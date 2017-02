Ultima ora

23:10Terrorismo: aveva ‘passaporto Isis’ su cellulare, assolto

(ANSA) - CATANIA, 27 FEB - E' stato assolto con la formula perché il fatto non sussiste il siriano di 22 anni, Mourad El Ghazzaoui, imputato a Catania per partecipazione e associazione per delinquere con finalità di terrorismo anche internazionale. La sentenza è stata emessa questa sera dal Gup Giancarlo Cascino per "insufficienza e/o contradditorietà della prova" a conclusione del processo col rito abbreviato. L'imputato, difeso dall'avvocato Luca Ruaro, sbarcato il 4 dicembre 2014 a Pozzallo (Ragusa), era accusato di avere collegamenti con cellule della jihad. Per questo era stata chiesta la sua condanna a quattro anni di reclusione. Secondo la Procura, l'imputato faceva parte di un gruppo armato affiliato all'Isis di matrice integralista islamica. Il suo legale ha sostenuto, invece, che sia partito dalla Siria per raggiungere dei familiari in Germania da anni e che un presunto 'passaporto dell'Isis' trovato in uno dei sette cellulari che gli erano stati sequestrati era un falso. Detenuto a Sassari l'uomo sarà scarcerato.(ANSA).

22:38Turchia: convalidato arresto corrispondente Die Welt

(ANSAmed) - ISTANBUL, 27 FEB - Un giudice di Istanbul ha convalidato l'arresto del giornalista turco-tedesco Deniz Yucel, corrispondente in Turchia del giornale tedesco Die Welt, che era in stato di fermo dal 14 febbraio scorso. Lo riferiscono media locali. Yucel è accusato di "propaganda terroristica" e "istigazione all'odio" nell'ambito di un'inchiesta sul collettivo di hacker turchi RedHack, che diffusero alcune email di Berat Albayrak, ministro dell'Energia e genero del presidente Recep Tayyip Erdogan, su cui il giornalista ha scritto alcuni articoli.

21:57Calcio: Pozzo, sì alla moviola

(ANSA) - UDINE, 27 FEB - "Spero che la moviola sia messa in pratica e termini questa tortura": lo ha detto a Udinese Tv il patron dell'Udinese, Gianpaolo Pozzo, commentando la decisione dell'arbitro di concedere un rigore alla Lazio nella partita di ieri contro i friulani. "Per me - ha aggiunto - è illogico che il calcio non si avvalga della tecnologia, è un mezzo semplice per aiutare l'arbitro nei momenti cruciali come nel caso di un rigore che ha un significato determinante, può compromettere una partita. Credo che anche gli arbitri vogliano togliersi di dosso la responsabilità dell'errore umano", ha aggiunto Pozzo esprimendo "a titolo personale e da primo tifoso dell'Udinese. Sia l'arbitro che l'addizionale hanno responsabilità, ma non mi è piaciuta in generale la direzione troppo casalinga. In occasione del rigore l'arbitro è a due passi e l'addizionale è di fronte: non trovo giustificazione. O dobbiamo dire che è incapace o, ancora peggio, disonesto. Per me non dovrebbero arbitrare più".

21:42Calcio: Lazio, un anno di Daspo a Tounkara

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - Un anno di Daspo per Mamadou Tounkara. È quanto è stato comminato al calciatore della Lazio reo di aver sferrato un pugno a un tifoso in tribuna Monte Mario dopo che quest'ultimo aveva insultato il compagno e capitano, Lucas Biglia, al termine della gara con il Chievo di un mese fa. Ad intervenire era stata la Digos che ha fermato i due per accertamenti. Lo stesso trattamento sarebbe stato inflitto anche al tifoso biancoceleste.

21:23Etna: eruzione da ‘sella’ del cratere di Sud-Est

(ANSA) - CATANIA, 27 FEB - Torna a farsi vedere e sentire l'Etna con una nuova fase eruttiva caratterizzata da fontane di lava, esplosioni e l'emissione di una piccola colata. Il braccio emerge dalla 'bocca' che si è formata sulla 'sella' che unisce il vecchio e il nuovo cratere di Sud-Est. I fenomeni sono al momento concentrati nella zona sommitale del vulcano attivo più alto d'Europa, e non costituiscono un pericolo né per le cose né per le persone, ma lo spettacolo è visibile da Catania e Taormina. L'ampiezza del tremore interno ai condotti magmatici, secondo i rilievi dell'Ingv, è in continuo aumento, segnale che il sistema sta rilasciando un notevole grado di energia. L'aeroporto internazionale di Catania non è interessato dall'attività in corso ed è pienamente operativo: è stato emesso un avviso aereo (Vona) arancione che lascia aperti gli spazi aerei. (ANSA).

21:15Calcio: rissa su spalti, condanna Lega Dilettanti

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - "La violenza è inaccettabile e vergognosa sempre e comunque, dentro e fuori dal campo. La Lega Nazionale Dilettanti fa molto per favorire la cultura del Fair Play sui campi dilettantistici ma evidentemente il problema è ancora presente sugli spalti": così il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia, sugli incidenti di ieri durante Bosaro-Junior Anguillara (II categoria veneta). "Ciò che è accaduto sulla tribuna di Bosaro - dice Sibilia - allontana la gente dal calcio, quel calcio a cui s'ispira la Lega Nazionale Dilettanti fatto di lealtà e correttezza. Confido nella giustizia sportiva ed ordinaria che faranno il loro corso. Chi ha sbagliato è giusto che paghi". Ieri, durante Bosaro-Junior Anguillara l'arbitro è stato costretto a fischiare la fine della gara al 23' st perché era scoppiata una rissa sugli spalti. Un giocatore dell'Anguillara è stato colpito da un pugno e la madre di quest'ultimo travolta da due tifosi durante una colluttazione. Entrambi sono stati ricoverati in ospedale.

21:10Bersani a Modena, il regista della scissione è Renzi

(ANSA) - MODENA, 27 FEB - "Renzi adesso ricerca il regista, ma non sia così umile: il regista è lui, ha fatto tutto lui, la disgregazione di questo partito ha un regista, e questo regista si chiama Renzi". Lo ha detto Pierluigi Bersani a Modena, alla prima uscita iniziativa organizzata dal Movimento dei Democratici e progressisti dopo l'uscita dal Pd. "I tempi stringono, dopo averle provate tutte siamo usciti dal Pd. Perché, con Renzi, stiamo andando contro il muro, prima paese, poi partito, poi i destini individuali", ha detto ancora l'ex segretario Dem, parlando di fronte alla sala gremita della Polisportiva Modena Est. Si tratta di un'iniziativa organizzata, da tempo, dalla fondazione Nens. Diventata, poi in corsa, iniziativa dei Democratici e Progressisti. (ANSA).