoni giustizia beni confiscati

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - Riconoscere piena dignità ai testimoni di giustizia, prevedere la possibilità che vengano loro assegnati in uso beni confiscati e un indennizzo forfettario per i danni psicologici o biologici derivanti dalla testimonianza resa. Sono alcuni degli obiettivi della proposta di legge 3500, a prima firma della presidente della Commissione parlamentare antimafia Rosy Bindi, di cui oggi è iniziata la discussione generale alla Camera. I testimoni di giustizia sono coloro che, denunciando ciò che hanno subito o ciò che ha visto, si mettono in una condizione di pericolo talmente concreto, grave e attuale da rendere inadeguate le misure di protezione ordinarie. L'Associazione Nazionale Testimoni di Giustizia e il suo presidente Ignazio Cutrò esprimono "vivo apprezzamento" per il testo e si augurano una veloce approvazione.

19:48Calcio: disturbi metabolici, stop per Goetze

(ANSA) - DORTMUND (GERMANIA), 27 FEB - Mario Goetze, eroe dell'ultima finale mondiale, dovrà rimanere fermo a tempo indeterminato per "disturbi metabolici". Lo ha fatto sapere il Borussia Dortmund, dove Goetze è tornato l'estate scorsa dopo l'esperienza al Bayern, dopo che il giocatore é stato sottoposto a una serie di accertamenti medici resisi necessari per capire la causa dei suoi ricorrenti problemi muscolari. "Ora è assolutamente necessario - ha precisato il Borussia - che si astenga dall'allenarsi per tutto il tempo che ci vorrà". Tutto ciò dopo che Goetze finora non aveva dato alla squadra il contributo sperato: dall'inizio del campionato ha messo insieme 11 presenze, di cui soltanto 4 dall'inizio. Per l'ultima volta ha giocato il 31 gennaio scorso contro il Magonza, quando è stato sostituito dopo poco più di un'ora di gioco. Il ds del Borussia Michael Zorc ha detto di essere "soddisfatto perchè almeno siamo riusciti a capire la causa di questi infortuni così frequenti. Ora Mario avrà il nostro totale supporto".