Ultima ora

22:34Donna morta dopo test sorbitolo, condannato il medico

(ANSA) - TRANI, 28 FEB - Un anno e quattro mesi di reclusione per omicidio colposo, pena sospesa. E' questa la condanna in primo grado per un medico di Barletta, il gastroenterologo Ruggiero Spinazzola, che il 24 marzo 2012, nel suo studio medico somministrò nitrito di sodio invece del sorbitolo a tre pazienti che si stavano sottoponendo ad un test per le intolleranze alimentari. Una di loro, la 29enne Teresa Sunna, di Trani, morì, le altre due furono salvate grazie all'intervento dei medici del pronto soccorso dell'ospedale di Barletta. Spinazzola aveva acquistato on line del sorbitolo che, invece, per un errore di etichettatura in realtà era letale nitrito di sodio. A commettere quell'errore era stata la casa farmaceutica irlandese Mistral che, nelle persone del direttore e di una dipendente, hanno già patteggiato una pena a due anni di reclusione, con la sospensione e il risarcimento ai familiari di Teresa Sunna e alle alle altre due vittime, per le lesioni riportate.

22:09Abu Omar: Mattarella concede grazia parziale a De Sousa

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Il Presidente della Repubblica Mattarella ha concesso la grazia parziale di un anno di reclusione a Sabrina De Sousa. Lo rende noto il comunicato ufficiale del Quirinale.

22:05Milan: closing potrebbe slittare di un mese

(ANSA) - MILANO, 28 FEB - Il closing del Milan potrebbe subire uno slittamento di un mese. Secondo quanto si apprende, l'ipotesi sul tavolo di Fininvest e degli investitori cinesi sarebbe quella del versamento entro la fine della prossima settimana di un'ulteriore caparra di 100 milioni di euro a fronte di uno spostamento della data del closing a fine marzo.

22:01Calcio:ct Belgio,Nainggolan?senza lui abbiamo segnato 10 gol

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - "Nainggolan? Non l'ho convocato per le partite delle qualificazioni mondiali contro Bosnia e Gibilterra, eppure abbiamo segnato dieci gol. È normale poi continuare con gli stessi giocatori". Così il ct del Belgio Roberto Martinez, in un'intervista al sito belga 'Humo' spiega perché, ormai unico tra molti allenatori, continui a ignorare il calciatore del momento, diventato l'autentico trascinatore della Roma. "Lui ha giocato un tempo contro la Spagna a settembre - dice ancora Martinez -, poi qualche minuto contro Cipro. Comunque la porta resta aperta a tutti, compreso Radja. Baso le mie decisioni su quello che vedo, devo essere colpito da un giocatore per convocarlo. Comunque a novembre non era disponibile per le partite contro Olanda ed Estonia".

21:04Shalabayeva: Pm Perugia chiede giudizio

(ANSA) - PERUGIA, 28 FEB - La Procura di Perugia ha chiesto il rinvio a giudizio per l'ex capo della squadra mobile di Roma Renato Cortese, l'allora dirigente dell'ufficio immigrazione Maurizio Improta, 5 agenti di polizia, del giudice di pace che si occupò del caso e 3 funzionari dell'ambasciata kazaka per quello che l'accusa considera il rapimento di Alma Shalabayeva. Nell'inchiesta vengono contestati a vario titolo i reati di sequestro di persona e falso. La richiesta di rinvio a giudizio - secondo quanto si è appreso - ricalcherebbe l'avviso di conclusione indagine. Gli indagati hanno sempre sostenuto la correttezza del proprio operato.

20:54Gay: Vendola, a Trento scritta pagina storica

(ANSA) - ROMA, 28 FEB -"Pagina storica per i diritti delle #famigliearcobaleno. Quando un figlio lo cresci, lo curi, lo ami: allora sei padre, madre, genitore". Lo scrive in un tweet Nichi Vendola commentando l'ordinanza della Corte d'Appello di Trento che ha riconosciuto la validità del certificato di nascita di uno Stato estero che afferma la doppia paternità, applicando per la prima volta i principi già enunciati dalla Cassazione.

20:40Calcio:Zoff’mi sento responsabile perché potevo fare di più’

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - ''Con la mia carriera ho un rapporto di contrasto. È vero, ho fatto cose straordinarie però, essendo poco umile nel mio campo di competenza, mi sento sempre responsabile per qualche cosa in più che avrei potuto fare''. A più di trent'anni dal suo ritiro dai campi di calcio e nel giorno del suo 75/o compleanno, Dino Zoff, in una intervista a 'Il posticipo.it' si racconta dai tempi in cui era bambino all'era dei cinesi, passando per i Mondiali, la Juve e la gloria. ''Forse è un po' un'arroganza dell'essere - afferma il campione del mondo in Spagna nel 1982 - anche se poi non vado a recriminare su ciò che ho fatto perché, probabilmente, nel momento in cui ho agito non avrei potuto fare diversamente. Alla fine, bisogna sempre rimanere nella concretezza della realtà anche se ammetto che, in cuor mio, qualche rammarico rimane, legato forse alla presunzione di migliorare sempre, di ricercare la perfezione del lavoro''.