Ultima ora

21:04Shalabayeva: Pm Perugia chiede giudizio

(ANSA) - PERUGIA, 28 FEB - La Procura di Perugia ha chiesto il rinvio a giudizio per l'ex capo della squadra mobile di Roma Renato Cortese, l'allora dirigente dell'ufficio immigrazione Maurizio Improta, 5 agenti di polizia, del giudice di pace che si occupò del caso e 3 funzionari dell'ambasciata kazaka per quello che l'accusa considera il rapimento di Alma Shalabayeva. Nell'inchiesta vengono contestati a vario titolo i reati di sequestro di persona e falso. La richiesta di rinvio a giudizio - secondo quanto si è appreso - ricalcherebbe l'avviso di conclusione indagine. Gli indagati hanno sempre sostenuto la correttezza del proprio operato.

20:54Gay: Vendola, a Trento scritta pagina storica

(ANSA) - ROMA, 28 FEB -"Pagina storica per i diritti delle #famigliearcobaleno. Quando un figlio lo cresci, lo curi, lo ami: allora sei padre, madre, genitore". Lo scrive in un tweet Nichi Vendola commentando l'ordinanza della Corte d'Appello di Trento che ha riconosciuto la validità del certificato di nascita di uno Stato estero che afferma la doppia paternità, applicando per la prima volta i principi già enunciati dalla Cassazione.

20:40Calcio:Zoff’mi sento responsabile perché potevo fare di più’

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - ''Con la mia carriera ho un rapporto di contrasto. È vero, ho fatto cose straordinarie però, essendo poco umile nel mio campo di competenza, mi sento sempre responsabile per qualche cosa in più che avrei potuto fare''. A più di trent'anni dal suo ritiro dai campi di calcio e nel giorno del suo 75/o compleanno, Dino Zoff, in una intervista a 'Il posticipo.it' si racconta dai tempi in cui era bambino all'era dei cinesi, passando per i Mondiali, la Juve e la gloria. ''Forse è un po' un'arroganza dell'essere - afferma il campione del mondo in Spagna nel 1982 - anche se poi non vado a recriminare su ciò che ho fatto perché, probabilmente, nel momento in cui ho agito non avrei potuto fare diversamente. Alla fine, bisogna sempre rimanere nella concretezza della realtà anche se ammetto che, in cuor mio, qualche rammarico rimane, legato forse alla presunzione di migliorare sempre, di ricercare la perfezione del lavoro''.

20:20F1: test, miglior tempo Ferrari Raikkonen, poi Hamilton

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - E' la Ferrari di Kimi Raikkonen la vettura più veloce nella seconda giornata di test in vista del Mondiale di Formula 1 che comincia il 26 marzo a Melbourne in Australia. Sul circuito spagnolo di Montmelò, la Rossa del finlandese ha realizzato il suo miglior giro con gomme soft fermando il tempo sull'1'20''960 con 108 giri all'attivo. Dietro ad 'Iceman' la Mercedes di Lewis Hamilton che con gomme più veloci, le super soft, ha chiuso la giornata con il secondo crono, 1'20'983, e 66 passaggi in tutto. Terza miglior prestazione, ma a oltre 1'' dai migliori, per la Red Bull di Max Verstappen in 1'22''200 con gomme morbide. Esordio con la Sauber per il pilota italiano Antonio Giovinazzi autore di 67 giri del nono tempo di 1'24''617 con gomme soft.

20:15Sanità: Camera, ok definitivo norme su responsabilità

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Sì definitivo dell'Aula della Camera alla nuova normativa sulla responsabilità di chi esercita professioni in campo sanitario. Il testo è stato approvato a Montecitorio identico a quello uscito dal Senato con 255 voti a favore, 113 contrari e 22 astenuti. Contro hanno votato Si, M5S e Fi, la Lega si è astenuta.

20:06Donna uccisa nel Bolognese, 16 anni al marito

(ANSA) - BOLOGNA, 28 FEB - Sedici anni ad Andrea Balboni, tassista 52enne accusato dell'omicidio della moglie Liliana Bartolini, trovata morta nella notte tra il 12 e il 13 aprile 2016 per una ferita alla gola nella loro casa a Miravalle di Molinella, nel Bolognese. E' la sentenza del Gup Francesca Zavaglia nel processo con rito abbreviato. Il Pm Antonella Scandellari aveva chiesto una condanna a 30 anni per l'imputato, difeso dall'avvocato Savino Lupo. Il giudice non ha riconosciuto l'aggravante dell'aver agito con crudeltà contestata dalla Procura a Balboni. E' rimasta dunque solo l'aggravante del rapporto di coniugio. Il Gup ha disposto anche provvisionali da 150mila euro al figlio 15enne della coppia, in gita scolastica nel momento del delitto, e di 30mila euro ciascuno ai tre fratelli della donna, a fronte di richieste delle parti civili di 800mila euro per la tutela del minore e di 400mila euro per ogni fratello. (ANSA).

20:04Gentiloni sabato in visita a Catania

(ANSA) - CATANIA, 28 FEB - Il presidente del Consiglio dei ministri, Paolo Gentiloni, sabato prossimo sarà in visita a Catania. Sarà ricevuto, alle 15, in Municipio, dal sindaco Enzo Bianco. Dopo un breve colloquio con il primo cittadino, il premier prenderà parte, nel Salone Bellini di Palazzo degli elefanti, a un incontro con rappresentanti delle istituzioni e del mondo produttivo, la deputazione catanese e i sindaci della Città metropolitana. Subito dopo, nella Sala Giunta, il premier incontrerà i giornalisti per una conferenza stampa. (ANSA).