Ultima ora

19:49Tritolo per attentato procuratore Napoli,4 condanne

(ANSA) - BARI, 28 FEB - Il gup del Tribunale di Bari Annachiara Mastrorilli ha condannato quattro persone, fra le quali il noto trafficante di armi Amilcare Monti Condesnitt, a pene comprese fra i 5 anni e 4 mesi e i 4 anni e 8 mesi di reclusione perché accusati di detenere mezzo chilo di tritolo che - secondo la Dda - sarebbe stato destinato alla Camorra campana per un attentato al procuratore di Napoli Giovanni Colangelo. L'esplosivo fu rinvenuto da agenti della squadra mobile di Bari nascosto sotto un albero di fronte alla tenuta del boss a Gioia del Colle, paese in cui risiede anche il procuratore Colangelo. Il ruolo degli altri imputati sarebbe stato quello di acquistare e trasportare il tritolo. L'inchiesta che riguarda la destinazione finale del tritolo e quindi il suo eventuale utilizzo per un attentato a Colangelo, è ancora in corso. In particolare per il reato di detenzione e porto di armi da sparo ed esplosivo sono stati condannati alla pena più alta Monti Condesnitt e il suo braccio destro Francesco Paolo Ciccarone.

19:45Comune Bologna, nessun dissesto di rilievo a torre Garisenda

(ANSA) - BOLOGNA, 28 FEB - Nessun dissesto di rilievo alla torre Garisenda, simbolo di Bologna con l'Asinelli. Lo dice il Comune, con riferimento ad un articolo del Resto del Carlino, 'Quella grossa crepa sulla torre è pericolosa?', corredato da una foto. L'Amministrazione comunale precisa che è "a conoscenza della fessura trasversale presente da decenni sulla sommità della torre Garisenda. Fessura non riconducibile a fenomeni recenti, né a dissesti statici, né tantomeno ad eventi sismici. Periodicamente operatori incaricati dal Comune di Bologna provvedono alla rimozione, nell'ambito dell'appalto di manutenzione, della vegetazione infestante che cresce spontaneamente sulla torre, così come in altri edifici storici, e verificano la stabilità degli elementi in laterizio e dell'integrità delle malte di connessione. Ad un primo esame la torre Garisenda non presenta dissesti di rilievo. Come previsto a breve cominceranno i controlli". Il Comune ricorda che non sono previste aperture o visite guidate all'interno della Garisenda.(ANSA).

19:42Violenza sessuale: gip,no carcere aggressore, pm fa ricorso

(ANSA) - FIRENZE, 28 FEB - La procura di Firenze farà ricorso in Cassazione contro la decisione del gip che ha rimesso in libertà un 28enne indiano, arrestato il 22 febbraio per tentata violenza sessuale e lesioni aggravate ai danni di una 23enne fiorentina. Il gip ha convalidato l'arresto ma ha concesso solo l'obbligo di dimora a Fiumicino (Roma) dove risiede l'uomo, di origine indiana, contestandogli il reato di lesioni volontarie ma non quello di tentata violenza. La vittima era riuscita a fuggire all'aggressore, che le aveva stretto un laccio intorno al collo, grazie alle tecniche imparate a un corso di autodifesa. L'indiano, rintracciato poco dopo da militari della Gdf, confessò l'aggressione ai militari, come riportato della richiesta di arresto del pm, e l'intenzione di violentarla. Davanti al gip però il 28enne avrebbe ritrattato tutto dando una nuova versione di quanto successo che il giudice ha ritenuto credibile. La scarcerazione ha scatenato reazioni politiche.

19:28Regina e Filippo insieme in pubblico, lui torna ‘re’ gaffe

(ANSA) - LONDRA, 28 FEB - E' 'business as usual' per la regina Elisabetta e il principe Filippo che oggi, dopo aver superato i malanni di stagione, insieme hanno visitato l'antico ospizio di Charterhouse a Londra. Il duca di Edimburgo ha mostrato di essersi perfettamente ripreso, tornando a fare una delle sue immancabili gaffe. Il 95enne principe si è rivolto a Graham Matthews, un pensionato 81enne ospite nel centro, dicendo che appariva piuttosto "sciupato", mentre la volta precedente in cui si erano visti lo aveva definito "emaciato". Matthews, che ha accolto con una risata la battuta di Filippo, è uno dei due "confratelli", come vengono chiamati i residenti di Charterhouse, che sono associati con la famiglia reale e hanno l'onore di prendere parte a tutta una serie di eventi, come feste, ricevimenti e sfilate.

19:26Crollo a Catania: Procura indaga uno dei sopravvissuti

(ANSA) - CATANIA, 28 FEB - Nell'ambito di accertamenti tecnici irripetibili per l'inchiesta sul crollo della palazzina di tre piani in via Crispi, avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 febbraio scorso, la Procura di Catania si avvia ad iscrivere nel registro degli indagati, come atto dovuto, uno dei sopravvissuti. E' il 60enne ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Civico di Palermo con la prognosi riservata per ustioni sul 15% del corpo, in particolare alle mani e alla testa. I reati ipotizzati dal procuratore Carmelo Zuccaro sono disastro e omicidio colposi, per il crollo della palazzina e la morte dell'85enne che abitava al secondo piano. Le indagini puntano ad accertare eventuali responsabilità dirette o indirette nell'esplosione che ha causato una vittima e quattro feriti, due dei quali, l'indagato e una bimba di 10 mesi, in maniera grave. Tra gli accertamenti, che avranno valore anche come incidente probatorio, potrebbe non esserci l'autopsia, se l'esame medico legale esterno sarà ritenuto sufficiente.(ANSA).

19:18Migranti: Oim,oltre 480 morti in 2017 nel Mediterraneo

(ANSA) - GINEVRA, 28 FEB - Dall'inizio dell'anno, 485 uomini, donne e e bambini sono morti in mare tentando di raggiungere l'Europa: sono gli ultimi dati dell'Organizzazione internazionale delle migrazioni (Oim). Nello stesso periodo del 2016, l'Oim aveva registrato 425 decessi. Gli arrivi via mare in Europa al 26 febbraio sono stati 16.775, con poco più del 80% giunti in Italia (13.457) ed il resto in Grecia (2.318) e Spagna.(1.000). Nei primi 57 giorni del 2016, il totale era di 124.986.

19:04Reporter Welt arrestato, Berlino convoca amb. Turchia

(ANSA) - BERLINO, 28 FEB - Il ministro degli Esteri tedesco, Sigmar Gabriel, ha convocato l'ambasciatore turco a Berlino per il caso del reporter tedesco della Welt, Deniz Yucel, fermato in Turchia 14 giorni fa e di cui ieri il giudice ha convalidato l'arresto.