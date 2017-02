Ultima ora

00:10Calcio: Coppa Italia, Juventus-Napoli 3-1

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - La Juventus batte il Napoli 3-1 (0-1) nella partita di andata delle semifinali di Coppa Italia. Azzurri in vantaggio con Callejon al 36' pt. Nella ripresa i bianconeri ribaltano il risultato con una doppietta di Dybala su rigore (2' e 24' st) e Higuain (19' st). Il ritorno è in programma mercoledì 5 aprile

23:21Biasion alla premiazione dei Campioni Siciliani 2016

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Un parterre de roi particolarmente ricco per la festa che la Delegazione ACI Sport Sicilia dedicherà ai Campioni Siciliani della stagione 2016 a Siracusa venerdì 10 marzo. Confermata la presenza di Miki Biasion, leggenda del rallismo mondiale e due volte iridato nel 1988 e 1989. Il campione veneto sarà in Sicilia e come gli altri ospiti d'onore si congratulerà con i migliori interpreti dell'Isola della stagione 2016. Un parterre di presenze di assoluto spessore quello previsto nella città aretusea, ad iniziare dal Presidente dell'Automobile Club d'Italia Angelo Sticchi Damiani, da sempre legato alla Sicilia ed alla passione sportiva dell'Isola; Marco Ferrari, Direttore Generale delle attività sportive dell'ACI; Giancarlo Minardi, il celebre team manager, oggi impegnato nella scoperta di giovani talenti per conto della Federazione; il Presidente di ACI Sport SpA Mario Colelli ed il Direttore della stessa società promotrice Marco Rogano.

23:15Riolo-Rappa nel Trofeo Abarth 124 Rally con CST Sport

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Totò Riolo e Gianfranco Rappa parteciperanno al Trofeo Abarth 124 Rally con i colori della Scuderia CST Sport. L'equipaggio palermitano e la scuderia messinese di Gioiosa Marea, disporranno della nuova vettura GT dedicata ai rally dal blasonato marchio dello Scorpione che sarà curata dalla piemontese Bernini Rally ed equipaggiata con pneumatici Michelin, per prendere parte a tutti i sette appuntamenti in calendario previsti nell'edizione d'esordio del monomarca. Un programma impegnativo dove determinante sarà l'esperienza del pilota di Cerda tre volte vincitore della Targa Florio e con molti successi all'attivo in importanti rally italiani, oltre che nei rally di Campionato Italiano ed Europeo di autostoriche. Rappa co-driver vanta una lunga esperienza e dal 2016 condivide l'abitacolo con Riolo. Adesso per l'equipaggio CST Sport si tratta di capitalizzare l'esperienza in un monomarca dove potranno disporre della nuova Abarth 124 rally con i suoi 300 cavalli generosamente erogati dal motore 1.8 turbo.

22:34Donna morta dopo test sorbitolo, condannato il medico

(ANSA) - TRANI, 28 FEB - Un anno e quattro mesi di reclusione per omicidio colposo, pena sospesa. E' questa la condanna in primo grado per un medico di Barletta, il gastroenterologo Ruggiero Spinazzola, che il 24 marzo 2012, nel suo studio medico somministrò nitrito di sodio invece del sorbitolo a tre pazienti che si stavano sottoponendo ad un test per le intolleranze alimentari. Una di loro, la 29enne Teresa Sunna, di Trani, morì, le altre due furono salvate grazie all'intervento dei medici del pronto soccorso dell'ospedale di Barletta. Spinazzola aveva acquistato on line del sorbitolo che, invece, per un errore di etichettatura in realtà era letale nitrito di sodio. A commettere quell'errore era stata la casa farmaceutica irlandese Mistral che, nelle persone del direttore e di una dipendente, hanno già patteggiato una pena a due anni di reclusione, con la sospensione e il risarcimento ai familiari di Teresa Sunna e alle alle altre due vittime, per le lesioni riportate.

22:09Abu Omar: Mattarella concede grazia parziale a De Sousa

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Il Presidente della Repubblica Mattarella ha concesso la grazia parziale di un anno di reclusione a Sabrina De Sousa. Lo rende noto il comunicato ufficiale del Quirinale.

22:05Milan: closing potrebbe slittare di un mese

(ANSA) - MILANO, 28 FEB - Il closing del Milan potrebbe subire uno slittamento di un mese. Secondo quanto si apprende, l'ipotesi sul tavolo di Fininvest e degli investitori cinesi sarebbe quella del versamento entro la fine della prossima settimana di un'ulteriore caparra di 100 milioni di euro a fronte di uno spostamento della data del closing a fine marzo.

22:01Calcio:ct Belgio,Nainggolan?senza lui abbiamo segnato 10 gol

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - "Nainggolan? Non l'ho convocato per le partite delle qualificazioni mondiali contro Bosnia e Gibilterra, eppure abbiamo segnato dieci gol. È normale poi continuare con gli stessi giocatori". Così il ct del Belgio Roberto Martinez, in un'intervista al sito belga 'Humo' spiega perché, ormai unico tra molti allenatori, continui a ignorare il calciatore del momento, diventato l'autentico trascinatore della Roma. "Lui ha giocato un tempo contro la Spagna a settembre - dice ancora Martinez -, poi qualche minuto contro Cipro. Comunque la porta resta aperta a tutti, compreso Radja. Baso le mie decisioni su quello che vedo, devo essere colpito da un giocatore per convocarlo. Comunque a novembre non era disponibile per le partite contro Olanda ed Estonia".