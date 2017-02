Ultima ora

12:54Vitalizi: M5S consegna a Grasso delibera su pensioni

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Il questore Laura Bottici e la portavoce del Movimento 5 Stelle Elena Montevecchi sono ora dal presidente di Palazzo Madama Pietro Grasso per consegnargli la delibera che loro vorrebbero vedere approvata dall'Ufficio di presidenza per modificare i criteri relativi alle pensioni dei parlamentari. Gli esponenti del M5S vorrebbero infatti che le pensioni di deputati e senatori fossero identiche a quelle "della gente comune", come ribadito anche nei giorni scorsi da Luigi Di Maio. La proposta era stata presentata ieri in una conferenza stampa alla Camera.

12:52Ambasciata Germania studia premio ‘Fabrizia Di Lorenzo’

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - "C'è molta attenzione, dolore e partecipazione dell'Ambasciata tedesca in Italia sul caso" di Fabrizia Di Lorenzo, la giovane italiana che ha perso la vita nel tragico attentato al mercatino di Natale di Berlino, prima di Natale. E la sede diplomatica, insieme ad un gruppo di genitori di ragazzi italiani che vivono in Germania, sta in questi giorni mettendo a punto un progetto per assegnare un premio alla memoria della ragazza che sarà consegnato in una cerimonia ad una anno dalla strage. A riferirlo è la giornalista Maria Latella, che partecipa all'iniziativa come mamma di una ragazza che lavora a Berlino e che racconta il progetto.

12:51Salvini, con Cav si può recuperare, ma Lega sceglie da sola

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Berlusconi "indica dei leghisti come candidati premier, io sono felice di questo. Abbiamo due grandi governatori come Zaia e Maroni, abbiamo trecento sindaci, uno più bravo dell'altro. Se Berlusconi vede la Lega come la forza che dovrà guidare la squadra tanto meglio, poi i candidati della Lega se li sceglie la Lega". Lo ha affermato il leader della Lega Matteo Salvini ai microfoni di Radio Cusano Campus aggiungendo che "il rapporto tra me e Berlusconi è recuperabile, ma bisogna avere il coraggio di dire agli italiani la verità". "Voglio solo dire a Berlusconi - ha sottolineato - che sui programmi non è possibile fare un accordo un tanto al chilo, tanto per farlo. Le coalizioni fatte solo per vincere che poi si sciolgono il giorno dopo non mi interessano più". Successivamente, intervenendo a Tgcom, Salvini ha ulteriormente precisato il ruolo della Lega nel Centrodestra spiegando che alla fine "il possibile candidato premier sono io".

12:49Gb: capo polizia shock, ‘non incarcerare tutti i pedofili’

(ANSA) - LONDRA, 28 FEB - Non bisogna condannare al carcere tutti i pedofili, perchè ne esistono alcuni "a basso rischio". Lo ha detto Simon Bailey, comandante della polizia inglese per la tutela dei minori, secondo cui quanti si "limitano" a guardare immagini indecenti devono essere sottoposti a programmi di riabilitazione. Bailey, che guida la controversa Operation Hydrant sugli abusi sessuali ai minori cosiddetti "storici", è consapevole del fatto che le sue parole sono destinate a scatenare una polemica. Polemica che comunque già c'è, visti i ritardi con cui si è arrivati ad una inchiesta pubblica per fare luce su decenni di attività vera o presunta da parte di pedofili 'vip'. Non solo, sempre secondo il comandante, la polizia ha raggiunto il "punto di saturazione" con le migliaia di denunce arrivate negli ultimi tempi da parte di chi ha subito gli abusi. Critica la reazione dei gruppi a difesa dei minori, secondo cui così si dà una sorta di nulla osta ai pedofili.

12:48Sciarpa in ingranaggio,muore titolare mulino nel Palermitano

(ANSA) - PALERMO, 28 FEB - Un uomo di 74 anni, Rosario Biundo, titolare dell'omonimo mulino, è morto schiacciato dalle pulegge dei macchinari della sua azienda che si trova a Partinico (Palermo). Biundo indossava una sciarpa che è rimasta impigliata negli ingranaggi del sistema di macina e che l'ha trascinato tra gli ingranaggi. Sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri che indagano.

12:48Boldrini, la Ue è una necessità, il nazionalismo è inganno

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - "L'Ue più che un'opportunità è una necessità per tutti noi. E chi la usa come capro espiratorio fa torto alle persone. L'Ue è la nostra casa comune", per questo "ho posto il tema federale al centro della mia attività istituzionale". Lo ha detto la presidente della Camera, Laura Boldrini, aprendo il dibattito del 4/o Strategy Council Deloitte dal titolo 'Unione Europea oggi: ancora un'opportunità?'. "Però bisogna prendere atto che l'Europa, come è oggi, per tante cose non funziona come dovrebbe, e ce lo dicono i dati impietosi della disoccupazione, dell'aumento della diseguaglianza, la madre di tutte le disfunzioni del nostro tempo, della nostra società", ha sottolineato. Ma di fronte a queste sfide, Boldrini, è "l'Unione che fa la forza. Altrimenti la disgregazione farebbe di noi dei piccoli Stati destinati a sparire nella sfera globale. E' autolesionista propinare la ricetta nazionalista, sovranista. Ci vuole coraggio a proporre una ricetta dell'800 di questi tempi, ingannando l'opinione pubblica".

12:48Case popolari: indagati Poli Bortone e sindaco di Lecce

(ANSA) - LECCE, 28 FEB - Il sindaco di Lecce, Paolo Perrone, l'ex sindaco ed ex senatrice Adriana Poli Bortone, Roberto Marti (Gruppo Misto - Conservatori e Riformisti), ex consiglieri regionali e assessori comunali: sono alcuni dei 46 indagati in un'inchiesta della Procura di Lecce sull'assegnazione di alloggi popolari per la quale la stessa Procura ha chiesto la proroga di sei mesi delle indagini preliminari. Nei confronti dei 46 indagati vengono ipotizzati, a vario titolo, i reati di falso, abuso d'ufficio, omissione di atti d'ufficio e invasione di edifici per presunte forzature o favoritismi nell'assegnazione degli alloggi. Le indagini della Guardia di finanza vennero avviate nel 2013 con l'acquisizione di documenti negli uffici dell'ex Istituto autonomo case popolari. Successivamente vennero acquisiti altri documenti anche negli uffici del Comune di Lecce.