18:09Calcio: Coppa Italia, Napoli con il lutto al braccio

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Il Napoli giocherà questa sera l'andata delle semifinali di Coppa Italia contro la Juventus con il lutto al braccio per la scomparsa di Roberto Fiore, avvenuta ieri all'età di 93 anni. Lo ha reso il club azzurro sul suo profilo Twitter. Fiore fu presidente del Napoli dal 1964 al 1967 ed è ricordato come l'uomo che portò all'ombra del Vesuvio Josè Altafini e Omar Sivori.

18:04Protesta pescatori davanti Montecitorio, esplose bombe carta

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Turbolenta protesta davanti alla Camera dei Deputati dei pescatori riuniti nell'associazione 'Marinerie d'Italia e d'Europa'. Esplosi sette bombe carta e alcuni petardi durante il sit-in in piazza Montecitorio contro le novità della legge 154 del 2016 che inasprisce le sanzioni nella normativa sulla pesca di pesce spada e tonno. Accesi fumogeni colorati. La polizia ha fermato due persone: uno di questi, riferisce la Questura di Roma, aveva in tasca un artificio pirotecnico. I due saranno denunciati per esplosione in luogo pubblico di materiale pirotecnico. La protesta dei pescatori, in gran parte provenienti dalla Sicilia, è contro l'attuale sistema di sanzioni sulla pesca che prevede delle multe a loro parere smisurate rispetto alle infrazioni commesse. ''Lavoro da oltre 4 mesi per portare i pescatori di tutta Italia oggi a Roma'', ha detto il presidente nazionale Francesco Caldaroni.

18:03Terremoto:slitta ancora montaggio casette Pescara del Tronto

(ANSA) - PESCARA DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 28 FEB - Slitta ancora di una decina di giorni il montaggio delle prime 26 casette destinate ad ospitare i terremotati di Pescara del Tronto (Ascoli Piceno), le prime in assoluto attese nelle Marche. Lo conferma all'ANSA il vice sindaco di Arquata del Tronto Michele Franchi spiegando che il ritardo (l'avvio dei lavori era stato annunciato per l'inizio di questa settimana) è dovuto alla "necessità di posizionare per motivi di sicurezza i new jersey e le barriere per proteggere le casette e gli occupanti dai rumori del traffico veicolare lungo la Statale Salaria, attigua all'area dove verranno posizionate le Sae". "Un breve ma inevitabile ritardo per cercare di porre in condizioni di vivibilità massima chi dovrà occupare queste abitazioni, tenuto conto che l'area scelta è a ridosso di un importante e trafficato asse viario come la Salaria".

18:03Corte Appello Trento, sì a maternità surrogata due padri

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Per la prima volta viene riconosciuta in Italia a due uomini la possibilità di essere considerati padri di due bambini nati negli Usa con la maternità surrogata. La decisione è stata presa dalla Corte d'Appello di Trento che, con un'ordinanza, ha disposto il riconoscimento di efficacia "al provvedimento straniero che stabiliva la sussistenza di un legame genitoriale tra due minori nati grazie alla gestazione per altri e il loro padre non genetico". Per la Corte, "l'insussistenza di un legame genetico tra i minori e il padre non è di ostacolo al riconoscimento di efficacia giuridica al provvedimento straniero", perché nel nostro ordinamento non c'è "un modello di genitorialità esclusivamente fondato sul legame biologico fra il genitore e il nato", e deve invece "essere considerata l'importanza assunta a livello normativo dal concetto di responsabilità genitoriale che si manifesta nella consapevole decisione di allevare ed accudire il nato".

18:02Francia, arrestata studentessa, preparava attentato

(ANSA) - PARIGI, 28 FEB - Una studentessa di liceo della banlieue di Parigi è stata arrestata oggi per sospetto terrorismo. Secondo gli inquirenti - riferisce la tv France 3 - farebbe parte di un gruppo di ragazze che si fa chiamare "Le Leonesse" e che sarebbe stato in contatto con il jihadista Rachid Kassim. Kassim, ucciso dall'attacco di un drone l'8 febbraio in Iraq, sarebbe il mandante di una quindicina di attentati o tentativi di attentato in Francia.

17:53Mosca, se Usa aumentano spese militari reagiremo

(ANSA) - MOSCA, 28 FEB - Mosca reagirà se la scelta di aumentare il bilancio Usa per la Difesa verrà portata avanti. Così a Interfax Leonid Slutsky, capo commissione Esteri della Duma. "Per ora si tratta di retorica pura. Ma se il budget (militare americano) verrà aumentato allora reagiremo, il ministero degli Esteri, e noi alla Duma", ha detto.

17:51F.1: Sauber avrà test driver donna

(ANSA) - MONTMELO (SPAGNA), 28 FEB - La Sauber, scuderia partecipante al Mondiale di F1 e motorizzata Ferrari, avrà un test driver donna, la 23enne colombiana Tatiana Calderon. L'annuncio è stato dato oggi a Barcellona dal direttore sportivo e chief executive Monisha Kaltenborn, che possiede anche il 33% delle azioni del team. Calderon ha cominciato a correre a 9 anni sui kart, mentre l'anno scorso è stata impegnata nel campionato di GP3, dove continuerà a competere anche in questa stagione, compatibilmente con gli impegni per la Sauber. I piloti titolari del team nel Mondiale saranno invece lo svedese Marcus Ericsson e il tedesco Pascal Wehrlein.