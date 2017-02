Ultima ora

16:25Mdp: Guerra, governo Gentiloni non ha nulla da temere da noi

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - "Il governo Gentiloni non ha nulla da temere da noi". Lo ha detto la neo eletta capogruppo di Mpd Guerra prima di partecipare alla sua prima capigruppo in Senato. "La legislatura prosegua" ha aggiunto e ha ricordato che nel nuovo gruppo non sono confluiti solo senatori di provenienza Pd.

16:00Mdp: nasce gruppo di 14 senatori, Guerra presidente

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Sono quattordici i senatori, tutti provenienti dal Pd, che vanno a costituire a Palazzo Madama il nuovo gruppo del Movimento democratici e progressisti. Nella prima assemblea, a quanto si apprende, Maria Cecilia Guerra è stata eletta presidente e Federico Fornaro tesoriere.

15:57Ue: Prodi, sotto attacchi Trump può rialzare la testa

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - E' possibile che sotto la "paura di essere schiacciati dall'America", l'Unione europea rialzi la testa. Romano Prodi coglie un aspetto positivo dall'ascesa del presidente americano Trump. "Il problema europeo salterà fuori in modo positivo quando l' Europa deciderà di mettersi al riparo dalla 'grande paura' di scomparire. Solo questo può ricostruire l'emozione dell'Europa", ha detto Prodi intervenendo alla presentazione del rapporto curato da Ilvo Diamanti 'La sicurezza e l'insicurezza sociale in Italia e in Europa'. La 'grande paura', a suo avviso può essere rappresentata dagli attacchi del presidente Trump, con il suo 'America first'.

15:40Calcio: Crotone, confermata fiducia a Nicola

(ANSA) - CROTONE, 28 FEB - Davide Nicola rimarrà alla guida tecnica del Crotone fino a fine stagione. Lo annuncia un comunicato del club calabrese. Questa presa di posizione della società mette a tacere le voci di un possibile esonero del tecnico che erano circolate subito dopo la gara persa in casa contro il Cagliari domenica scorsa, quinta sconfitta consecutiva. "La società Fc Crotone - è scritto nel comunicato - conferma massima fiducia a mister Davide Nicola che rimarrà alla guida tecnica del Crotone fino a fine stagione". Nelle ultime cinque gare il Crotone ha segnato un solo gol, subendone otto. In classifica i rossoblù sono penultimi con 13 punti con un distacco di nove dall'Empoli quartultimo.

15:36Terremoto: vigili fuoco mettono in sicurezza chiesa Macerata

(ANSA) - MACERATA, 28 FEB - E' cominciato il lavoro di messa in sicurezza del Santuario di Santa Maria delle Vergini a Macerata, una delle chiese danneggiate dal sisma di ottobre. I vigili del fuoco di una squadra speleoalpinistica hanno smontato le tre grosse campane dalla cella campanaria, e poi hanno lavorato per posizionare centinature attorno alla cella stessa, e cavi e piastre metalliche attorno agli archi. L'intervento proseguirà lungo il timpano centrale della chiesa, compromesso dalle scosse.

15:33Tennis: Arp Dubai, Seppi fuori al primo turno

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Nulla da fare per Andreas Seppi nel primo turno del "Dubai Duty Free Tennis Championships" torneo Atp 500 dotato di un montepremi di 2.429.150 dollari in corso sul cemento di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Il 33enne altoatesino, ripescato in tabellone come lucky loser, ha ceduto per 6-2 7-5 allo spagnolo Fernando Verdasco. Subito fuori Stan Wawrinka, campione in carica. Lo svizzero, numero 3 del ranking mondiale e seconda testa di serie, è stato sconfitto per 7-6 (7-4) 6-3 dal bosniaco Damir Dzumhur. Oggi debutto nel torneo per Andy Murray: lo scozzese, numero uno del mondo, affronta il tunisino Malek Jaziri.

15:32Smog: Gentiloni, non rassegnati a procedura infrazione Ue

(ANSA) - MILANO, 28 FEB - Per quanto riguarda il tema dello smog e dell'inquinamento "non ci rassegniamo alle procedure di infrazione e concordiamo le possibili strategie sul breve termine con le amministrazioni locali". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, interpellato sulla questione degli alti livelli di smog nelle città e in particolare a Milano, nel corso della sua visita a Palazzo Marino dove ha incontrato il sindaco Beppe Sala e gli assessori della sua giunta.