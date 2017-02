Ultima ora

14:43Pm chiede giudizio immediato per Marra e Scarpellini

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Richiesta di giudizio immediato per Raffaele Marra, ex capo del personale del Campidoglio, e per Sergio Scarpellini, immobiliarista, arrestati il 16 dicembre scorso nell'ambito di un'inchiesta della procura di Roma su una presunta corruzione per funzione. A firmare il provvedimento il procuratore aggiunto Paolo Ielo ed il sostituto Barbara Zuin. La vicenda in cui sono coinvolti i due indagati è quello dei 370 mila euro dati da Scarpellini all'ex braccio destro della sindaca Virginia Raggi per l'acquisto di un appartamento nella zona dei Prati Fiscali. Per gli inquirenti quella dazione era finalizzata a far ottenere favori a Scarpellini alla luce della posizione occupata da Marra in Campidoglio. Entrambi gli indagati (Marra è sempre a Regina Coeli, mentre Scarpellini è detenuto presso il domicilio) hanno respinto l'accusa sostenendo che la somma di danaro oggetto di contestazione costituisse un semplice prestito.

14:40Comune Treviso licenzia dipendente ‘assenteista’

(ANSA) - TREVISO, 28 FEB - E' stato licenziato un dipendente comunale a Treviso che era già stato sospeso perché durante l'orario di lavoro in più occasioni si recava in palestra o ritornava a casa. "Siamo andati fino in fondo - ha detto il sindaco Giovanni Manildo, commentando il provvedimento - perché è giusto che chi sbaglia paghi. Soprattutto, torno a ripeterlo, per tutti quei dipendenti del nostro Comune che lavorano con grande passione e spirito di sacrificio". Il dipendente, considerato recidivo perché già sospeso in passato dall'attività lavorativa per sei mesi, è stato seguito dagli agenti della polizia locale per diversi mesi dall'estate del 2016. In otto occasioni su dieci si è potuto accertare come durante l'orario di lavoro si recasse in palestra o a casa. Sospeso dal servizio come previsto dal decreto Madia, insieme alla denuncia per truffa l'uomo è stato denunciato anche alla Corte dei Conti per danno all'immagine. Dopo l'audizione dell'uomo, con il suo legale, l'amministrazione ha deciso il licenziamento.

14:32DJ Fabo: Gentiloni, il confronto parlamentare è doveroso

(ANSA) - MILANO, 28 FEB - "Mi sento colpito dalla vicenda come tutti i nostri concittadini": così a Milano il premier Paolo Gentiloni ha commentato la morte di Dj Fabo. "Il Governo - ha aggiunto - guarda con rispetto al confronto parlamentare che c'è e credo sia doveroso e interpella le coscienze dei singoli parlamentari". "Certo - ha precisato - la legge allo studio riguarda "il testamento biologico, non l'eutanasia".

14:29Ue: Kaczynski, Tusk non avrà l’appoggio della Polonia

(ANSA) - VARSAVIA, 27 FEB - Donald Tusk non può contare sull'appoggio del governo di Varsavia per la sua rielezione alla presidenza del Consiglio Ue. Lo ha detto oggi Jaroslaw Kaczynski, il leader del partito populista Diritto e giustizia (Pis) al governo. Tusk, secondo lui, starebbe "violando le regole fondamentali dell'Ue". In particolare, ha affermato Kaczynski, "quella della neutralità in riferimento ai problemi interni dei Paesi membri". "Perciò Tusk non può assolutamente contare sul nostro appoggio", ha concluso Kaczynski. Il mandato di Tusk scade a maggio.

14:22Migranti: Alfano,Italia ha coniugato sicurezza e solidarietà

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Al contrario di altri Paesi europei, l'Italia ha saputo "coniugare sicurezza e solidarietà. Siamo stati al tempo stesso sicuri e solidali", abbiamo "salvato centinaia di migliaia di vite e non abbiamo pagato un conto alla sicurezza". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Angelino Alfano, intervenendo al dibattito del 4/o Strategy Council Deloitte dal titolo 'Unione Europea oggi: ancora un'opportunità?'.

14:21Pd: Finocchiaro, il mio candidato è Orlando, può ricostruire

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - "Il lavoro da fare, al di là di scegliere il nuovo segretario, è quello di tornare a costruire il campo, aggiornare l'ambizione che avevamo. Il mio candidato è Andrea Orlando, perché riconosco a lui la stessa intenzione e capacità, quella di essere in grado di affrontare questo lavoro". Lo dice a RepTv il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Anna Finocchiaro. "Non sono mai stata filorenziana sono stata con Renzi come persona leale ma sempre autonoma. Ho creduto nella riforma costituzionale, al di là dei suoi limiti". Quanto alla scissione, commenta: "La scommessa tradita da chi ha commesso l'errore della scissione è che il Pd possa essere un partito plurale. La sensazione di chi se n'è andato è che il pluralismo non potesse più essere esercitato in maniera paritaria. Ma penso sia un errore politico ritirarsi nel campo proprio. Non solo perché si condanna il Pd a essere soltanto il Ppi-Ds, ma anche perché la sinistra non ce la può fare nel Paese se non dentro un grande partito di popolo".

14:20Papa: 2 aprile in visita a Carpi

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 28 FEB - Il Papa si recherà in visita a Carpi il due aprile. Lo annuncia il vicedirettore della sala stampa vaticana, Paloma Ovejero. La diocesi fornirà i dettagli. Dopo la visita a Monza e Milano, prevista per il 25 marzo, il Papa visiterà la diocesi emiliana in occasione della quinta domenica di Quaresima.